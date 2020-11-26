Моменты, которые больше всего раздражают в фильмах

12.

«Нет времени… спасайся!» — когда у обоих персонажей явно достаточно времени, чтобы спастись. Это ещё усугубляется и тем фактом, что они обычно тратят минуту или больше на споры об этом, потом прощаются со слезами на глазах и целуются прежде, чем персонаж 1, наконец, встаёт и уходит.





13.

Когда трейлеры раскрывают большую часть сюжета.









14.

Когда в сцене есть бомба с таймером, но для обратного отсчёта требуется больше времени, чем то количество, которое было показано. Это сводит меня с ума.



Классический пример: 50 секунд до взрыва бомбы. Случается диалог на 30 секунд. Таймер показывает 30 секунд до конца. Больше диалогов ещё на 40 секунд. На таймере всё ещё остаётся 5 секунд. Ещё несколько фраз, и бомба обезврежена за одну секунду.





15.

Когда всё, что вам нужно сделать, это победить босса — тогда вся его армия просто рухнет. Практически каждое вторжение инопланетян или атака роботов придерживается этой концепции улья.





16.

Когда разница в возрасте между ведущим актёром и актрисой составляет более 20 лет, но в фильме делается вид, будто они примерно одного возраста.



«Мы оба опытные, ведущие учёные в своей области, хотя я выгляжу как седой ветеран войны, а ты только что снялся в подростковом мюзикле».





17.

Когда в фильме требуется показать непривлекательную девушку, создатели просто берут сексуальную девушку и одевают её в нелепую одежду и добавляют очки