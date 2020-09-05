Защитники животных в ярости: кто-то раскрасил бездомного пса под тигра

В Малайзии заметили бездомную собаку с окраской "под тигра", гуляющую по улицам города. Кто-то довольно профессионально нанес на шкуру пса оранжевую краску и черные полосы.
Малайзийская ассоциация по защите животных Persatuan Haiwan Malaysia обратилась с призывом к общественности, попросив предоставить любую информацию, которая поможет поймать преступника.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- На Алтае бабушка-вандал мстит пивным магазинам, оставляя на стенах антиалкогольные лозунги
- "Это мое место!": бесстрашная лягушка донимает тигра
- Бунтовщики сбрасывают с пьедесталов статуи рабовладельцев. Линкольн на очереди?
- Попрошайка с уткой покусала девушку, пожалевшую птицу
- В Англии вооруженные полицейские пытались «поймать» скульптуру тигра, которая напугала людей
Новости партнёров
Загрузка...
По типу:
а с точки зрения эстетики - реально круто вышло.
А зоофилы возмущаются из принципа и пиара.
Лучше бы они обратили внимание на другое.
Малайцы в большинстве своем мусульмане. Малайцы-мусульмане приравнивают собаку к свинье и считают ее грязным животным. К собаке стараются не прикасаться, никогда не накормят голодную собаку, а при возможности кинут в нее камень. Особенно страшным событием считается вляпаться в собачье г…но это просто крах всему (предстоит стирка, многократный душ с детолом и тп), а возможно и избавление от прокаженной пары обуви навсегда.
Если собаке эта раскраска не нанесла вреда, то говорить о вандализме нельзя.