ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника

Сегодня, 28 октября, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего мэра города Евгения Тефтелева виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам колонии строгого режима и назначил штраф в размера 37,5 миллиона рублей.





Евгений Тефтелев был задержан еще в начале декабря 2019 года. Однако видео с обыском его магнитогорской квартиры УФСБ по Челябинской области опубликовала только сейчас - после вынесения приговора.