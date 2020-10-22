Отец построил для дочери копию Косого Переулка

Любовь пап к своим дочерям отличается особым трепетом и теплотой. И если с сыновьями отцам порой приходится быть построже, то с девочками они превращаются в настоящих волшебников, способных исполнить любые желания своих принцесс.
Сегодняшний герой даже решился применить магию вне Хогвартса, лишь бы порадовать сюрпризом свою любимую дочь! Папа девочки Эллы, Дилан, создал мини-копию Косого Переулка в гардеробной своей дочери, потому что «Гарри Поттер» — её любимый фильм. Стоит ли говорить о том, что Элла была в восторге от сюрприза своего отца! Поэтому предлагаем и вам взглянуть на чудо-переулок, который способен восхитить не только заядлых поттероманов.
«Мы играли в прятки, и Элла решила спрятаться за занавеской, где её и ждал сюрприз»
"Можем ли мы оставить это здесь навсегда? — спросила Элла, увидев точную копию Косого Переулка."
Дилан провёл дочь по всем магазинчикам на аллее, в каждом из которых её ждал подарок. Иными словами, папа отлично подготовился ко дню рождения своей дочери!
Дилан провёл дочь по всем магазинчикам на аллее, в каждом из которых её ждал подарок. Иными словами, папа отлично подготовился ко дню рождения своей дочери!
Дилан начал строительство мини-версии Косого Переулка 24 августа, и к концу сентября, как раз ко дню рождения Эллы, он успел закончить свой сюрприз. Все постройки папа соорудил из дерева, а с изготовлением витрин ему помог друг по имени Роб.
Также Дилан покупал в интернете различные вещи, чтобы выставить их на витрины: крошечные книги, перья, мешочки. Добрые соседи приносили отцу старые фоторамки, которые он использовал для изготовления вывесок магазинов.
Также Дилан покупал в интернете различные вещи, чтобы выставить их на витрины: крошечные книги, перья, мешочки. Добрые соседи приносили отцу старые фоторамки, которые он использовал для изготовления вывесок магазинов.
Внутри игрушечных магазинчиков также можно было найти всё то, что продавалось на настоящем Косом Переулке
Для вдохновения Дилан слушал музыкальную заставку к фильму о Гарри Поттере
Вдоль Косого Переулка можно найти множество магазинов: от Лавки волшебных палочек Олливандера до Кафе-мороженого Флориана Фортескью.
Размер гардеробной, где построен Косой Переулок, составляет 4 x 1,4 метра. Так что всё это великолепие без труда уместилось в некогда пустующей комнатке.
Он решил поделиться видео о том, как строил Косой Переулок на случай, если кто-то решил сделать такой же сюрприз для своих детей.
Если день тяжёлый, сделайте что-нибудь, чтобы сделать следующий лучше — это выражение мотивировало Дилана на работу на протяжении всего строительства Косого Переулка.
Если день тяжёлый, сделайте что-нибудь, чтобы сделать следующий лучше — это выражение мотивировало Дилана на работу на протяжении всего строительства Косого Переулка.
А вот и видео, которое позволит вам лучше разглядеть труды папы Дилана
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