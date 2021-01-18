Пи́сак — древняя крепость инков

Крепость Писак не получила такой мировой известности, как Мачу-Пикчу, но тем не менее является одним из самых необычных мест в Перу. Остатки былой цивилизации в настоящее время успешно соседствуют с современной деревушкой. Именно руиный крепости Писак привлекают сюда туристов со всего мира, оживляя местную экономику.