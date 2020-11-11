В Башкирии модели будут судиться из-за слива эротических снимков с арматурного завода

Сливают не только Дзюбу: девушки снялись в эротической фотосессии для заводского календаря, передали снимки помощнику гендира, и спустя некоторое время увидели эти фото в соцсетях. А вот денег за фотосессию не получили. Вот тебе и арматурный завод!
В Башкирии разразился скандал: руководство местного арматурного завода решило завести себе оригинальный корпоративный календарь за 2021 год с обнаженными девушками, но после откровенного фотосета снимки моделей внезапно оказались в Сети.
Руководство завода обратилось в модельное агентство бывшей кандидатки на пост главы Башкирии Сании Тимасовой, которая вместе с работницами-ударницами пришла на завод и снялась в откровенном фотосете.
Симасова в центре:
Отсняв материал и отобрав самые пристойные кадры вместе с фотографом, девушки отправили снимки помощнице гендиректора. А спустя несколько дней снимки появились в соцсетях. Что самое смешное, деньги за свою работу модели так и не получили.
Симасова собирается судиться с руководством завода и обвиняет их в сливе фотографий в Сеть.
"...фото и видео были только на телефоне руководителя и были отправлены учредителю. И меньше чем через сутки расползлись по всему городу и попали в СМИ. Ни я, ни модели не выкладывали данные материалы, я вообще не имела к ним доступа, так откуда же они попали в общий доступ", - сокрушается бывшая кандидатка в губернаторы.
Сообщается, что директор и его заместители теперь к телефону не подходят
и злобно хихикают под столом. Обманутые девушки уже написали заявление в полицию.
Источник:
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"...фото и видео были только на телефоне руководителя..."
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Сдается мне, что кто-то киздит и хочет развести завод на бабло, хайпанув на скандале.
Ну, или фотограф все фотки сразу удалил, помощница гены почистила память телефона и они остались только в телефоне руководителя.