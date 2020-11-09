Удивительные фотографии полёта МКС на фоне Солнца и Луны

В серии потрясающе детализированных изображениях запечатлён момент прохода Международной космической станции (МКС) перед Солнцем и Луной.
Фотографии, сделанные с интервалом в несколько дней, были созданы менее чем за секунду.
Каждые 90 минут МКС, которая находится примерно в 400 км от Земли, совершает один оборот вокруг нашей планеты со скоростью около 17 тыс. миль в час (более 23 тыс. км/ч).
Каждые 90 минут МКС, которая находится примерно в 400 км от Земли, совершает один оборот вокруг нашей планеты со скоростью около 17 тыс. миль в час (более 23 тыс. км/ч).
Фотограф Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) из Калифорнии, США, заснявший кадры, сказал, что фотография МКС с Солнцем среди бела дня была для него одной из самых сложных, что он когда-либо делал.
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«Менее чем за секунду солнце поравнялось с МКС и моим задним двором, — написал автор кадров в <a href=" https://www.instagram.com/cosmic_background/" target="_blank" >Instagram</a>. — Этот снимок — результат планирования, времени и оборудования.»
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«Менее чем за секунду солнце поравнялось с МКС и моим задним двором, — написал автор кадров в <a href=" https://www.instagram.com/cosmic_background/" target="_blank" >Instagram</a>. — Этот снимок — результат планирования, времени и оборудования.»
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«Я использовал два телескопа с камерами, один с фильтром белого света для выделения деталей МКС и солнечный телескоп для выделения деталей поверхности.»
«Мне удалось на время заморозить момент, когда станция находилась рядом с некоторыми интересными выступами, а затем я поровнял и смешал окончательные изображения, чтобы получить идеальную композицию.»
А всего через несколько дней мистеру Маккарти посчастливилось снова обнаружить МКС — на этот раз пролетающую в ночном небе по крошечному лунному серпу.
«Нет ничего круче, чем это, — написал он. — Я часами подыскивал правильное место, надеясь запечатлеть то, чего никогда раньше не видел — МКС, проходящую через тонкий, как бритва, полумесяц.»
«Что-то в том, как освещенная МКС пересекает полумесяц, придает ощущение глубины, подобное я ещё не запечатлевал на своих предыдущих транзитных снимках.»
«Нет ничего круче, чем это, — написал он. — Я часами подыскивал правильное место, надеясь запечатлеть то, чего никогда раньше не видел — МКС, проходящую через тонкий, как бритва, полумесяц.»
«Что-то в том, как освещенная МКС пересекает полумесяц, придает ощущение глубины, подобное я ещё не запечатлевал на своих предыдущих транзитных снимках.»
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