12 интересных фактов о фильме «300 спартанцев»

Фэнтезийный боевик «300 спартанцев» попал на большие экраны в 2006 году. В прокате лента сделала отличную кассу и в 2013 году получила сиквел, который, правда, уже прошел хуже.
Главные роли сыграли Джерард Батлер, Майкл Фассбендер, Винсент Риган, Дэвид Уэнэм, Лина Хиди, Доминик Уэст, Том Уисдом и Эндрю Плевин. Поставил картину режиссер Зак Снайдер, ответственный за фильмы «Хранители» и «Человек из стали».
Интересные факты:
1. Джерард Батлер позднее признавался, что подготовка к съемкам в фильме «300 спартанцев» была самой тяжелой за всю его карьеру. Актер занимался более 4 месяцев по 4 часа в день.
2. Первоначально уникальная стилистика фильма не была в планах. К ней пришли на этапе пост-продакшена посредством перебора и настройки различных эффектов для картины. Один из эффектов так понравился режиссеру и продюсерам, что фильм решили полностью сделать на нём.
3. Фильм стал дебютом актера Майкла Фассбендера в полнометражном художественном фильме. Фассбендер рассказывал, что в те годы жил в небольшой квартирке и это был его первый фильм, в котором он получил собственный трейлер. Когда он его увидел, то решил, что он бы в нем жил с большим удовольствием, чем в своей старенькой квартире.
4. Первоначально планировалось, что фильм будут снимать под подростковый прокатный рейтинг. Однако, режиссер Зак Снайдер смог убедить студию, что такому фильму больше пойдет взрослый рейтинг.
5. Хотя актриса Лина Хиди играет королеву Горго, её за весь фильм ни разу так не называют. Её имя можно увидеть только в титрах. В сиквеле «300 спартанцев» её уже называют по имени.
6. Почти вся кровь в фильме добавлена на этапе пост-продакшена. На этапе съемок было использовано лишь 10 литров поддельной крови.
7. Тим Конноли, сыгравший отца царя Леонида, был постоянным дублером Джерарда Батлера на съемках фильма.
8. До выхода в прокат фильма «Дэдпул»(2016), «300 спартанцев» были самой кассово успешной экранизацией комикса с взрослым рейтингом.
9. Киностудия Warner утверждала, что ожидала чистую прибыль от фильма в районе «Города грехов», которая составила около 70 миллионов. Однако, по итогам проката на фильме «300 спартанцев», после всех отчислений, выручка составила более 200 миллионов долларов.
10. Зак Снайдер утверждает, что не хотел делать фильм исторически точным. По его словам, в комиксе Фрэнка Миллера от истории остались, грубо говоря, одни имена, а он после правки сценария оставил там еще меньше исторических моментов.
11. Чтобы сократить расходы на создание фильма, студия использовала оружие из фильмов «Троя» и «Александр». Его лишь немного переработали.
12. Фильм снимался в хронологическом порядке и этап съемок занял ровно 60 дней. После этого почти год занял этап пост-продакшена.
Производственный бюджет фильма 65 миллионов долларов. Кассовые сборы в мировом прокате 456 миллионов.
Источник:
- Персонажи криминальных фильмов и их реальные прототипы
- 8 интересных фактов о фильме «Амели»
- Моменты, которые больше всего раздражают в фильмах
- Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
- 16 закадровых снимков известных страшилок 20 века
Понравилось16
Балет
1. О 3,14 дерах,
2. О неграх
3. Об азиатах...
Кто оспорит?
нет "мыльных размышлений"....