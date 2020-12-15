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Парализованный парень встал на одно колено, чтобы сделать предложение девушке

Парализованный парень встал на одно колено, чтобы сделать предложение девушке (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 16:56
Сообщество : Жизнь
Метки: Любовь   видео   предложение   трогательное   
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После несчастного случая врачи сказали 25-летнему Брэндону Девонширу, что он вряд ли когда-нибудь сможет ходить. Однако вопреки всему он смог подойти к своей девушке и встать перед ней на одно колено, чтобы сделать предложение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Любовь   видео   предложение   трогательное   
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6k
Перст Указующий 37 минут назад
судя по картинкам, его заставили
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974
Олег Шишкин 9 минут назад
Ну что за баборабство?
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8k
3.6o6pa Полчаса назад
- ОБ чём эта история? - спросите вы, - может оБ любви?
- И да, и нет! - отвечу вам я, - эти двое влюблённых несомненно заслуживают хеппи-энд. Но истинными героями этой замечательной истории являются работники медицинского центра Университета Питтсбурга в Уильямспорте, которые вернули парню возможность ходить... не бесплатно конечно.
- Так какова же мораль?
- А мораль проста! Любовь может свернуть горы! Вернуть человека к полноценной жизни. Только настоящая Любовь... и медицинская страховка


Орфография - такая орфография
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57k
Опиум для народа 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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