Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб

Он пережил эпидемию чумы, Наполеона, революции, обе мировые А Собянина не смог.
В московском районе Кунцево из-за строительства новой автомагистрали спилили кучу деревьев, в их числе - многовековой дуб, который был настоящей доспропримечательностью этих мест.
За спасение дубовой рощи жители Кунцево, кактивисты и даже некоторые депутаты Московской государственной думы боролись до последнего, устраивая акции протеста возле префектуры ЗАО, забрасывая чиновников письмами.
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Однако строительство дублера Кутузовского проспекта куда важнее каких-то деревьев. 10 декабря в парке начались работы, и вот уже нет того самого огромного 300-летнего дуба.
Находившиеся на месте жители Москвы ничего не могли сделать, т.к. зону работ отгородили высоким забором, а вырубка производилась в присутствии полиции.
В Москве на Ивана Франко вырубили парк за который долгое время боролись местные жители. Срубили даже 300 летний дуб.— #MDK (@mudakoff) December 12, 2020
Дуб: пережил войны, Наполеона и Гитлера
Дуб при Собянине: 🗿 🗿 🗿
pic.twitter.com/3aiBsCUEjf
😯Этому дубу было 300 лет!— ௵_Надежда (@nadezdanba) December 11, 2020
Он пережил эпидемию чумы,Наполеона,революции, обе мировые
А Собянина не смог.Вчера его безжалостно срубили.
Пётр 1 19 ноября 1703 г. издал указ "За порубку дуба, даже одного, или за массовую порубку других ценных деревьев,предписывается смертная казнь pic.twitter.com/jbdPPXZaOH
Тот самый указ от 19 ноября 1703 об охране лесов по берегам рек предписывал сберегать от рубки деревья ценных пород (дуба, клена, ильма, вяза, карагача, лиственницы и сосны) с диаметром ствола от двенадцати вершков (53 см) на расстоянии до пятидесяти верст (53 км) от больших сплавных рек и до тридцати верст (32 км) от малых.
За обычную вырубку таких деревьев (кроме дуба) предписывалось брать штраф в десять рублей. Для сравнения налог на нелюбимые Петром бороды составлял 1,2 рубля. За порубку крупного дуба, даже одного, или за массовое уничтожение других ценных деревьев, предписывалась смертная казнь.
За обычную вырубку таких деревьев (кроме дуба) предписывалось брать штраф в десять рублей. Для сравнения налог на нелюбимые Петром бороды составлял 1,2 рубля. За порубку крупного дуба, даже одного, или за массовое уничтожение других ценных деревьев, предписывалась смертная казнь.
Согласно планам, под шестиполосную магистраль в парке вырубят 2 850 деревьев. И все это согласовано. Ну да, платная дорога же важнее каких-то там дубов.
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Метки: Сквер Ивана Франко вандализм дуб собянин
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((( а то, что он САМ УМЕР ОТ СТАРОСТИ!....????
Там лесопарк и он будет снесен.
Превратил город в человековейник.
С огромными многоэтажными ульями.
И нафига этот ВТОРОЙ дублер Кутузовского?!
Есть же УЖЕ один дублер.
Выходит чтобы жители рублевки могли побыстрее в офисы добираться.