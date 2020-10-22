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Отец построил для дочери копию Косого Переулка

Отец построил для дочери копию Косого Переулка (19 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 09:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Любовь   видео   гардеробная   гарри поттер   дочь   отец   переулок   фото   
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Любовь пап к своим дочерям отличается особым трепетом и теплотой. И если с сыновьями отцам порой приходится быть построже, то с девочками они превращаются в настоящих волшебников, способных исполнить любые желания своих принцесс.

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Метки: Любовь   видео   гардеробная   гарри поттер   дочь   отец   переулок   фото   
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