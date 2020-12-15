Парализованный парень встал на одно колено, чтобы сделать предложение девушке

Брэндон уже делал простые шаги до предложения, но боялся, что ему не удастся встать на одно колено. Однако с тех пор его состояние резко улучшилось, и на видео видно, как он ходит на костылях по тренажерному залу, а затем спускается по лестнице на улицу. В самом последнем ролике Брэндон бегает по улице без посторонней помощи.

«Хочу, чтобы люди, которые увидят мою историю, знали: никогда не позволяйте ничему остановить вас, что бы вам ни говорили — в конце концов, все зависит от вас», — сказал он. «Я не должен был начать ходить, но вот он я. Настоящая любовь все еще существует, и ее тоже никто не может отнять у вас».