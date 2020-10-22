Отец построил для дочери копию Косого Переулка

Сегодняшний герой даже решился применить магию вне Хогвартса, лишь бы порадовать сюрпризом свою любимую дочь! Папа девочки Эллы, Дилан, создал мини-копию Косого Переулка в гардеробной своей дочери, потому что «Гарри Поттер» — её любимый фильм. Стоит ли говорить о том, что Элла была в восторге от сюрприза своего отца! Поэтому предлагаем и вам взглянуть на чудо-переулок, который способен восхитить не только заядлых поттероманов.