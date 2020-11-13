"Омский колхозник" вынужден забираться на берёзу, чтобы попасть на онлайн-урок

Алексей Дудоладов, студент Омского института водного транспорта, записал обращение к мэру города Алаксандру Буркову. На видео Алексей рассказал, что ему приходится каждый день взбираться на берёзу, на высоту 8 метров, чтобы присутствовать на уроке.

"У меня дома есть интернет, но только 2G. Я не могу выйти в образовательную среду, потому что сеть не грузит. Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Здесь высота примерно 8 метров. Только отсюда я могу выйти в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не просто так пропускаю лекции", - рассказал Дудоладов.