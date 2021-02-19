Вулкан Ирасу: исполин, проснувшийся через 27000 лет спячки

Название вулкана произошло от двух индейских слов: ара (точка), су (гром).
Особенностью вулкана является то, что в одном из его кратеров (Диего-де-ла-Айя), образовалось озеро на глубине 100 метров.
Первое зафиксированное извержение относится к 1914 году.
Потом вулкан затихал на несколько лет и просыпался вновь.
Визитной карточкой вулкана стало кратерное озеро, менявшее цвет за последние 100 лет несколько раз. Цвет менялся с розового до фиолетового. Также озеро было бирюзовым, голубым, тёмно-синим и даже зелёным.
Вода в озере сильно минерализована.
Это самый высокий действующий вулкан Коста-Рики, его площадь составляет 500 км2.
В 1963 году началось извержение, продлившееся 2 года. Пеплом засыпало столицу страны.
Источник:
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