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Авария дня. Братске пострадал молодой водитель «Жигулей»

Авария дня. Братске пострадал молодой водитель «Жигулей» (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 13:50
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   не уступил   
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На перекрестке проспекта Ленина с улицей Подбельскогов в Братске 22-летний водитель за рулем ВАЗовской "классики" не уступил дорогу и столкнулся с Honda Torneo. В результатате столкновения парень вылетел из салона «Жигулей» и оказался под колесами встречной машины скорой помощи.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   не уступил   
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13  комментариев
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kristobal 3 часа назад
Судя по описанию, причина беды - пренебрежение ремнем безопасности
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Игорь Час назад
вот это сервис
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414
Алексей 2 часа назад
Вазик со второстепенной дороги и светофор мигал желтым.
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4k
кот базилий 2 часа назад
Как камень из пращи вылетел.
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57k
Viktor 2 часа назад
Придумали трУсы!

Придумали трУсы!
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1k
kosterok 2 часа назад
Повезло, что скорая помощь оказалась на месте так быстро.
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1k
Лёха 3 часа назад
На "тазиках" или пацаны или чурки или старпёры.

Интересно - кто из них в этом случае?
P.C. минусовщики - идите фтопку !!!
мне скоро 60,езжу на "тазике",так что знаю о чём говорю.
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13k
Егор 3 часа назад
Ссылка coub.com
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4k
SSD 3 часа назад
Пристегиваться надо, а не заглушки "спаси и сохрани" втыкать)))
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8k
Мафусаил SSD 3 часа назад
Золотые слова!
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7k
Siddis SSD 2 часа назад
Таким не надо
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349
esb18 SSD 55 минут назад
В жигулёвской классике заглушки не нужны.
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Johnny

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