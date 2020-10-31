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Главой Тамбова назначили чиновника, отсидевшего за похищение любовника

Главой Тамбова назначили чиновника, отсидевшего за похищение любовника (6 фото)

Автор:
31 октября 2020 12:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тюрьма   мэр   назначение   секс-скандал   тамбов   чиновник   
2062
6

Россия - страна возможностей! И права геев здесь не ущемляют. Даже отсидевших...

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Метки: Тюрьма   мэр   назначение   секс-скандал   тамбов   чиновник   
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17  комментариев
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237
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Хоть за черта лысого, лишь бы не едро?!
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13k
Ego sum qui sum 41 секунду назад
а политика перестает быть скучной...
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621
max 2 минуты назад
Это сценарий из нового фильма Гая Ричи?
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7k
harlamov 5 минут назад
Да в принципе ничего нового. Там все педерасты. Греф, Володин, Сурков, Якеменко и много других.
Мы под властью фашистов-педерастов.
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16k
Николай Полчаса назад
Бедолага. Чтобы свалить из "единой россии" даже в гей-киднеппинг подался.
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1k
Алексей 40 минут назад
Раньше на эстраде одни эдики были, теперь в политике.
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30k
Опаньки 55 минут назад
к Ляшко его
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577k
XoCTeJI Час назад
Ссылка coub.com
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71k
Броненосец Потелкам Час назад
Думаю, ЕдРо есть смысл сильно призадуматься.....
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12k
Hairy. Броненосец Потелкам Час назад
Эту попутавшую все берега шелупонь задуматься заставит только музыка в их домах, которую они никогда не услышат.
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109k
сэмён Час назад
у власти козлиной козлят миллионы, жгиии пыня жгиии
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11k
Yasen_Perec Час назад
--- отсидел за "гей-рабство" ---

Был королём петухов?
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64k
Вит Вит Час назад
"В августе 2009-го потерпевший Бабий явился в прокуратуру и заявил, что оговорил осужденного под давлением сотрудника правоохранительных органов. Спустя почти шесть лет, в июле 2015-го, его признали виновным в краже имущества из дома Косенкова и приговорили к году лишения свободы, но освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования."
Если указываешь источник,то копипасти до конца,а не выдергивый слова из контекста.....
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Комментарий удален
−5
u.knyazkurbsky 2 часа назад
Хороших людей во власти нет. Убивай любого, не ошибёшься
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Рашка!!!
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64k
Вит Вит Димка Смола/67 Час назад
Ты на свою 404-ю посмотри,там один ляшко чего стоит)))
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1k
Outcast Димка Смола/67 Полчаса назад
Главой Тамбова назначили чиновника, отсидевшего за похищение любовника
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