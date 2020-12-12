Мэр города Агидель в Башкирии Фанис Гильванов возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
"Я теряю уверенность в нас — агидельцах. Я не могу понять, какая работа нам нужна? Шить не хотим, продавцами не хотим, поварами не хотим, медсестрами не хотим, врачами не хотим. (...) Тогда кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!» — написал глава российского города. Он отметил, что из-за пренебрегающих открытыми вакансиями жителями город не сможет привлечь инвесторов.
«Дорогие мои, не правильно все это! Нам надо измениться! Иначе мы лишимся всего — поликлиники, колледжа, школ, детских садов, города! Где жить будем?» — заключил градоначальник.
Поводом для этого заявления мэра стало открытие швейного предприятия в городе, которое не может набрать сотрудников. Издание со ссылкой на данные службы занятости населения отмечает, что в Агидели с 30 сентября открыты шесть вакантных мест для швей. При этом работодатель предлагает им зарплату в 15 тысяч рублей.
Поводом для этого заявления мэра стало открытие швейного предприятия в городе, которое не может набрать сотрудников. Издание со ссылкой на данные службы занятости населения отмечает, что в Агидели с 30 сентября открыты шесть вакантных мест для швей. При этом работодатель предлагает им зарплату в 15 тысяч рублей.
В комментариях к посту горожане указали мэру на низкие зарплаты и высокие тарифы на коммунальные услуги. «Сделайте людям достойные зарплаты, отбоя не будет от желающих», «Повышайте уровень жизни людей, и они побегут на предприятия», — написали пользователи.
Была бы зарплата более привлекательной, то тогда бы и пошли люди на предлагаемые вакансии. А мэр не терял уверенность... И не писал бы гневные посты в адрес жителей, которые не хотят идти работать за 15 тысяч рублей.
Огласите зарплату мэра.
Была бы зарплата более привлекательной, то тогда бы и пошли люди на предлагаемые вакансии. А мэр не терял уверенность... И не писал бы гневные посты в адрес жителей, которые не хотят идти работать за 15 тысяч рублей.
Огласите зарплату мэра.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Омский колхозник" вынужден забираться на берёзу, чтобы попасть на онлайн-урок
- ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника
- В Башкирии модели будут судиться из-за слива эротических снимков с арматурного завода
- Главой Тамбова назначили чиновника, отсидевшего за похищение любовника
- Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии
45
Понравилось45
Новости партнёров
Загрузка...
Вот настоящая:
Средняя зарплата россиянина в сентябре 2020 года выросла на 3,3% по отношению к августу и составила 49,3 тыс. рублей. Такие данные 20 ноября приводит Росстат.
А в декабре-то она еще подросла.
И в ноябре.
И в октябре.
В более крупных городах средняя зарплата 30-35 тыс рублей.
.
.
Ща кремлеботы набегут, с комментариями типа; работать не пробовал, я на заводе от 150 тыс зарабатываю ....
.
Кремлеботы фас!
Это как раз 15 000 рублей но за один день..
В общем случае, зп зависит от того, сколько денег ты приносишь предприятию и как сильно тебя на-е-бет работодатель.
Но мне кажется, что дело в том, что нет там швейных дел мастериц, посему и не идут в цех работать.
А вообще, за 15000 пусть сам идет работать!