"Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце

На Матч ТВ не только рассказывают о спорте, но и признаются в любви. Выпуск новостей для Элеоноры Хабибулиной закончился весьма приятным сюрпризом.
Ведущая российского телеканала "Матч ТВ" Элеонора Хабибулина как обычно после блока новостей передала слово своим студийным коллегам, но дальше все пошло не по сценарию.
"Элеонор, тебя наверное очень сложно удивить какой-то новостью, потому что ты ведущая новостей, но все-таки мы попробуем. У нас для тебя есть новость, которую ты запомнишь на всю жизнь", — заинтриговал девушку Андрей Романов. После чего в эфире появился молодой человек телеведущей Сергей Розанов.
"Я знаю, что ты не ожидала того, что я здесь когда-то появлюсь. Я здесь для того, чтобы на всю страну признаться в любви девушке, которая вам каждое утро рассказывает спортивные новости. Эля, мы с тобой уже много лет знакомы, облетели половину земного шара, у нас были самые разные трудности, но всегда мы их достойно переносили, и я хочу спросить тебя сегодня: готова ли ты и дальше со мной разделять это самое счастье? Я Сергей Розанов, хочу спросить тебя, готова ли ты взять мою фамилию? В прямом эфире канала «Матч ТВ» хочу спросить тебя, готова ли ты стать моей женой?" - разумеется, ответ на этот вопрос был однозначным и положительным.
Зрители телепрограммы порадовались за ведущих, заметив, что именно таких позитивных новостей сейчас и не хватает. Хотя некоторые были настроены скептично: дескать, не могла же она отказать, коли предложение сделано прилюдно.
Могла! И таких примеров довольно много.
Могла! И таких примеров довольно много.
Эти молодые люди вряд ли рассчитывали на отказ, однако их избранницы почему-то не захотели связывать с ними свою жизнь.
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