12 интересных фактов о фильме «300 спартанцев»

2. Первоначально уникальная стилистика фильма не была в планах. К ней пришли на этапе пост-продакшена посредством перебора и настройки различных эффектов для картины. Один из эффектов так понравился режиссеру и продюсерам, что фильм решили полностью сделать на нём.

3. Фильм стал дебютом актера Майкла Фассбендера в полнометражном художественном фильме. Фассбендер рассказывал, что в те годы жил в небольшой квартирке и это был его первый фильм, в котором он получил собственный трейлер. Когда он его увидел, то решил, что он бы в нем жил с большим удовольствием, чем в своей старенькой квартире.

4. Первоначально планировалось, что фильм будут снимать под подростковый прокатный рейтинг. Однако, режиссер Зак Снайдер смог убедить студию, что такому фильму больше пойдет взрослый рейтинг.