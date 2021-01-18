Пи́сак — древняя крепость инков

Крепость более ста лет охраняла границу инков от тропических племён, но пала под натиском испанцев.
Крепость Писак не получила такой мировой известности, как Мачу-Пикчу, но тем не менее является одним из самых необычных мест в Перу. Остатки былой цивилизации в настоящее время успешно соседствуют с современной деревушкой. Именно руиный крепости Писак привлекают сюда туристов со всего мира, оживляя местную экономику.
Руины древней крепости с террасами расположены на горном плато чуть выше самой деревни. Сохранилась лишь малая часть крепости, храм Солнца, а также вымощенные террасы.
Комплекс сооружений Писак расположен на высоте 2,9 км от уровня моря. Площадь архитектурного комплекса составляет 148,25 км².
На террасах раньше выращивали овощи. Особенностью террас является то, что почву для них люди принесли из плодородных долин, расположенных ниже.
Писак был важной стратегической точкой, которая позволяла контролировать маршрут, соединяющий города инков вдоль границы тропического леса. Археологи считают, что крепость Писак была построена специально для сдерживания народов ашаника.
Город-крепость Писак был построен не ранее 1440 года.
Просуществовал город недолго, ведь Франсиско Писарро и другие испанские завоеватели уничтожили крепость Писак уже в начале 1530-х годов.
Источник:
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