Парализованный парень встал на одно колено, чтобы сделать предложение девушке

После несчастного случая врачи сказали 25-летнему Брэндону Девонширу, что он вряд ли когда-нибудь сможет ходить. Однако вопреки всему он смог подойти к своей девушке и встать перед ней на одно колено, чтобы сделать предложение.
Брендон из города Ром, штат Пенсильвания, сделал предложение своей девушке Крикетт Леванс в частном тренажерном зале медицинского центра Университета Питтсбурга в Уильямспорте. Пройти к ней через комнату и опуститься на одно колено ему помогли медработники и личный тренер.
30 июля на Брэндона упало дерево, в результате чего он получил разрыв позвонков и повреждение спинного мозга. Брэндон рубил дерево, к которому частично прислонялось трелевочное оборудование, и из-за смещения веса дерево упало на него.
Брэндон оказался парализован, врачам пришлось установить два стержня и восемь винтов, чтобы стабилизовать его позвоночник. Однако в последующие недели и месяцы он постепенно начал двигаться и начал работать с физиотерапевтами. Его девушка оставалась рядом с ним на протяжении всего процесса реабилитации, и он хотел отблагодарить ее за поддержку.
Брэндон уже делал простые шаги до предложения, но боялся, что ему не удастся встать на одно колено. Однако с тех пор его состояние резко улучшилось, и на видео видно, как он ходит на костылях по тренажерному залу, а затем спускается по лестнице на улицу. В самом последнем ролике Брэндон бегает по улице без посторонней помощи.
«Хочу, чтобы люди, которые увидят мою историю, знали: никогда не позволяйте ничему остановить вас, что бы вам ни говорили — в конце концов, все зависит от вас», — сказал он. «Я не должен был начать ходить, но вот он я. Настоящая любовь все еще существует, и ее тоже никто не может отнять у вас».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- И да, и нет! - отвечу вам я, - эти двое влюблённых несомненно заслуживают хеппи-энд. Но истинными героями этой замечательной истории являются работники медицинского центра Университета Питтсбурга в Уильямспорте, которые вернули парню возможность ходить... не бесплатно конечно.
- Так какова же мораль?
- А мораль проста! Любовь может свернуть горы! Вернуть человека к полноценной жизни. Только настоящая Любовь... и медицинская страховка
Орфография - такая орфография