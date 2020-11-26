Моменты, которые больше всего раздражают в фильмах

«Что в 100% случаев портит вам впечатление от фильма?» — спросили у пользователей, и они привели несколько довольно точных примеров раздражающих моментов, которые кочуют из картины в картину.
моменты сильнее всего раздражают ихРечь идёт не о том, что связано с обстоятельствами просмотра — типа неудобного дивана или плохой компании на сеансе. Здесь нужно вспомнить именно кинокосяки, которые создатели фильмов почему-то не пытаются искоренять из своих проектов.
Вы уже наверняка вспомнили парочку таких. Давайте посмотрим, что пришло на ум пользователям сети. в фильмах
Вы уже наверняка вспомнили парочку таких. Давайте посмотрим, что пришло на ум пользователям сети. в фильмах
1.
«диалог актёров» и «ЗВУКИ ЭФФЕКТОВ/МУЗЫКА!!»
2.
Может, не 100%, но близко.
Сцены драки, в которых кто-то наносит сильный удар (обычно злодей), но вместо того, чтобы завершить дело, добив героя, они начинают болтать, хвастаться и нести всякую другую дерзкую хрень. И после этого борьба продолжается, как будто ничего не произошло…
«диалог актёров» и «ЗВУКИ ЭФФЕКТОВ/МУЗЫКА!!»
2.
Может, не 100%, но близко.
Сцены драки, в которых кто-то наносит сильный удар (обычно злодей), но вместо того, чтобы завершить дело, добив героя, они начинают болтать, хвастаться и нести всякую другую дерзкую хрень. И после этого борьба продолжается, как будто ничего не произошло…
×
3.
Добавление любовной линии в экранизацию книги, где не было любовной линии.
4.
Ненужные любовные сцены, где главный герой и второстепенный персонаж влюбляются просто потому что, несмотря на то, что они знают друг друга около пяти минут.
5.
Когда злодей без какой-то причины на несколько шагов опережает героя. Неким образом он умудряется предугадывать каждый ход, который собирается сделать герой.
Добавление любовной линии в экранизацию книги, где не было любовной линии.
4.
Ненужные любовные сцены, где главный герой и второстепенный персонаж влюбляются просто потому что, несмотря на то, что они знают друг друга около пяти минут.
5.
Когда злодей без какой-то причины на несколько шагов опережает героя. Неким образом он умудряется предугадывать каждый ход, который собирается сделать герой.
6.
Я ненавижу, когда вы якобы смотрите записи с камер наблюдения, но это явно просто предыдущие кадры, на которые наложен фильтр.
7.
Когда всё взрывается без причины. Если автомобиль несильно с кем-то сталкивается или переворачивается, он тут же разлетается на части.
8.
Тот момент, когда хакерам требуется 20 секунд яростного набора текста на клавиатуре, чтобы отключить инфраструктуру всей страны.
Я ненавижу, когда вы якобы смотрите записи с камер наблюдения, но это явно просто предыдущие кадры, на которые наложен фильтр.
7.
Когда всё взрывается без причины. Если автомобиль несильно с кем-то сталкивается или переворачивается, он тут же разлетается на части.
8.
Тот момент, когда хакерам требуется 20 секунд яростного набора текста на клавиатуре, чтобы отключить инфраструктуру всей страны.
9.
Когда один персонаж, который является экспертом в какой-то области, начинает объяснять самые базовые концепции другому персонажу, который также является экспертом в этой же области.
Персонаж Дональда Гловера в «Марсианине»… использует долбанный степлер, чтобы объяснить учёным из НАСА гравитационный манёвр.
10.
Экшн-сцены с множеством склеек, которые делают очевидным (или создают видимость), что актёры не могут нормально имитировать хореографию боя.
11.
Очень сильный/умный главный злодей становится слабым/тупым в конце боя, чтобы герои могли победить.
Кто победит:
Тысячелетний антагонист, который тренировался годами?
Или 14-летний главный герой, обладающий СИЛОЙ ДРУЖБЫ?
Когда один персонаж, который является экспертом в какой-то области, начинает объяснять самые базовые концепции другому персонажу, который также является экспертом в этой же области.
Персонаж Дональда Гловера в «Марсианине»… использует долбанный степлер, чтобы объяснить учёным из НАСА гравитационный манёвр.
10.
Экшн-сцены с множеством склеек, которые делают очевидным (или создают видимость), что актёры не могут нормально имитировать хореографию боя.
11.
Очень сильный/умный главный злодей становится слабым/тупым в конце боя, чтобы герои могли победить.
Кто победит:
Тысячелетний антагонист, который тренировался годами?
Или 14-летний главный герой, обладающий СИЛОЙ ДРУЖБЫ?
12.
«Нет времени… спасайся!» — когда у обоих персонажей явно достаточно времени, чтобы спастись. Это ещё усугубляется и тем фактом, что они обычно тратят минуту или больше на споры об этом, потом прощаются со слезами на глазах и целуются прежде, чем персонаж 1, наконец, встаёт и уходит.
13.
Когда трейлеры раскрывают большую часть сюжета.
14.
Когда в сцене есть бомба с таймером, но для обратного отсчёта требуется больше времени, чем то количество, которое было показано. Это сводит меня с ума.
Классический пример: 50 секунд до взрыва бомбы. Случается диалог на 30 секунд. Таймер показывает 30 секунд до конца. Больше диалогов ещё на 40 секунд. На таймере всё ещё остаётся 5 секунд. Ещё несколько фраз, и бомба обезврежена за одну секунду.
15.
Когда всё, что вам нужно сделать, это победить босса — тогда вся его армия просто рухнет. Практически каждое вторжение инопланетян или атака роботов придерживается этой концепции улья.
16.
Когда разница в возрасте между ведущим актёром и актрисой составляет более 20 лет, но в фильме делается вид, будто они примерно одного возраста.
«Мы оба опытные, ведущие учёные в своей области, хотя я выгляжу как седой ветеран войны, а ты только что снялся в подростковом мюзикле».
17.
Когда в фильме требуется показать непривлекательную девушку, создатели просто берут сексуальную девушку и одевают её в нелепую одежду и добавляют очки
«Нет времени… спасайся!» — когда у обоих персонажей явно достаточно времени, чтобы спастись. Это ещё усугубляется и тем фактом, что они обычно тратят минуту или больше на споры об этом, потом прощаются со слезами на глазах и целуются прежде, чем персонаж 1, наконец, встаёт и уходит.
13.
Когда трейлеры раскрывают большую часть сюжета.
14.
Когда в сцене есть бомба с таймером, но для обратного отсчёта требуется больше времени, чем то количество, которое было показано. Это сводит меня с ума.
Классический пример: 50 секунд до взрыва бомбы. Случается диалог на 30 секунд. Таймер показывает 30 секунд до конца. Больше диалогов ещё на 40 секунд. На таймере всё ещё остаётся 5 секунд. Ещё несколько фраз, и бомба обезврежена за одну секунду.
15.
Когда всё, что вам нужно сделать, это победить босса — тогда вся его армия просто рухнет. Практически каждое вторжение инопланетян или атака роботов придерживается этой концепции улья.
16.
Когда разница в возрасте между ведущим актёром и актрисой составляет более 20 лет, но в фильме делается вид, будто они примерно одного возраста.
«Мы оба опытные, ведущие учёные в своей области, хотя я выгляжу как седой ветеран войны, а ты только что снялся в подростковом мюзикле».
17.
Когда в фильме требуется показать непривлекательную девушку, создатели просто берут сексуальную девушку и одевают её в нелепую одежду и добавляют очки
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В том же ряду - когда нападающие на ГГ многочисленные злодеи чуть ли не в очередь выстраиваются, дабы упаси Бог не напасть сразу вдвоем на ГГ. Разумеется, если в перестрелке у ГГ кончаются патроны и он идёт драться, все злодеи так же забывают про своё огнестрельное оружие и выстаиваются в очередь на о#издошивание.
Или когда в конце фильма все ГГерои гибнуть без всякого вразумительного финала сюжета. А вот так просто: шли-шли всеь фильм, воевали-воевали, потом за пару-тройку минут погибают и... камера отъезжает, титры!
Они, будучи уже адаптированные к новым реалиям пост-апокалиптического мира, уже отточили свои навыки выживания, должны слышать любой звук, но б...дь, орду мертвецов замечають только тогда, когда они рядом.
и особенно эти пафосные выходы или выезды "крутых" парней, когда вокруг летают самолеты/вертолеты и наши корабли бороздят просторы галактики (все в одном кадре )
Тупее этого придумать что-либо трудно
Если в фильме планируется убийство или хуже того - есть маньяк, то мирные граждане обязательно полезут в подвал без света, и обязательно по одному.
Если в фильме какая-нибудь катастрофа - обязательно будет здание с длиннющими коридорами и мигающей люминисцентной лампой, причём лампа эта будет гудеть, жужжать и искрить как сварочный аппарат.
И так далее.