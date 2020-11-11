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В Башкирии модели будут судиться из-за слива эротических снимков с арматурного завода

В Башкирии модели будут судиться из-за слива эротических снимков с арматурного завода (3 фото + 2 видео)

Автор:
11 ноября 2020 19:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   завод   календарь   скандал   слив   суд   фотосессия   
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Сливают не только Дзюбу: девушки снялись в эротической фотосессии для заводского календаря, передали снимки помощнику гендира, и спустя некоторое время увидели эти фото в соцсетях. А вот денег за фотосессию не получили. Вот тебе и арматурный завод!

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Метки: Башкирия   завод   календарь   скандал   слив   суд   фотосессия   
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18  комментариев
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3k
aleksei 58 минут назад
А где фотки то, друзья хотят
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7k
kaboza 3 минуты назад
башкирия, арматурный завод, модели, кандидатка на пост главы башкирии....злобно хихикающие директор с замом под столом...

башкирия, арматурный завод, модели, кандидатка на пост главы башкирии....злобно хихикающие директор с замом под столом...
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887
Гарри Слепнер 4 минуты назад
Эх, бабоньки... Что ж вы такие страшненькие и глупые?
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89
Умница-красавица 4 минуты назад
Эх, значит они не из любви к искусству, а из-за денег? Как простые шлюхи?? Таки позорят звание арматурщиц!
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6k
Matthew Hopkins 5 минут назад
Со сбытом продукции проблемы, поэтому и нужен "скандал" в качестве рекламы?
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887
Шурман 10 минут назад
А модели где ?:)
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18k
Шуруп 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Sterling Malory Archer 17 минут назад
Все 12 Девственницы!
Все 12 Девственницы!
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6k
Агент Безопасной Национальности 20 минут назад
"Отсняв материал и отобрав самые пристойные кадры вместе с фотографом, девушки отправили снимки помощнице гендиректора."
"...фото и видео были только на телефоне руководителя..."
======================
Сдается мне, что кто-то киздит и хочет развести завод на бабло, хайпанув на скандале.
Ну, или фотограф все фотки сразу удалил, помощница гены почистила память телефона и они остались только в телефоне руководителя.
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10k
[email protected] 22 минуты назад
Друг фото просит...
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3k
Руслан Полчаса назад
А где модели?
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6k
Administrator Полчаса назад
Политические войны
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7k
Михалыч 44 минуты назад
Мдяяя. Какая пошлятина. А девок не смутило, что их на телефон (причём хреновый) фотограф снимал?
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2k
Свирепый Бамбр Михалыч 18 минут назад
Ты офигел??!!! Этот апиратар все НЛО и всех Йети для интернетов снимал! Элита, йопт! ))))
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7k
ГородДомов 46 минут назад
Дзюбе не рассказывайте
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11k
Yasen_Perec 48 минут назад
Ну вы как хотите, а я бы вдул.
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8k
владимир 51 минуту назад
Так они видео календарь делали штоле?!
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358k
Алексей Час назад
кто нибудь увидел тут девушек???
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