Коста-Рика — планетный лидер по восстановлению лесов

Небольшая страна, расположенная в Центральной Америке, стала лидером по восстановлению лесов.
За последние 30 лет площадь лесов увеличилась вдвое. В настоящее время территория Коста-Рики покрыта лесами на 52,38% территории, но так было не всегда. В 1987 году его лесной покров составлял всего 21%. А в течение первой половины XX века в Коста-Рике активно вырубались деревья.
В 1940-х годах более 75% территории страны было покрыто лесами. Между 1940-ми и 1980-ми годами обширные неконтролируемые рубки привели к экологической проблеме: деградации почв, изменению климата, изменению русел рек.
К 1983 году только 26% территории страны было покрыто лесом.
Осознавая плачевное положение дел, политики заняли жёсткую позицию в вопросе экологии и лесовосстановления.
Местных жителей стали привлекать для высадки деревьев. Огромные районы страны (четверть всей территории) получили разные природоохранные статусы (парки/заповедники).
В то же время были ужесточены наказания за незаконные вырубку леса.
В стране уже сорок лет действуют программы компенсации землевладельцам за лесовосстановление. Эти выплаты финансируются за счет международных пожертвований и общенациональных налогов. Инициатива помогает защитить леса в стране.
В восьмидесятых годах прошлого века страна находилась на грани катастрофы, но смогла обратить ситуацию вспять.
Экологическая повестка и социальная защита граждан являются основными направлениями в работе властей.
Помимо лесовосстановления в стране действуют несколько программ, поощряющих развитие альтернативное энергетики и переработки отходов.
Как вы относитесь к подобной инициативе?
Источник:
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