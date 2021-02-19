FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Латинская Америка 18 постов • 3 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Латинская Америка 
Вулкан Ирасу: исполин, проснувшийся через 27000 лет спячки

Вулкан Ирасу: исполин, проснувшийся через 27000 лет спячки (8 фото)

Автор:
19 февраля 2021 10:38
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Ирасу   вулкан   вулканы Коста-Рики   вулканы Латинской Америки   вулканы Центральной Америки   коста-рика   
719
8

Название вулкана произошло от двух индейских слов: ара (точка), су (гром).

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Латинская Америка"
Метки: Ирасу   вулкан   вулканы Коста-Рики   вулканы Латинской Америки   вулканы Центральной Америки   коста-рика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
74k
Броненосец Потелкам 15 минут назад
Камчатка усмехнулась.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
510
Serg Dex 5 минут назад
Если учесть что вулкан занимает 5% от площади Коста-Рики, то когда он окончательно выспится то нужды в Панамском канале не будет))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности «Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности На Сицилии снова проснулся вулкан Этна На Сицилии снова проснулся вулкан Этна Беренберг — самый северный активный стратовулкан планеты Беренберг — самый северный активный стратовулкан планеты На Сицилии вновь сердится старый седой Этна, выбрасывая из своих недр столбы дыма, пепла и огня На Сицилии вновь сердится старый седой Этна, выбрасывая из своих недр столбы дыма, пепла и огня Коста-Рика — планетный лидер по восстановлению лесов Коста-Рика — планетный лидер по восстановлению лесов Гавайи в огне: Мировые СМИ показали видео неистовой ярости островного вулкана Гавайи в огне: Мировые СМИ показали видео неистовой ярости островного вулкана
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

959262



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты
16
154
Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
7
108
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
На МКС тестируют покрытие, убивающее бактерии и вирусы. Да, и корону!
0
8
На МКС тестируют покрытие, убивающее бактерии и вирусы. Да, и корону!
25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли
4
63
25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#люди#дтп#авто аварии#Разное#дети#позитив#Москва
#фото#история#подборка#кино#Россия#приколы#собака#истории#СССР#фейл
#факты#интересное#животные#аварии#знаменитости#сша#в мире#картинки#шоу бизнес#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться