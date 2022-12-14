Директора школы отстранили от должности за нецензурное общение с учениками

Нормально же общались!
Очередной скандал с участием директора школы случился в российском учебном заведении благодаря бдительным родителям. Учитель физкультуры, он же директор сельской школы Ставрополья , а также несколько старшеклассников создали чат в «Телеграме» под названием «Мафия». В ней они беседовали о насущных проблемах в межличностных отношениях. Правда, форма общения не всегда была подобающей.
Вот один из примеров общения. Судя по всему, старшеклассник спросил совета у
старшего товарища директора о том, стоит ли ему устраивать «дуэль» с неприятелем, который задел его честь. Директор заявил, что лучше спустит ему штаны и сбросит в речку.
«Братик, с кем ты собрался драться, ***? Ой, я забыл, что матюкаться нельзя, - говорил учитель и следом продолжал. - ***, какая честь!? У тебя ее давно нет. Она у тебя пропита, прокурена, скотина. Давай подтягивайся, я штаны тебе спущу и в речку кину».
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И однажды тёплый ламповый чатик заметила одна из родительниц, которая, по её словам, была мягко говоря, удивлена стилем общения педагога с учениками.
«Этот чат "Мафия" был создан старшеклассниками, из взрослых и преподавателей там находился только он один. В итоге с должности директора он снят, но учителем физкультуры он продолжает работать. Меня беспокоит эта ситуация. Он не должен был так себя вести и материться. Там ещё одна родительница написала в прокуратуру района, в отдел по делам несовершеннолетних, но все пытаются его обелить. Это недопустимо. Человек должен быть уволен. Он не должен иметь дело с детьми», — заявила журналистам мать школьника Оксана Брацихина.
После того, как началась шумиха, некоторые родители «вспомнили», что ранее физрук давал детям сигареты и алкоголь.
В местном Министерстве образования в курсе случившегося. Там уточнили, что «педагогу вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора». С должности директора школы его сняли, но функции физрука он всё ещё исполняет. Родители же считают, что Александр Лунёв как минимум нарушил профессиональную этику, нормы морали и устав школы. Поэтому его необходимо незамедлительно уволить.
А вы как считаете, стоит ли увольнять физрука или родители раздувают из мухи слона?
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2. Такое впечатление, что старшеклассники эти слова первый раз от учителя-директора услышали.
3. А вот учителю следовало бы выбирать выражения, особенно в чате.