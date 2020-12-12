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Коста-Рика — планетный лидер по восстановлению лесов

Коста-Рика — планетный лидер по восстановлению лесов (6 фото)

Автор:
12 декабря 2020 12:29
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Центральная Америка   коста-рика   латинская америка   лес   лесовосстановление   экология   
1580
6

Небольшая страна, расположенная в Центральной Америке, стала лидером по восстановлению лесов.

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Метки: Центральная Америка   коста-рика   латинская америка   лес   лесовосстановление   экология   
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7k
Prostovopros Минуту назад
Учёные уже давно предложили восстанавливать леса планеты. Хуже точно не будет. Но только некоторые страны пошли по этому пути. Китайцы и без призывов 60-т лет озеленяют соснами пустыню. А вот леса Амазонки не то что вырубаются - а даже выжигаются. Такая вот печаль.
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2k
Mellivora 24 минуты назад
Леса коки?
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931k
Никифоридис Автор поста Mellivora 20 минут назад
кокиколы
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