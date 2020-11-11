В Башкирии модели будут судиться из-за слива эротических снимков с арматурного завода

Симасова собирается судиться с руководством завода и обвиняет их в сливе фотографий в Сеть.





"...фото и видео были только на телефоне руководителя и были отправлены учредителю. И меньше чем через сутки расползлись по всему городу и попали в СМИ. Ни я, ни модели не выкладывали данные материалы, я вообще не имела к ним доступа, так откуда же они попали в общий доступ", - сокрушается бывшая кандидатка в губернаторы.