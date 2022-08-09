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Эти картинки напомнят вам, зачем нужно носить шлем

Эти картинки напомнят вам, зачем нужно носить шлем

Автор:
09 августа 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: аварии   безопасность   защита   правила безопасности   спасение   транспорт   факты   шлем   
3540
31
Шлем - главная защита для мотоциклиста в седле, для всадника на коне и даже для ребенка, который осваивает роликовые коньки. Посмотрите на эти фотографии - и вы еще раз убедитесь, что шлем спасает жизни.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аварии   безопасность   защита   правила безопасности   спасение   транспорт   факты   шлем   
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13  комментариев
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18k
ЦСКА 2 часа назад
Еще очень важно что бы под шлемом, была голова с наличием мозга....Иначе никакой шлем не спасет!
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6k
Кузнец душ. 7 минут назад
Гоняю на коньках роликах эл самокате и велике. Зимой поскользнулся на льду и сломал ногу))) Очень нравится отмазка роллеров когда я спрашиваю почему ты без защиты? А я падать не собираюсь отвечают они.
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58k
Александр 45 минут назад
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172
WaldoPepper 54 минуты назад
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6k
Pravednik84 57 минут назад
Часто вижу как очередная порядочная семья напялила на себя шлемы, наколенники, налокотники, села на велосипеды и несётся сломя голову 5-10км/ч. Одни так и вовсе на ребёнка "черепаху" надели. Бедные дети в этой защите педали крутить не могут. Понятное дело когда серьёзно занимаетесь спортом, то стоит подумать о защите, но когда вы тошните на велосипеде до 30км/ч вам шлем НАФИГ НЕ НУЖЕН. И вобще что с вами может случиться когда вы фактически не едете? Не, ну понятно что можно вздремнуть за рулём и въехать в столб, но тут медицина бессильна, тут шлем даже противопоказан.
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6k
newegg Час назад
Если у велосипедиста есть голова, то на ней есть шлем.
И да, один шлем я разбил об ветку в лесу.
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230
MidMaster Час назад
Кто такой Гай?
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−7
Samurai Час назад
Если в башне по#бень- хоть #бень, хоть не #бень!
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10k
Бендер Родригес Час назад
"Этот шлем спас мне жизнь на Бруклинском мосту, когда я врезался в туристов, застрявших на велосипедной дорожке"

Не было бы шлема - запинали бы насмерть.
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25k
SerGProS 2 часа назад
На уроке в школе учительница детям: это Петя, он всегда надевает шлем перед поездкой на мотоцикле, а это Вася он никогда не надевает. Вот, Петя попал в ДТП поднялся, как ни в чем ни бывало, отряхнулся засмеялся и побежал домой. А Вася попал в ДТП и теперь в больнице..."
- дети: аааа, знаем мы этого Петю, он все время бегает смеется и отряхивается.
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11k
Мистер Фикс 2 часа назад
Голова цела.
А тушку по асфальту растерло
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25k
Киры4 2 часа назад
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