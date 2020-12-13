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Китай наносит ответный удар. Месть за колорадского жука

Китай наносит ответный удар. Месть за колорадского жука (10 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 14:39
Метки: Anoplophora glabripennis   азиатский усач   вредители   животные   интересно знать   
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Все мы знаем про колорадского жука который прибыл к нам из Америки и наносит колоссальный ущерб, однако движение происходит и в обратную сторону. Так в середине 90-х. в США из Китая был случайно завезен азиатский усач. Здесь он прижился и наносит существенный вред лесонасаждениям. На сегодняшний день он нанес ущерба практически на 1 трлн. долларов. Знакомимся азиатский усач (лат. Anoplophora glabripennis). (Кому лень читать, видео в конце).

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Метки: Anoplophora glabripennis   азиатский усач   вредители   животные   интересно знать   
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16  комментариев
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2k
Том Джоуд 3 часа назад
В детстве, в Южной Якутии (ЯАССР), мы их "стригунами" называли. Безобидные жуки. Как лето - они везде. Мы, по своей детской жестокости из них "медальки" делали. Берешь стригуна за спинку и головой в футболку тыкаешь. Он кусает ткань жвалами, а ты резко его отрываешь его от ткани. Голова отрывается, и остается на футболке. А если их десяток в бутылку из под шампанского (самая большая тара тогда была) засунуть, они стригут друг-у-друга ноги и усы.

Но никогда не думал, что эти безобидные жуки могут стать биологическим оружием...
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18
Дядя Витя 3 часа назад
"- Одна личинка может съесть до 1000 см 3 древесины". За какое время автор?
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48k
stabskapitan Автор поста Дядя Витя 3 часа назад
За свою жизнь в форме личинки соответственно.
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Kostick Дядя Витя 2 часа назад
это кубик со стороной в 10 см, разве много?
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Дядя Витя 2 часа назад
Есть урод минусующий любые мои комментарии. Учти тебе это боком выдет.
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