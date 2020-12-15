На перекрестке проспекта Ленина с улицей Подбельскогов в Братске 22-летний водитель за рулем ВАЗовской "классики" не уступил дорогу и столкнулся с Honda Torneo. В результатате столкновения парень вылетел из салона «Жигулей» и оказался под колесами встречной машины скорой помощи.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В результате водитель ВАЗа с множественными травмами госпитализирован.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Женщина устроила серьезное столкновение в Астраханской области
- Авария дня. Неверное решение
- Авария дня. В Туле Skoda Fabia влетела в столб
- Авария дня. Водитель ВАЗа врезался в столб
- Авария дня. В Сыктывкаре кроссовер вылетел на тротуар
Метки: авария авария дня авто авто авария ваз видео дтп не уступил
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...
Интересно - кто из них в этом случае?
P.C. минусовщики - идите фтопку !!!
мне скоро 60,езжу на "тазике",так что знаю о чём говорю.