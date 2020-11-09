Удивительные фотографии полёта МКС на фоне Солнца и Луны

А всего через несколько дней мистеру Маккарти посчастливилось снова обнаружить МКС — на этот раз пролетающую в ночном небе по крошечному лунному серпу.



«Нет ничего круче, чем это, — написал он. — Я часами подыскивал правильное место, надеясь запечатлеть то, чего никогда раньше не видел — МКС, проходящую через тонкий, как бритва, полумесяц.»



«Что-то в том, как освещенная МКС пересекает полумесяц, придает ощущение глубины, подобное я ещё не запечатлевал на своих предыдущих транзитных снимках.»