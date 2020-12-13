Китай наносит ответный удар. Месть за колорадского жука

Все мы знаем про колорадского жука который прибыл к нам из Америки и наносит колоссальный ущерб, однако движение происходит и в обратную сторону. Так в середине 90-х. в США из Китая был случайно завезен азиатский усач. Здесь он прижился и наносит существенный вред лесонасаждениям. На сегодняшний день он нанес ущерба практически на 1 трлн. долларов. Знакомимся азиатский усач (лат. Anoplophora glabripennis). (Кому лень читать, видео в конце).
Немного биологии:
Азиатский усач (лат. Anoplophora glabripennis) — жук из подсемейства Ламиины семейства Усачей, объект карантина. Жуки блестяще-черные, самцы 25 мм, а самки 35 мм длины, ширина тела 6-12 мм. Надкрылья блестяще-черные с белыми (редко желтыми) разной формы пятнами- точками в количестве до 20 шт. Ноги черные с беловато-голубым оттенком. Усики 11-члениковые, в 2,5 раза длиннее тела у самцов и в 1,3 раза у самок. Самки обычно крупнее самцов.
В своем родном ареале Азиатский усач имеет одно – или двухгодичный цикл развития. Живет взрослые особи около месяца. Наиболее активный период жизнедеятельности имаго – конец июня- начало июля. В этот период жуки питаются корой небольших веточек, изредка листьями и их черешками, спариваются и откладывают яйца. Самка обычно спаривается многократно. Яйца она откладывает на протяжении всей жизни. Плодовитость и длительность жизни жуков зависит от многих причин: кормового растения личинки, характера вторичного питания взрослых особей, температура воздуха, толщины коры.
Спариваются жуки на ветвях и стволах, после чего самки разлетаются в поисках подходящих мест для откладки яиц. Жуки активны в дневное время от 8 до 14 ч. Могут зимовать на стадиях яйца, личинки и куколки.
Спариваются жуки на ветвях и стволах, после чего самки разлетаются в поисках подходящих мест для откладки яиц. Жуки активны в дневное время от 8 до 14 ч. Могут зимовать на стадиях яйца, личинки и куколки.
Самки откладывают по одному яйцу в углубления (насечки), прогрызаемые ими в коре на ветках деревьев. Самки откладывают 45-62 яйца одно за другим. Отложенное яйцо самка покрывает специальным секретом, который быстро застывает и служит защитой яйцу. Яйца 5-7 мм в длину, не совсем белые, продолговатые с небольшими вогнутыми хвостиками. К концу развития яйца становятся желто-коричневыми. Личинки вылупляются на 11-й день а начинают питаться нижним слоем коры (флоэмой). Личинка продолговатая, цилиндрическая, безногая сливочно-белого цвета, в длину 50 мм.
Спустя два месяца они начинают питаться тонкой корой и ксилемой. В этот период на ветвях и стволах можно обнаружить так называемую буровую муку. Личинки второго и третьего возраста питаются камбиальным слоем коры на ветвях и стволах, что вызывает при нажатии в зоне питания прогибания коры. Перелиняв на четвертый возраст, личинки внедряются в древесину, проделывая в ней широкие и запутанные ходы, протяженностью от 10 до 30 см, где в конечном итоге формирует куколочная камера, где она проводит от 12 до 50 дней, необходимых для ее метаморфоза. Куколка белая, 30-33 мм в длину и 11 мм шириной.
Места вылета жуков можно найти на стволе, ветвях и на надземных частях корней дерева.
Вылет имаго длится все лето, пик вылета приходится на период с мая по июнь, что варьируется в зависимости от региона и климатических условий.
Вылет имаго длится все лето, пик вылета приходится на период с мая по июнь, что варьируется в зависимости от региона и климатических условий.
Интересные факты:
- Естественного контроля над азиатским усачьим жуком в Северной Америке нет. Жук явно предпочитает клены и представляет очень серьезную угрозу как для производства кленового сиропа, так и для производства пиломатериалов лиственных пород в Канаде.
- Азиатский усач – относительно новый для России карантинный объект. Особое внимание данный вид привлек к себе в 1996-1997 гг., когда было обнаружено массовое поражение им деревьев в США. Начиная с этого периода, многие страны мира, включая Россию, внесли данный вид в список карантинных объектов.
- Северная граница активного распространения A. glabripennis в Китае проходит по широте 43о с.ш. На территории России данная широта фактически совпадает с южной границей страны. Это приграничные районы на Кавказе и в Приморском крае, возможно Черноморское побережье. Нет сомнения, что южная территория Приморского края России благоприятна для адаптации вредителя и проявления его вредоносности. Можно сделать вывода что A. glabripennis представляет угрозу для древесных лиственных пород, произрастающих в южных районах территории России, в особенности в Приморском и Хабаровском краях, на Северном Кавказе и Черноморском побережье.
- Азиатский усач – относительно новый для России карантинный объект. Особое внимание данный вид привлек к себе в 1996-1997 гг., когда было обнаружено массовое поражение им деревьев в США. Начиная с этого периода, многие страны мира, включая Россию, внесли данный вид в список карантинных объектов.
- Северная граница активного распространения A. glabripennis в Китае проходит по широте 43о с.ш. На территории России данная широта фактически совпадает с южной границей страны. Это приграничные районы на Кавказе и в Приморском крае, возможно Черноморское побережье. Нет сомнения, что южная территория Приморского края России благоприятна для адаптации вредителя и проявления его вредоносности. Можно сделать вывода что A. glabripennis представляет угрозу для древесных лиственных пород, произрастающих в южных районах территории России, в особенности в Приморском и Хабаровском краях, на Северном Кавказе и Черноморском побережье.
- Для ученых азиатский усач служит моделью всех короедов: в древесине мало питательных веществ, поэтому для выживания таким организмам необходима уникальная пищеварительная система, которая позволяет извлекать энергию при питании.
- Примечательно, что в кишечнике личинок Азиатского усача обитает особая форма гриба, которая из употребленной древесины синтезирует алкоголь.
- Ученые из Соединенных штатов обнаружили, что этот вредитель обладает особыми генами, которые позволяют ему более эффективно, чем другие насекомые усваивать древесину.
- Одна личинка может съесть до 1000 см 3 древесины
- Примечательно, что в кишечнике личинок Азиатского усача обитает особая форма гриба, которая из употребленной древесины синтезирует алкоголь.
- Ученые из Соединенных штатов обнаружили, что этот вредитель обладает особыми генами, которые позволяют ему более эффективно, чем другие насекомые усваивать древесину.
- Одна личинка может съесть до 1000 см 3 древесины
- Некоторые виды дятлов, могут питаться личинками. Например, седой дятел ( Picus canus ) и большой пестрый дятел ( Dendrocopos major ) встречаются как в Азии, так и в Европе, и являются эффективными хищниками A. glabripennis .
- Продолжительность жизни взрослых особей составляет около 50 дней для самцов и 66 дней для самок.
- Имаго азиатского усача одиночные организмы , поддерживающие себя полностью в пределах дерева - хозяина. Взрослые особи ведут дневной образ жизни с пиком активности с 8:00 до 12:00. Активность также выше в более теплые и солнечные дни. В лучшем случае взрослые могут летать на расстояние до 1200 метров, но обычно не более 75 метров. Самцы часто очень территориальны и во время споров подрезают друг другу усики или ноги.
- Продолжительность жизни взрослых особей составляет около 50 дней для самцов и 66 дней для самок.
- Имаго азиатского усача одиночные организмы , поддерживающие себя полностью в пределах дерева - хозяина. Взрослые особи ведут дневной образ жизни с пиком активности с 8:00 до 12:00. Активность также выше в более теплые и солнечные дни. В лучшем случае взрослые могут летать на расстояние до 1200 метров, но обычно не более 75 метров. Самцы часто очень территориальны и во время споров подрезают друг другу усики или ноги.
- В конце 90-х гг. вид вторгся в Западную Европу и был найден в Великобритании (2012 г.), Австрии (2010 г.), Бельгии (2013 г.), Италии (2000-2007 гг.), Франции (2008 г.), Германии (2001-2004 гг.), Швейцарии (2011 г.). Пути проникновения – многократная интродукция с древесными материалами.
Как обычно, для тех кому лень читать:
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