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Найди собаку, если сможешь: 30 собак, которые познали искусством маскировки

Найди собаку, если сможешь: 30 собак, которые познали искусством маскировки (31 фото)

Автор:
12 декабря 2020 12:35
Сообщество : Животные
Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
733
31
Собаки - профессиональные мастера маскировки. Они могут спрятаться от хозяев так хорошо, что те часами ищут их по дому, а иногда - делают вид, что ищут... На Фейсбуке есть специальное сообщество DogspottingSociety, где хозяева публикуют фото своих "спрятавшихся" четвероногих друзей, чтобы другие пользователи постарались их отыскать. Посмотрим на примеры лучшей собачьей маскировки!
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Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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7k
kaboza Полчаса назад
булеобразные самые прятабельные))
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3k
ишты 11 минут назад
Какую собаку?
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