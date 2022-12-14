Директора школы отстранили от должности за нецензурное общение с учениками

Очередной скандал с участием директора школы случился в российском учебном заведении благодаря бдительным родителям. Учитель физкультуры, он же директор сельской школы Ставрополья , а также несколько старшеклассников создали чат в «Телеграме» под названием «Мафия». В ней они беседовали о насущных проблемах в межличностных отношениях. Правда, форма общения не всегда была подобающей.



Вот один из примеров общения. Судя по всему, старшеклассник спросил совета у старшего товарища директора о том, стоит ли ему устраивать «дуэль» с неприятелем, который задел его честь. Директор заявил, что лучше спустит ему штаны и сбросит в речку.



«Братик, с кем ты собрался драться, ***? Ой, я забыл, что матюкаться нельзя, - говорил учитель и следом продолжал. - ***, какая честь!? У тебя ее давно нет. Она у тебя пропита, прокурена, скотина. Давай подтягивайся, я штаны тебе спущу и в речку кину».