"Омский колхозник" вынужден забираться на берёзу, чтобы попасть на онлайн-урок

Из-за сложной ситуации с коронавирусом школьники и студенты почти весь 2020 год учатся дистанционно. Однако, не у всех жителей страны есть такая возможность. Студент из Называевского района Омской области вынужден каждый день лазить на берёзу, чтобы присутствовать на уроке и не получить пропуск.
Алексей Дудоладов, студент Омского института водного транспорта, записал обращение к мэру города Алаксандру Буркову. На видео Алексей рассказал, что ему приходится каждый день взбираться на берёзу, на высоту 8 метров, чтобы присутствовать на уроке.
"У меня дома есть интернет, но только 2G. Я не могу выйти в образовательную среду, потому что сеть не грузит. Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Здесь высота примерно 8 метров. Только отсюда я могу выйти в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не просто так пропускаю лекции", - рассказал Дудоладов.
Студент добавил, что с каждым днём в регионе становится холоднее, а в этом году он уже болел двусторонней пневмонией. Как ни странно, но в министерстве образования отреагировали на жалобу студента.
"При переходе на дистанционный формат обучения там, где Интернет-связь недостаточно устойчива, конечно, возникают проблемы. Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас. В такой ситуации, оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям. При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту", - рассказали в ведомстве.
Кроме учёбы Алексей ведёт свой блог в Instagram и страничку в TikTok под ником omskiy.kolhoznik. Все видео он загружает сидя на верхушке дерева.
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Да лес какой то странный, с кованными фонарями освещения...
Попахивает, короче, [мат]...