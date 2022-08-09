Эти картинки напомнят вам, зачем нужно носить шлем

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Шлем - главная защита для мотоциклиста в седле, для всадника на коне и даже для ребенка, который осваивает роликовые коньки. Посмотрите на эти фотографии - и вы еще раз убедитесь, что шлем спасает жизни.
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Этот шлем спас 5-летнего ребенка, участвовавшего в столкновении на велосипеде, от серьезной черепно-мозговой травмы или еще худшего исхода
В этом шлеме велосипедист прибыл в отделение неотложной помощи — на удивление, невредимым. А представьте себе его голову, если бы он был без шлема
"Два года назад этот шлем с сертификатом Dot выдержал удар на скорости 75 километров в час и спас мне жизнь"
Вот шлем парня, который врезался головой в основание башни и отделался легким сотрясением мозга
Гай упал с высоты 20 м. Шлем спас ему жизнь, потребовалось всего 4 шва на затылке, также были зафиксированы сломанные ребра, сломанные позвонки, ушибы легких и несколько шишек
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И да, один шлем я разбил об ветку в лесу.
Не было бы шлема - запинали бы насмерть.
- дети: аааа, знаем мы этого Петю, он все время бегает смеется и отряхивается.
А тушку по асфальту растерло