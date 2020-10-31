Главой Тамбова назначили чиновника, отсидевшего за похищение любовника

Вчера стало известно, что после отставки главы Тамбова Наталии Макаревич губернатор Тамбовской области Александр Никитин назначил врио мэра города Максима Косенкова, который в свое время отсидел за "гей-рабство".

Максим Косенков уже возглавлял администрацию города в 2005 году. Пока его не задержали в 2008-ом по делу о похищении человека. По версии Следственного комитета, чиновник вместе с сообщниками насильно увезли из Москвы в Тамбов 20-летнего гражданина Украины Виталия Бабия, который якобы был домработником Косенкова. Свидетельницей похищения стала подруга молодого человека, которую злоумышленники избили за попытку помешать похищению. Как утверждали тогда СМИ, отношения между мэром и выходцем из Украины были более чем дружеские. Но в один прекрасный момент Бабий изменил любовнику и сбежал с девушкой в Москву.

"Но впоследствии у юноши возник роман с близкой подругой водителя мэра Косенкова. Влюбленные сбежали, но посыльные мэра их нашли в Москве и силой вернули. Сам Косенков и его адвокаты это категорически отрицали", - писали тогда "Известия".