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"Омский колхозник" вынужден забираться на берёзу, чтобы попасть на онлайн-урок

"Омский колхозник" вынужден забираться на берёзу, чтобы попасть на онлайн-урок (4 фото)

Автор:
13 ноября 2020 10:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Дистанционное образование   глубинка   деревня   интересное   интернет   мэр   пандемия   фото   
689
4

Из-за сложной ситуации с коронавирусом школьники и студенты почти весь 2020 год учатся дистанционно. Однако, не у всех жителей страны есть такая возможность. Студент из Называевского района Омской области вынужден каждый день лазить на берёзу, чтобы присутствовать на уроке и не получить пропуск.

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Метки: Дистанционное образование   глубинка   деревня   интересное   интернет   мэр   пандемия   фото   
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10  комментариев
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18
Cryptopunk 46 минут назад
Я уже писал этому чудаку, чтобы поставил длинную палку 5-8м и туда модем зацепил. Но видимо челу нужен хайп, а не связь.
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168
С миру по нитке 8 минут назад
на тик ток и инстраграм у него есть интернет а на занятия нету.
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141k
☭Cheкаво☭ 14 минут назад
В Ютюбе столько роликов как антенну сделать....криворукий либеройд, лишь бы Рашку обгадить.
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С миру по нитке ☭Cheкаво☭ 4 минуты назад
на алиэкспресе 1500 рубл цена вопроса антенна для усиления связи.
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141k
☭Cheкаво☭ С миру по нитке 3 минуты назад
ну, он типа бедный студент, можно и самому сделать, если руки не из жопы растут)
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17k
Феникс Полчаса назад
"Омский колхозник" вынужден забираться на берёзу, чтобы попасть на онлайн-урок
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317
евгений Полчаса назад
Пусть строит штаб епта
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821
rgubaev 40 минут назад
Значит бложик вести с березы его не напрягает, а обучаться - очень.
Да лес какой то странный, с кованными фонарями освещения...
Попахивает, короче, [мат]...
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19k
Батончик с маком 45 минут назад
я думал что в инстаграме только тупые девки, а в тиктоке малолетние долбоё.бы
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