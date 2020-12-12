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12 интересных фактов о фильме «300 спартанцев»

12 интересных фактов о фильме «300 спартанцев» (5 фото)

Автор:
12 декабря 2020 21:15
Метки: актеры   история фильма   кино   
1900
5

Фэнтезийный боевик «300 спартанцев» попал на большие экраны в 2006 году. В прокате лента сделала отличную кассу и в 2013 году получила сиквел, который, правда, уже прошел хуже.

Главные роли сыграли Джерард Батлер, Майкл Фассбендер, Винсент Риган, Дэвид Уэнэм, Лина Хиди, Доминик Уэст, Том Уисдом и Эндрю Плевин. Поставил картину режиссер Зак Снайдер, ответственный за фильмы «Хранители» и «Человек из стали».

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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15  комментариев
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8k
владимир 11 часов назад
Так стопэ!!! История о 300 спартанцев это - комикс?!
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170
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну если считать его чисто фентезийной сказкой не имеющей к реальной истории земли вообще никаких отсылок, то может и пойдет для младшего школьного возраста. А так полная пафоса фигня .
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2k
Свирепый Бамбр 7 часов назад
13. Благодаря этому фильму, появился шедевральный фильм "Знакомство со спартанцами"
13. Благодаря этому фильму, появился шедевральный фильм "Знакомство со спартанцами"
13. Благодаря этому фильму, появился шедевральный фильм "Знакомство со спартанцами"
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559
Alex 8 часов назад
фильм очень понравился,, Джерард Батлер его мощно вытянул, как и в "Гладиаторе" Рассел Кроу
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68k
Весёлый Пессимист 10 часов назад
Особенно интересны факты 1 и 4...
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1k
Лёха 10 часов назад
Это
Балет
1. О 3,14 дерах,
2. О неграх
3. Об азиатах...
Кто оспорит?
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8k
Александр Лёха 8 часов назад
Фильм о монахах. Со стороны нападавших хоть обозы видны. А 300 ребят спали на щитах, укрывались плащами и питались соками, высосанными из древок копий.
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1k
Лёха Александр 46 минут назад
300 засранцев ...
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8k
Vacony 11 часов назад
фильм отличный. один из немногих что можно пересмотреть не теряя удовольствия
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72k
Броненосец Потелкам Vacony 9 часов назад
+ динамичный и цельный
нет "мыльных размышлений"....
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3k
Ваник Vacony 9 часов назад
Смотря для кого , а по мне так г..вно , тыпым пи...дюкам пойдет под попкорн посмотреть , а они основная масса в кинотеатрах.
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