Китай наносит ответный удар. Месть за колорадского жука

- Естественного контроля над азиатским усачьим жуком в Северной Америке нет. Жук явно предпочитает клены и представляет очень серьезную угрозу как для производства кленового сиропа, так и для производства пиломатериалов лиственных пород в Канаде.

- Азиатский усач – относительно новый для России карантинный объект. Особое внимание данный вид привлек к себе в 1996-1997 гг., когда было обнаружено массовое поражение им деревьев в США. Начиная с этого периода, многие страны мира, включая Россию, внесли данный вид в список карантинных объектов.

- Северная граница активного распространения A. glabripennis в Китае проходит по широте 43о с.ш. На территории России данная широта фактически совпадает с южной границей страны. Это приграничные районы на Кавказе и в Приморском крае, возможно Черноморское побережье. Нет сомнения, что южная территория Приморского края России благоприятна для адаптации вредителя и проявления его вредоносности. Можно сделать вывода что A. glabripennis представляет угрозу для древесных лиственных пород, произрастающих в южных районах территории России, в особенности в Приморском и Хабаровском краях, на Северном Кавказе и Черноморском побережье.