FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1714 постов • 347 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
"Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце

"Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце (6 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 09:09
Сообщество : Спорт
Метки: Любовь   видео   девушки   матч тв   милота   предложение руки и сердца   прямой эфир   
534
6
1
На Матч ТВ не только рассказывают о спорте, но и признаются в любви. Выпуск новостей для Элеоноры Хабибулиной закончился весьма приятным сюрпризом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Любовь   видео   девушки   матч тв   милота   предложение руки и сердца   прямой эфир   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Григорий 23 минуты назад
Похоже он был абсолютно уверен в положительном исходе, иначе был-бы конфуз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
825
Шурман Григорий 19 минут назад
Я так 15 лет назад сделал предложение своей жене . Пришел к ней в офис ну и сразу сказала ДА . Правда вот после да свадьбу сыграли только через 3 года , хотя мы и так уже жили вместе и кругом были только 2ем . Но с этой работой до свадьбы руки не доходили .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Alex 20 минут назад
Крутяк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ivan 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой Так выглядит безграничная любовь щенят к кошке Так выглядит безграничная любовь щенят к кошке Пёс завалил девушку на землю прямо в момент записи ролика Пёс завалил девушку на землю прямо в момент записи ролика 9 причин почему девушки любят огромных плюшевых медведей 9 причин почему девушки любят огромных плюшевых медведей "Ты тупое, необразованное животное!": Соловьев снова оскорбил в прямом эфире телезрителя "Ты тупое, необразованное животное!": Соловьев снова оскорбил в прямом эфире телезрителя "Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании "Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

569981



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек
2
135
Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек
Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице
1
139
Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице
Набирающие популярность в сообществах
Почему осенью появляется либо обостряется депрессия?
0
11
Почему осенью появляется либо обостряется депрессия?
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
0
44
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
35

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#белоруссия#россия#москва#разное#кот#авария#девушка
#интересно#история#животные#кино#СССР#позитив#вторая мировая война#настроение#актриса#девушки
#юмор#прикол#сша#общество#люди#полезно#комментарии#суд#грибы#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться