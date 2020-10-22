Кого не посадят за употребление наркотиков

Есть в этом мире те, кому сходят "с рук" даже такие противозаконные, а в случае с ядами, смертельно опасные действия. Не знаете о ком речь? Рассказываем!
Предупреждение! Пост носит исключительно ознакомительный характер и посвящен исключительно вредителям. Никакого призыва к употреблению мы не преследуем. Списки представлены для ознакомления
Отметим, что большинство наркотических растений, таких как, например, кат, кокаиновый куст, а также ядовитых - беладонна, дурман и другие вовсе не имеют природных вредителей
Растения для того и содержат в себе все эти вещества - ими они отпугивают вредителей. Из этих растений делают настойки, которые избавляют от вредителей и другие растения в саду. Однако есть и те, кого вредные вещества не спасли от нашествия врагов
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Начнем с самого распространённого растения - конопля
Виды вредителей-насекомых, поедающих коноплю - тля, гусеницы,сверчки, сциариды (грибной комарик), цикадки, мучнистый червец (мохнатые вши), паутинный клещ Белокрылка, трипсы - мелкие жуки, высасывающие клеточный сок
Папавер сомниферум -Papaver somniferum (опиумный мак)
Есть всего несколько вредителей, которые могут нанести вредмаку. Блохи прокалывают листья молодых растений, а тля всасывает сок цветочных почек. Маковый долгоносик - еще один значительный вредитель. Насекомое обитает в почве, а весной после появления всходов мигрирует на маковые поля. Взрослые особи повреждают листья небольших растений, поедая их. Самка откладывает яйца в ткани нижних листьев. Личинки насекомых вылупляются и зарываются в почву, чтобы завершить свой жизненный цикл на корнях мака во взрослом состоянии.
Листовой долгоносик - поедает серебристый клен , включенный в список галлюциногенных растений
Авторский пост
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