Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб

Тот самый указ от 19 ноября 1703 об охране лесов по берегам рек предписывал сберегать от рубки деревья ценных пород (дуба, клена, ильма, вяза, карагача, лиственницы и сосны) с диаметром ствола от двенадцати вершков (53 см) на расстоянии до пятидесяти верст (53 км) от больших сплавных рек и до тридцати верст (32 км) от малых.

За обычную вырубку таких деревьев (кроме дуба) предписывалось брать штраф в десять рублей. Для сравнения налог на нелюбимые Петром бороды составлял 1,2 рубля. За порубку крупного дуба, даже одного, или за массовое уничтожение других ценных деревьев, предписывалась смертная казнь.