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Моменты, которые больше всего раздражают в фильмах

Моменты, которые больше всего раздражают в фильмах (5 фото)

Автор:
26 ноября 2020 09:08
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бесит   кино   подборка   раздражает   фильм   
7705
5
«Что в 100% случаев портит вам впечатление от фильма?» — спросили у пользователей, и они привели несколько довольно точных примеров раздражающих моментов, которые кочуют из картины в картину.
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Метки: актеры   бесит   кино   подборка   раздражает   фильм   
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10k
Sherion 3 часа назад
Когда надо несколько раз отмотать назад, чтоб попытаться увидеть, что там происходит.
Когда надо несколько раз отмотать назад, чтоб попытаться увидеть, что там происходит.
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48k
DonNerka 4 минуты назад
Или когда главный герой - крутой рукопашник, на раз валящий всех подряд, но в финальной схватке начинает выхватывать люлей от главного-преглавного злодея, который вовсе не крутой боец. Побеждает, конечно, но с большим трудом.
В том же ряду - когда нападающие на ГГ многочисленные злодеи чуть ли не в очередь выстраиваются, дабы упаси Бог не напасть сразу вдвоем на ГГ. Разумеется, если в перестрелке у ГГ кончаются патроны и он идёт драться, все злодеи так же забывают про своё огнестрельное оружие и выстаиваются в очередь на о#издошивание.
Или когда в конце фильма все ГГерои гибнуть без всякого вразумительного финала сюжета. А вот так просто: шли-шли всеь фильм, воевали-воевали, потом за пару-тройку минут погибают и... камера отъезжает, титры!
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22k
Григорий 6 минут назад
Ведущий специалист по ядерной физике, доктор наук.
Ведущий специалист по ядерной физике, доктор наук.
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1k
Mirza Huseyinov 9 минут назад
А меня раздражает в зомби фильмах, поведение героев.
Они, будучи уже адаптированные к новым реалиям пост-апокалиптического мира, уже отточили свои навыки выживания, должны слышать любой звук, но б...дь, орду мертвецов замечають только тогда, когда они рядом.
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6k
Владимир 16 минут назад
Такое больше всего бесит
Такое больше всего бесит
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32
Владимир Владимир 14 минут назад
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3k
евгений 21 минуту назад
Раздражает, что могут подключиться к любой камере (которая даже к сети не запитана). И еще пафосно "Ускорить исполнение" и типа все быстрее заработает.

и особенно эти пафосные выходы или выезды "крутых" парней, когда вокруг летают самолеты/вертолеты и наши корабли бороздят просторы галактики (все в одном кадре
)
Раздражает, что могут подключиться к любой камере (которая даже к сети не запитана). И еще пафосно "Ускорить исполнение" и типа все быстрее заработает. и особенно эти пафосные выходы или выезды "крутых" парней, когда вокруг летают самолеты/вертолеты и наши корабли бороздят просторы галактики (все в одном кадре )
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6k
Garpia121 Полчаса назад
Когда Белоснежку и Русалочку играет негритянка.
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32
Владимир Полчаса назад
Если гл.герой падает с обрыва - 100% он уцепится резинкой от трусов за какую-то сухую корягу и она его выдержит.
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2k
Ermelloth Полчаса назад
Имхо, всё вышеперечисленное нервно курит в сторонке по сравнению с закадровым смехом в комедийных сериалах.. Когда тебе УКАЗЫВАЮТ, где именно нужно смеяться

Тупее этого придумать что-либо трудно
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32
Владимир 36 минут назад
Если близкий человек (друг, девушка, родители) гл.героя погибает, то у погибшего всегда есть в запасе пару минут чтобы попрощаться, при этом вокруг может творится адский пипец но ни одна пуля, ни один обломок не попадают в гл.героя.
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48
Ihaaa 37 минут назад
Фишняне, всех уже достала эта реклама на нашем любимом ресурсе? В последнее время, при использовании адблок, перекидывает на турбояндекс, который под сраку забит мусором, но там много чего не отображается из-за блокировщика рекламы. Отключаю адблок на фишках, льется гавно из всех щелей. Реально, уже бесит все это. Сделайте отдельныз раздел с рекламой, где буту сидеть только торгаши и облизывать друг друга, мне нафиг это не нужно.
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3k
евгений Ihaaa Полчаса назад
вообще рекламы нет от слова совсем. старая версия фишек + пара блокировщиков
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29k
Mamin Sibiriak 47 минут назад
Если в фильме есть перестрелка - то патроны в пистолете/револьвере бесконечны, но попадают, сцуко, исключительно в перила лестн цы толщиной с воробьиный хрен. Про непробиваемость столов уже писали, такими же свойствами обладают двери автомобилей, межкомнатные перегородки, которые в следующем эпизоде с лёгкостью проламываются головой ГГ, и кухонная посуда, загадочным образом оказывающаяся на траектории полёта пули.

Если в фильме планируется убийство или хуже того - есть маньяк, то мирные граждане обязательно полезут в подвал без света, и обязательно по одному.

Если в фильме какая-нибудь катастрофа - обязательно будет здание с длиннющими коридорами и мигающей люминисцентной лампой, причём лампа эта будет гудеть, жужжать и искрить как сварочный аппарат.

И так далее.
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9k
Василий Сургайло 52 минуты назад
Еще бесит, когда спецэфекты по громкости на полную катушку, а диалоги еле слышно
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 54 минуты назад
автор вы капитан очевидность !!!
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 59 минут назад
А ещё бесят подобные переводные посты без особого смысла...
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3k
Александр Час назад
Это всё происходит из-за кризиса жанра. Кино так много, что придумать что-то новое становится архисложной задачей. Плюс к тому продюсеры не хотят рисковать деньгами, поэтому делают кино из проверенных штампов, которое гарантированно будут смотреть сотни миллионов людей.
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723
kirill15 Час назад
18. А еще очень сильно раздражают посты и топик-стартеры, которые постят такую хню, и считают, что они хоть что-то в этом понимают.
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526
Aleksei Час назад
Нытье.. Единственный фильм, за который действительно режиссёру надо голову открутить, это Армагеддон.
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945
Лёха Час назад
Раздражает,когда рядом жрут,смеются и разговаривают. Поэтому в кинотеатры давно не хожу. А черножопых и геев просто переключаю.
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82k
Феофан Час назад
Ну и, конечно, в перестрелке можно прятаться за всё что угодно.
Ну и, конечно, в перестрелке можно прятаться за всё что угодно.
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184
Леший Феофан 59 минут назад
Еще двери автомобилей.
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6k
Артём Леший 46 минут назад
С дверями не так однозначно. На последних американских полицейских круизерах двери получили броневставки и даже бронестёкла с бойницей.
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1k
DarkMan666 Час назад
Бесят абсурдные ситуации которыми особенно изобилует супергеройщина. Например, вот есть в Мстителях Танос. Вот его главные враги на земле. Вот у него есть 1 камень не помню чего. Что мешает просто аннигелировать всю землю со всеми мстителями-хренителями? Зачем туда лететь, там с кемто говорить, армии посылать. Ну телепортируй на землю звезду какую. Всё. Моментальная победа! И сюда же про армии - дико бесит когда армия врага, значит, нападает и один ГГ чето там делает, убивает десяток-второй врагов, после чего главнокомандующий армией непременно оказывается рядом и непреодолимо хочет убить ГГ самолично. Зачем? Почему? Откуда, скажем, генерал, будет знать о каком-то, даже самом-самом лучшем солдате?
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61k
Максим DarkMan666 Час назад
У Таноса принципы. Тараканы в общем.
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976
Алексей Заг DarkMan666 39 минут назад
У Таноса не было цели всех убить, а была цель уменьшить население вселенной в двое, причем не предвзято.
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1k
DarkMan666 Алексей Заг Полчаса назад
Вот, именно это и бесит :) Чуваку межгаллактической империей руководить, ахреннилиардными армиями, множеством планет + ему на особом контроле нужно держать поиск этих самых камней. Где у него время на каких-то обезьян которые ему все хатки вечно ломают. Да и как, блин, они их могут ломать? Это всеравно что вам жизнь портить будет 3 бактерии. Да вы больше усилий потратите на то чтобы их найти и разглядеть чем на избавление. А в масштабах его плана и имеющейся империи 1 планета - ничто.
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