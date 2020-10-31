Главой Тамбова назначили чиновника, отсидевшего за похищение любовника

Россия - страна возможностей! И права геев здесь не ущемляют. Даже отсидевших...
Вчера стало известно, что после отставки главы Тамбова Наталии Макаревич губернатор Тамбовской области Александр Никитин назначил врио мэра города Максима Косенкова, который в свое время отсидел за "гей-рабство".
Максим Косенков уже возглавлял администрацию города в 2005 году. Пока его не задержали в 2008-ом по делу о похищении человека. По версии Следственного комитета, чиновник вместе с сообщниками насильно увезли из Москвы в Тамбов 20-летнего гражданина Украины Виталия Бабия, который якобы был домработником Косенкова. Свидетельницей похищения стала подруга молодого человека, которую злоумышленники избили за попытку помешать похищению. Как утверждали тогда СМИ, отношения между мэром и выходцем из Украины были более чем дружеские. Но в один прекрасный момент Бабий изменил любовнику и сбежал с девушкой в Москву.
"Но впоследствии у юноши возник роман с близкой подругой водителя мэра Косенкова. Влюбленные сбежали, но посыльные мэра их нашли в Москве и силой вернули. Сам Косенков и его адвокаты это категорически отрицали", - писали тогда "Известия".
Бабия отвезли в частный дом, принадлежащий чиновнику, отобрали документы и удерживали в течении двух дней. Тогда же широкой общественности стали известны подробности отношений между Бабием и Косенковым.
В итоге экс-мэра исключили из "Единой России", а суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы. Несколько позже срок сократили до 7,5 лет колонии строгого режима. И уже в 2014 году Косенков освободился по УДО.
Есть мнение, что Косенкова скомпрометировали и убрали с должности, подкупив гастарбайтера из Украины, который дал нужные показания. Бывшего мэра, который теперь возглавил партию "Родина", действительно очень уважают местные жители. На прошедших выборах его партия одержала сокрушительную победу, забрав 26 из 36 мандатов. А "Единой России" при этом досталось всего 6 депутатских кресел.
2/2) имя Максима косенкова для тамбовчан настолько мощное, что граждане отдали кучу голосов партии Родина, которую вообще особо и не знает никто. С тех пор он снова а Тамбовской политике и доверие граждан все так же оправдывает. А ваш заголовок создаёт немного ложное восприятие— Иван Кузин (@IPronly) October 30, 2020
Источник:
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Мы под властью фашистов-педерастов.
Был королём петухов?
Если указываешь источник,то копипасти до конца,а не выдергивый слова из контекста.....