Найди собаку, если сможешь: 30 собак, которые познали искусством маскировки

Собаки - профессиональные мастера маскировки. Они могут спрятаться от хозяев так хорошо, что те часами ищут их по дому, а иногда - делают вид, что ищут... На Фейсбуке есть специальное сообщество DogspottingSociety, где хозяева публикуют фото своих "спрятавшихся" четвероногих друзей, чтобы другие пользователи постарались их отыскать. Посмотрим на примеры лучшей собачьей маскировки!
×
"Все внимание на второе фото. Моя собака куда-то пропала, и я уже начала паниковать в поисках. Оказалось, она была здесь.."
Источник:
Ссылки по теме:
- Умора: 30 неудачных фото собак, которые не должны были попасть в сеть
- 30 мохнатых чудиков, которые обязательно вас рассмешат
- Уморительные фото собак в машинах, которые подарят порцию позитива
- Наши лучшие друзья: 30 забавных снимков собак, сделанных в нужный момент
- "О, еда!": фотограф снимает забавные реакции собак на угощения
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...