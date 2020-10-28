ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника

По старой-доброй традиции российских казнокрадов чиновник хранил деньги в коробках из-под обуви.
Сегодня, 28 октября, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего мэра города Евгения Тефтелева виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам колонии строгого режима и назначил штраф в размера 37,5 миллиона рублей.
Евгений Тефтелев был задержан еще в начале декабря 2019 года. Однако видео с обыском его магнитогорской квартиры УФСБ по Челябинской области опубликовала только сейчас - после вынесения приговора.
На кадрах оперативной съемки из квартиры бывшего градоначальника можно увидеть множество наград, ювелирных украшений, несколько сейфов и портрет чиновника в парадном мундире царских времен. Тефтелев сам показал, где находится большая часть денег - в шкафу, в коробке из-под обуви... Оперативники насчитали 26 пачек по 500 тысяч рублей, а также несколько пачек долларов и евро.
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На момент задержания Тефтелев уже был на пенсии. Из правительства Челябинской области, где чиновник занимал пост вице-губернатора, Тефтелева уволили за 7 месяцев до возбуждения уголовного дела.
Согласно материалам уголовного дела, с 2015 по 2019 годы, занимая должность мэра Челябинска, а затем заместителя губернатора области, Тефтелев получал взятки от депутата гордумы Сергея Полищука, который также являлся руководителем строительной компании, за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных и подрядных работ на территории Челябинска. Следствию удалось доказать, что Тефтелев получил частями 2,5 миллиона рублей.
На оглашение приговора экс-мэр явился подготовленным к путешествию в места не столь отдаленные...
Прокуратура считает приговор Тефтелеву слишком мягким, и планирует его обжаловать. При прении сторон гособвинитель настаивал на наказании в виде 6,5 лет лишения свободы и штрафе размером в 75 миллионов рублей.
Однако суд учел многие смягчающее обстоятельства: способствование раскрытию преступления, изобличение других участников дела, полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики с места жительства и работы, наличие наград, объявление благодарности президентом, а также его состояние и возраст.
Также суд лишил бывшего чиновника орденов за заслуги перед Отечеством I и II степени и сохранил арест на имущество и денежные средства Тефтелева и его близкого родственника на сумму свыше 60 миллионов рублей.
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Вопрос риторический, но интересно, что написано в методичках у кремлеботов?
СЦКА, ну просто гребаный колхоз......