«Вырвал клок волос классному руководителю»: в новосибирской школе не могут справиться с агрессивным учеником

Из-за хулигана, на уроки не ходят почти все его одноклассники.
В учебном заведении №91 промышляет необычный паренёк. Родители его одноклассников считают, что у парня не всё в порядке с головой - нападает на учителей, директора и школьников.
Но сделать с ним ничего не могут. Как рассказывает мать одной из пострадавших девочек:
Его никто не обзывает. Он просто не в себе, агрессия появляется из-за всякой ерунды. Вчера не мог зайти в класс, кто-то держал дверь, и когда её отпустили, дверь прилетела ему в лоб. Он начал всё крушить, начал душить ребёнка. Вырвал клок волос классному руководителю, аж кровь пошла из головы, поцарапал директора школы.
В середине ноября избил мою дочь, она пришла в рваных колготках. Пытался палкой залезть ей в попу. Он получает колоссальное удовольствие, когда издевается над ребятишками, а когда ему кто-то даёт сдачи, он звереет и начинает крушить всё вокруг.
Родители учеников требовали у директора школы разобраться с агрессивным парнем, но пока безрезультатно. Хотя со слов женщины, директор тоже от него огрёб. Так что взрослые просто решили не отпускать своих детей в школу - например, сегодня было всего 9 учеников из 31.
А другая женщина прямо говорит, что мальчик не вполне адекватен и написала заявление в полицию:
Ребёнок трудный, на мой взгляд, с психическими нарушениями. Его все дети боятся, так что не трогают его. Он избил мальчика из первого класса за то, что тот на него посмотрел «не так». Мою дочь избил до сотрясения из-за того, что он бежал, споткнулся и подумал, что она поставила подножку.
Теперь буйным учеником займутся силовики:
Заявление от законного представителя поступило, оно зарегистрировано. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.
Администрация школы от комментариев воздерживается. Хотя если родители говорят правду - а так скорее всего и есть - к делу должно сразу подключиться Министерство образования, а не только полиция. И выяснить, почему один третьеклассник кошмарит столько человек.
Источник:
- В Минцифре предложили автоматизировать проверку домашних заданий школьников
- К директору, сучонок!»: учитель из Дзержинска психанул и избил школьника
- Топ странных и неожиданных вещей, которые ученики приносили в школу
- Родителям Екатеринбургской школы предложили сброситься на ремонт перед сносом здания
- Директор школы в Карачаево-Черкесии "нежно потрепал по щеке" ученика и был обвинён в избиении
В моем детстве, мне бы, мой дед такого ремня втюхал... Да что я говорю, одна мысль об ремне сразу мозги ставила =) Дык это и было еще в нулевые, совсем недавно считайте.
Одно время учились у нас два брата.
Оба невменько.
Тоже куча историй с ними была, а мамаше покуй
А ещё слышал, что сибиряки круты на расправу. Давно бы агрессивные конечности переломали и малышу, и "законным представителям". Но это уже за рамками правового поля.