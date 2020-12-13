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Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб

Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб (10 фото)

Автор:
13 декабря 2020 09:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Сквер Ивана Франко   вандализм   дуб   собянин   
2103
10
Он пережил эпидемию чумы, Наполеона, революции, обе мировые А Собянина не смог.
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Метки: Сквер Ивана Франко   вандализм   дуб   собянин   
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9  комментариев
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4k
кот базилий 39 минут назад
Собакин - мерзкий вредитель с скотской улыбкой такое творит.
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1k
V2.Smirnov Минуту назад
Пётр Первый все же не природу охранял. Ценные породы дерева потому и ценные, что на корабли планировались. То есть - вырубка по гос.заказу.
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6k
amrita 2 минуты назад
вам то Лужков, то Собянин злодеи.... но во всем , как обычно виноват .....
((( а то, что он САМ УМЕР ОТ СТАРОСТИ!....????
вам то Лужков, то Собянин злодеи.... но во всем , как обычно виноват ..... ((( а то, что он САМ УМЕР ОТ СТАРОСТИ!....????
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2k
Ivan 10 минут назад
Не то, чтобы я был фанатом собакина. Его похороны станут моим личным праздником, и очень хочется побыстрее начать праздновать, но дуб и дуб... Тут как-то пофиг.
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283
Александр Поляков 14 минут назад
лучше бы этому пид0ру голову отпилили
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1k
Андрей Евтушенков Александр Поляков 10 минут назад
100
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1k
Заряд бодрости 15 минут назад
похоже, вся дубовая роща по ценности древесины окупит строительство дублера. Куда делись спилы, а?
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7k
albedo Заряд бодрости Минуту назад
Я живу недалеко от этого места и хорошо его знаю.
Там лесопарк и он будет снесен.
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7k
albedo Полчаса назад
Как надоел Собянин!!!
Превратил город в человековейник.
С огромными многоэтажными ульями.
И нафига этот ВТОРОЙ дублер Кутузовского?!
Есть же УЖЕ один дублер.
Выходит чтобы жители рублевки могли побыстрее в офисы добираться.
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