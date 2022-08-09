Эти картинки напомнят вам, зачем нужно носить шлем

Шлем - главная защита для мотоциклиста в седле, для всадника на коне и даже для ребенка, который осваивает роликовые коньки. Посмотрите на эти фотографии - и вы еще раз убедитесь, что шлем спасает жизни.

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Насекомые - еще одна причина носить шлем 0 Источник:

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Шлем после мотоциклетной аварии 0 Источник:

Родители, убедитесь, что ваши дети носят шлемы! Они работают 0 Источник:

Вот почему надо надевать шлем 0 Источник:

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Парень, на котором был этот шлем, остался жив 0 Источник:

Этот шлем спас 5-летнего ребенка, участвовавшего в столкновении на велосипеде, от серьезной черепно-мозговой травмы или еще худшего исхода 0 Источник:

Шлем принял удар, и я в порядке. Жив, и завтра опять буду кататься на лыжах. В шлеме 0 Источник:

Вот почему шлем, полностью закрывающий лицо, - хорошая идея 0 Источник:

Мотоциклетный шлем после аварии 0 Источник:

В этом шлеме велосипедист прибыл в отделение неотложной помощи — на удивление, невредимым. А представьте себе его голову, если бы он был без шлема 0 Источник:

Гонщик Ромен Грожан показал, во что превратился его шлем после аварии в Бахрейне 0 Источник:

"Два года назад этот шлем с сертификатом Dot выдержал удар на скорости 75 километров в час и спас мне жизнь" 0 Источник:

Вот шлем парня, который врезался головой в основание башни и отделался легким сотрясением мозга 0 Источник:

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"Похоже, я зря не надел шлем с закрытым лицом" 0 Источник:

"Попал в аварию. Шлем всмятку, а голова цела. Только два пальца сломал" 0 Источник:

Лучше пусть треснет шлем, чем мой череп 0 Источник:

"Сломал локоть, а вот мозги спас шлем!" 0 Источник:

"Носите шлем, не ездите по льду" 0 Источник:

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Шлем спасет жизнь - ну или, по крайней мере, лицо 0 Источник:

"Отлетел камень и разбил забрало. Носите шлем!" 0 Источник:

"Сегодня шлем спас мне жизнь" 0 Источник:

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"Этот шлем сегодня спас мне жизнь" 0 Источник:

"Шлем моего приятеля после аварии" 0 Источник:

Гай упал с высоты 20 м. Шлем спас ему жизнь, потребовалось всего 4 шва на затылке, также были зафиксированы сломанные ребра, сломанные позвонки, ушибы легких и несколько шишек 0 Источник: