Три сотрудника магазина получили судимости из-за рыбы

В Польше после долгих лет разбирательств и неудач защитники животных смогли добиться уголовной ответственности за мучения карпов.
Началось всё 10 лет назад, когда в одном из супермаркетов живая рыба содержалась и продавалась в ужасных условиях. Традиционное блюдо польского рождественского стола – карп, в магазине хранился без воды, а также упаковывался в пакеты, с которыми покупатели продолжали ходить по супермаркету. Зоозащитники посчитали, что в это время рыба тяжело и мучительно умирала от удушья. По их словам, если бы рыбы могли кричать, то такие бы действия по отношению к ним бы не применялись.
Несколько лет защитники животных подавали заявления в полицию и прокуратуру, хотя над ними только смеялись. Но люди не сдавались и всё-таки подали в суд на двух продавцов и начальника отдела продаж. Дважды суд постановил, что действия продавцов не были жестокими по отношению к рыбам.
Несколько лет защитники животных подавали заявления в полицию и прокуратуру, хотя над ними только смеялись. Но люди не сдавались и всё-таки подали в суд на двух продавцов и начальника отдела продаж. Дважды суд постановил, что действия продавцов не были жестокими по отношению к рыбам.
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Тогда адвокаты зоозащитников обратились в Верховный суд Польши. На этот раз суд поддержал борцов за права животных. Двух продавцов-мучителей из рыбного отдела приговорили к 10 месяцам условного тюремного заключения, а начальника отдела продаж супермаркета к одному году условно.
Адвокат зоозащитников рассказал, что их целью не было жестоко наказать продавцов – они просто хотели создать прецедент. Теперь другие продавцы и магазины будут знать, что им может грозить, и будут вести себя более гуманно по отношению к безмолвной рыбе.
Адвокат зоозащитников рассказал, что их целью не было жестоко наказать продавцов – они просто хотели создать прецедент. Теперь другие продавцы и магазины будут знать, что им может грозить, и будут вести себя более гуманно по отношению к безмолвной рыбе.
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Метки: Польша жестокость животные зоозащитники карп рыбы суд
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Бешенным тёткам ОЧЕНЬ сильно хотелось до кого-то д.о.е.б.а.т.ь.ся. Но до покупателей и рыбаков было ссыкотно лезть со своими предъявами, а к рыбе безполезно. Поэтому решено было свершить акт зоофизы над продавцами.
дебилы,бл
В описанном случае, конечно на лицо пофигизм персонала, у любого психологически здорового человека дрогнуло бы сердце, это же живые существа. Правильное наказание.
(с) Освободите Джимми.
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Судья идиот. Такие иски должны откланяться под любым предлогом, морозить подателей сего опуса годами, привлекать третьи лица и перекладывать даты, выставлять торпедоносные суммы, чтоб скучно и дорого все это для трубожопов было.
Или защита яиц - почему они в своих ячейках далеко разлучены друг от друга?!
А яйца - они белые в-основном.