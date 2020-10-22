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Кого не посадят за употребление наркотиков

Кого не посадят за употребление наркотиков (13 фото)

Автор:
22 октября 2020 15:03
Сообщество : Животные
Метки: вредители   животные   наркотические растения   насекомые   ознакомление   опасность   растения   
956
13

Есть в этом мире те, кому сходят "с рук" даже такие противозаконные, а в случае с ядами, смертельно опасные действия. Не знаете о ком речь? Рассказываем!

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Метки: вредители   животные   наркотические растения   насекомые   ознакомление   опасность   растения   
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