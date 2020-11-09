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Удивительные фотографии полёта МКС на фоне Солнца и Луны

Удивительные фотографии полёта МКС на фоне Солнца и Луны (6 фото)

Автор:
09 ноября 2020 09:07
Сообщество : Космос
Метки: Луны   космос   красота   мкс   полет мкс   солнце   удивительно   фото   
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В серии потрясающе детализированных изображениях запечатлён момент прохода Международной космической станции (МКС) перед Солнцем и Луной.
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Метки: Луны   космос   красота   мкс   полет мкс   солнце   удивительно   фото   
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Pblta4ok 49 минут назад
Фотошëп! МКС в голивуди снимают, так как с плоской Земли ещë никто не улетал.
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