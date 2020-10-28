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ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника

ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 16:28
Сообщество : Криминал
Метки: Тюрьма   Челябинская область   взятки   видео   мэр   суд   
1708
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По старой-доброй традиции российских казнокрадов чиновник хранил деньги в коробках из-под обуви.

Источник:

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Метки: Тюрьма   Челябинская область   взятки   видео   мэр   суд   
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26  комментариев
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2k
Арт Час назад
Забрать у него все, и отдать это больным детям.... Но думаю, что и в той сфере найдется такой же пи*арас, который начнет себе карманы набивать
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12k
Владислав Грецов 4 минуты назад
добрый человек....жил поживал добра наживал....и на тебе (((((
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86k
Дмитрий 10 минут назад
“Проект” нашел у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 млн рублей https://www.topnews.ru/news_id_315560.htmlhttps://www.topnews.ru/news_id_315560.html
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6k
Natrogrii 20 минут назад
Нищеброд.......без коллекции часов - нищетово.
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39
Бородач Полчаса назад
На мелкие расходы держал
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60k
HundeBeißer2 Полчаса назад
Это фсё муйня.. Вон на жд 500 литраф саляры сэканомиле и прадали... вот эта я панимаю размах..
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39
Бородач Полчаса назад
Уже вышел по удо? Или по амнистии 75 лет победы?
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6
Константин Макшанов 41 минуту назад
При назначении китайских чиновников на должность из обязательно возят в колонию пообщаться с осужденными чиновниками. Обязательно, это предписано процедурой назначения. И что?? Даже у них нихрена не помогает. Каждый мнит себя овер исключительным. И свято верит, что попадаются только неудачники.
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139
.. Константин Макшанов 19 минут назад
ну свозят наших в нашу колонию, и что? там кто со связями и деньгами, живут как барины, им там даже охрана шестерит
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56k
Опиум для народа Константин Макшанов 7 минут назад
А вы попробуйте один раз расстреливать всю родню взяточника. Результат вас приятно удивит.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 51 минуту назад
Не, я понимаю, нет возможности отмыть бабло, но у них даже не хватает ума спрятать не у себя под кроватью
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3k
Vladimir 55 минут назад
Пять кнопочных телефонов, две зарядки!!! Ворюга!!!
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7k
MakDag Час назад
ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника
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109k
arek14 Час назад
А есть в России хоть один единоросс, который не ворует?
Вопрос риторический, но интересно, что написано в методичках у кремлеботов?
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139
.. arek14 18 минут назад
а они такие посты стороной обходят, максимум забегут, минусов наставят и обратно под диван
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6k
KOSTELLO Час назад
Всегда меня забавляло то, что они начинают заказывать свои портреты на конях там, или с генеральскими эполетами.
СЦКА, ну просто гребаный колхоз......
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784
rustemmedved KOSTELLO 22 минуты назад
Чаще всего это подарок из разряда "что подарить человеку, у которого все есть". Видел несколько таких портретов, все до одного подаренные. Тут вопрос к дарящему не меньший)) У меня дома шефовский за дверью стоит. Ему на юбилей подарили. Он говорит, я такое не на на работу, ни домой не понесу, на, говорит, выкинь потихоньку, чтоб не видел никто)) Я домой и унес.
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31k
Элек Мек Час назад
ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника
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39
Бородач Элек Мек Полчаса назад
Он действительно работал. Стоматологом
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2k
Ilya Volodin Час назад
Минуточку, а где же эти, ну которые - Я МЫ Тефтелев?
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2k
PtDragon Ilya Volodin Час назад
Не успел проплатить
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1k
☣️Месть печенегов☣️ PtDragon 54 минуты назад
А что, молодая гвардия устраивает и такие флешмобы?
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1k
zenon Ilya Volodin 7 минут назад
Вот такое случается с членом не платившим взносы за член партии.
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−52
аркадий кац Час назад
через 2 недели выйдет по удо, а через пол года займет новую должность
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9k
котегRUS Час назад
когда же чинуши уже захлебнуться своей жаждой к баблу ?
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☣️Месть печенегов☣️ котегRUS 53 минуты назад
Разве что так
Разве что так
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