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Пи́сак — древняя крепость инков

Пи́сак — древняя крепость инков (8 фото)

Автор:
18 января 2021 12:40
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Писак   города инков   достопримечательности Перу   достопримечательности Южной Америки   латинская америка   перу   южная америка   
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Крепость более ста лет охраняла границу инков от тропических племён, но пала под натиском испанцев.

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Метки: Писак   города инков   достопримечательности Перу   достопримечательности Южной Америки   латинская америка   перу   южная америка   
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