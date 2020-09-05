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Защитники животных в ярости: кто-то раскрасил бездомного пса под тигра

Защитники животных в ярости: кто-то раскрасил бездомного пса под тигра (4 фото)

Автор:
05 сентября 2020 13:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вандализм   защита животных   издевательство над животным   малайзия   раскрас   раскрасили   тигр   
1556
4
В Малайзии заметили бездомную собаку с окраской "под тигра", гуляющую по улицам города. Кто-то довольно профессионально нанес на шкуру пса оранжевую краску и черные полосы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вандализм   защита животных   издевательство над животным   малайзия   раскрас   раскрасили   тигр   
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24  комментария
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12k
Александр 2 часа назад
А чего? Симпатично вышло... Ну,да, мнение пса не спросили, но ведь симпатично...
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106
Александр Поликарпов 38 секунд назад
Если процесс окраски не принес ни каких страданий, травм и отравлений блоховозу, в чем суть преступления? Хвостатому от этого сплошные дивиденты светят, внимание гарантировано.
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5
Adil Dzhalilov 6 минут назад
а по мне так супер получилось )
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7k
hetrick 20 минут назад
Ну так поэтому и покрасили, чтобы не съели.
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474
GoInDown Полчаса назад
Сами покрасили, сами возмущаются.
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16k
turyst Полчаса назад
А может это его естественный окрас?

По типу:

Ссылка youtu.be
А может это его естественный окрас? По типу:
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86k
сапер Водичка 48 минут назад
Защитники животных в ярости: кто-то раскрасил бездомного пса под тигра
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7k
Maddy8 53 минуты назад
Т.е до этого зоозащитникам было вообще по*уй?)
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121
Остап Ива́нович. 54 минуты назад
По моему пес доволен.. Этих защитников расплодилось как тараканов...
По моему пес доволен.. Этих защитников расплодилось как тараканов...
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65k
ЮрГен 54 минуты назад
Не зоозащитники, а долбойобы!!! Красивый пёсик получился и думаю,что его теперь чаще кормить будут. По мне издевательство над животными, так это напяливание на собак всяких "комбенизончиков и "кроссовочек"...От этого зоошиза не в ярости,блиадь?!...
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6k
Акакий ЮрГен 3 минуты назад
вопрос в том насколько вредит псу примененная краска.
а с точки зрения эстетики - реально круто вышло.
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56
............ 59 минут назад
бабке покрасили голову в фиолетовый цвет, ЕСПЧ в ярости!
бабке покрасили голову в фиолетовый цвет, ЕСПЧ в ярости!
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19k
Юрьевич 59 минут назад
Очень красиво получилось. Судя по фоткам собака дискомфорта не испытывает.
А зоофилы возмущаются из принципа и пиара.
Лучше бы они обратили внимание на другое.
Малайцы в большинстве своем мусульмане. Малайцы-мусульмане приравнивают собаку к свинье и считают ее грязным животным. К собаке стараются не прикасаться, никогда не накормят голодную собаку, а при возможности кинут в нее камень. Особенно страшным событием считается вляпаться в собачье г…но это просто крах всему (предстоит стирка, многократный душ с детолом и тп), а возможно и избавление от прокаженной пары обуви навсегда.
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52
rusya12121 Час назад
Как по мне, пусть себе художники собак своих заводят и красками для животных что угодно красят. Это бездомный пес, никто не знает как такая перемена во внешности будет влиять на качество его жизни и шансы выжить на улице.
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1k
poha Час назад
Кто то побежал штаны сушить,увидев собаку.Вот и недовольство.
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23k
parallax Час назад
Вот блин, великая "трагедия". По моему псу от этого ни горячо, ни холодно. А если его после покраски ещё от пуза накормили, то думаю он готов краситься хоть каждый день.
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5k
Игорь Мочалов Час назад
Может, ему как раз с такой окраской и лучше-меньше повода обидеть.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
красиво получилось
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7k
Атеист Час назад
Котенок Гав! :))
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8k
Antique computer 2 часа назад
Какие громкие слова - вандал, защитники животных.. давайте уже называть вещи своими именами - шутник, зоошиза.

Если собаке эта раскраска не нанесла вреда, то говорить о вандализме нельзя.
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