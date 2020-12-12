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Три сотрудника магазина получили судимости из-за рыбы

Три сотрудника магазина получили судимости из-за рыбы (3 фото)

Автор:
12 декабря 2020 12:29
Сообщество : Животные
Метки: Польша   жестокость   животные   зоозащитники   карп   рыбы   суд   
4070
3
В Польше после долгих лет разбирательств и неудач защитники животных смогли добиться уголовной ответственности за мучения карпов.
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Метки: Польша   жестокость   животные   зоозащитники   карп   рыбы   суд   
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652
Nane First NameLast 2 часа назад
Носили живых карпов в пакетах покупатели, а виноваты продавцы.
Полное отсутствие логики.

Бешенным тёткам ОЧЕНЬ сильно хотелось до кого-то д.о.е.б.а.т.ь.ся. Но до покупателей и рыбаков было ссыкотно лезть со своими предъявами, а к рыбе безполезно. Поэтому решено было свершить акт зоофизы над продавцами.
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8k
uehl Минуту назад
совсем 3.14зданулись!
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0
Князь Курбский 3 минуты назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее обвцееьам Я насрал кусочек кала И назвал его Кааба, Мохаммед: незаконнорожденный и бывший раб, получил откровение, делая куннилингус своей хозяйке, назвал осла первым мусульманином, склонен к суициду, любит грабить корованы со своими архаровцами, пытается оттрахать всё, что имеет сиськи, разрешает своим воинам педофилию и гуро, вопреки пункту 6, חидар
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229
andrey 6 минут назад
подать в суд на этих правдолюбов ! это же сколько они бумаги измарали, испортили ! это какой же вред нашей планете нанесли !
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3k
Дарвин и аморальная премия 11 минут назад
У нас в деревне был случай,когда рыбак по пьяни словил карпа и трахал его в рот,так наверное этому рыбаку в Польше пожизненное бы дали
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7k
? ? ? 12 минут назад
Даешь CLM! жЫзни карпов важны!

дебилы,бл
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0
Анна 19 минут назад
У нас даже если бы людей траванули рыбой, такой срок не получили бы...
В описанном случае, конечно на лицо пофигизм персонала, у любого психологически здорового человека дрогнуло бы сердце, это же живые существа. Правильное наказание.
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146
Миша 22 минуты назад
Рыб продают как рабов! Помню как над карпом издевались: ударили его по голове, вырезали глаз, жабры и плавники, содрали всю чешую, вскрыли несчастному живот и вычистили изнутри. Как дикари солили убиенного, перчили, набивали труп травами и жарили в духовке я уже с трудом помню, был занят письмом в Международный уголовный суд. Ищу единомышленников, которым не безразлична фауна планеты. Будем благодарны любой спонсорской помощи на счёт.... для издания, брошур, плакатов, и проведения митингов. Защитим природу вместе, нам жить на этой планете! Не будьте равнодушными! Пожертвования, членские взносы, и любые предложения помочь движению высылайте...
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13k
vikklu Полчаса назад
Пшеки тоже решили прогнуться под идиотские законы европы? Ну тогда надо судить и всех покупателей живой рыбы, раков, омаров, крабов. Давайте уж все мясоеды дружной толпой поедем в Сибирь снег убирать. Или этих идиотов туда проще сослать.
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63
Mr White Man vikklu Полчаса назад
ну, в РФ всё же духовно, ватно и скрепно :)
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23k
Григорий 36 минут назад
Трубожоп - тру бойцы за права животных.
(с) Освободите Джимми.
--
Судья идиот. Такие иски должны откланяться под любым предлогом, морозить подателей сего опуса годами, привлекать третьи лица и перекладывать даты, выставлять торпедоносные суммы, чтоб скучно и дорого все это для трубожопов было.
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13k
vikklu Григорий Полчаса назад
Взятки не только на постсоветском пространстве берут.
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23k
Григорий vikklu 15 минут назад
Слишком вонючее дело, будет апелляция, будут газетчики. Я скорее думаю про ТП в роли судьи.
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1k
Kariya 48 минут назад
Вообще-то считается, что рыба вне воды засыпает. А не помирает мученически. Это ж млять рыба.
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2k
Хрюн 49 минут назад
Ах тыж «гуманисты» !!! В сороковых годах евреев убивали с превеликим удовольствием. Да и сей час бы не отказались поубивать и евреев и русских и украинцев и белорусов. А вот рыбку пожалели. Гнусь двуличная.
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63
Mr White Man Хрюн 24 минуты назад
чё, картавенький что ли ? :)
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3k
muha 50 минут назад
Все конечно хорошо, но, что предложили делать зелёные при продаже живой рыбы. Или просто заслужили и рады?
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9k
Великий Кормчий 52 минуты назад
Судя по теме, у нас каждый рыбак уже на пожизненное заключение наловил....
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4k
Александр Иванов Час назад
Зоофилы совсем сбрендили!
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Мы с мужем любим на катере летом прокатиться. Так вот...он при мне рыбачит и отпускает рыбу!)))))) Он любит рыбалку, но рыбу не ест, как и я в общем. Поэтому после его рыбалки осчастливливаются наши родные и друзья))))) Но он почему-то ее чистит полностью, моет и отдает. Пусть сами бы и чистили халявщики))
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652
Nane First NameLast Лесли 🥰 2 часа назад
Перед чисткой молоточком по голове рыбу не бьет?
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ему нравится сам процесс, ловить рыбу. Мы договорились, что он может на рыбалке быть сколь угодно, но только рыбу не приносить. Я просто не люблю этот запах всеми фибрами души))))) Хотя нет, вру. Иногда он сушит рыбу к пиву или коптит)))
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37k
doker 2 часа назад
Я понимаю, что жизни карпов важны... Но если человечество вымрет, то из-за законов им же принятых.
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81
Михаил doker 49 минут назад
Если верить Дарвину, то вместо вымершего человечества на сушу вылезут эти карпы и превратятся в человечество. Возможно, они будут уважать карпов меньше, чем поляки, и не вымрут
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Интересно, как они опрашивали пострадавших - в сыром или жареном виде?
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8k
Обыватель 2 часа назад
фактически за три колоска
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14k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Следующим шагом будет защита помидоров - почему они навалены в ящиках друг на друга?
Или защита яиц - почему они в своих ячейках далеко разлучены друг от друга?!
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9k
Олегbl4 Dr.CrAzY Час назад
А наггетсы или стрипсы в кляре из яиц?
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1k
Ertin Dr.CrAzY 52 минуты назад
Жизни красных важны!

А яйца - они белые в-основном.
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330
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
А раков живьём в кипятке варить?
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2k
Денис ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
вот нафига ты про вареных раков вспомнил в декабре ??? где их бл*ть теперь взять ??? ХОЧУУУУУ !!!
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6k
Pillin Alex ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Вижу печеньку - ставлю лайк!
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4k
Александр Иванов Денис Час назад
У нас на рынке продают! Но за 1000 р!!! А вчера по 500 были очень маленькие!!!
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2k
Михаил ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Устрицы вообще живьем только едят...
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