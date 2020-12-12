Три сотрудника магазина получили судимости из-за рыбы

Началось всё 10 лет назад, когда в одном из супермаркетов живая рыба содержалась и продавалась в ужасных условиях. Традиционное блюдо польского рождественского стола – карп, в магазине хранился без воды, а также упаковывался в пакеты, с которыми покупатели продолжали ходить по супермаркету. Зоозащитники посчитали, что в это время рыба тяжело и мучительно умирала от удушья. По их словам, если бы рыбы могли кричать, то такие бы действия по отношению к ним бы не применялись.



Несколько лет защитники животных подавали заявления в полицию и прокуратуру, хотя над ними только смеялись. Но люди не сдавались и всё-таки подали в суд на двух продавцов и начальника отдела продаж. Дважды суд постановил, что действия продавцов не были жестокими по отношению к рыбам.