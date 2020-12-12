В комментариях к посту горожане указали мэру на низкие зарплаты и высокие тарифы на коммунальные услуги. «Сделайте людям достойные зарплаты, отбоя не будет от желающих», «Повышайте уровень жизни людей, и они побегут на предприятия», — написали пользователи.



Была бы зарплата более привлекательной, то тогда бы и пошли люди на предлагаемые вакансии. А мэр не терял уверенность... И не писал бы гневные посты в адрес жителей, которые не хотят идти работать за 15 тысяч рублей.



Огласите зарплату мэра.