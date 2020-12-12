Коста-Рика — планетный лидер по восстановлению лесов

В 1940-х годах более 75% территории страны было покрыто лесами. Между 1940-ми и 1980-ми годами обширные неконтролируемые рубки привели к экологической проблеме: деградации почв, изменению климата, изменению русел рек.

К 1983 году только 26% территории страны было покрыто лесом.

Осознавая плачевное положение дел, политики заняли жёсткую позицию в вопросе экологии и лесовосстановления.

Местных жителей стали привлекать для высадки деревьев. Огромные районы страны (четверть всей территории) получили разные природоохранные статусы (парки/заповедники).

В то же время были ужесточены наказания за незаконные вырубку леса.