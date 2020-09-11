"Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце

"Я знаю, что ты не ожидала того, что я здесь когда-то появлюсь. Я здесь для того, чтобы на всю страну признаться в любви девушке, которая вам каждое утро рассказывает спортивные новости. Эля, мы с тобой уже много лет знакомы, облетели половину земного шара, у нас были самые разные трудности, но всегда мы их достойно переносили, и я хочу спросить тебя сегодня: готова ли ты и дальше со мной разделять это самое счастье? Я Сергей Розанов, хочу спросить тебя, готова ли ты взять мою фамилию? В прямом эфире канала «Матч ТВ» хочу спросить тебя, готова ли ты стать моей женой?" - разумеется, ответ на этот вопрос был однозначным и положительным.