На перекрестке проспекта Ленина с улицей Подбельскогов в Братске 22-летний водитель за рулем ВАЗовской "классики" не уступил дорогу и столкнулся с Honda Torneo. В результатате столкновения парень вылетел из салона «Жигулей» и оказался под колесами встречной машины скорой помощи.