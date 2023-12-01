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«Вырвал клок волос классному руководителю»: в новосибирской школе не могут справиться с агрессивным учеником

«Вырвал клок волос классному руководителю»: в новосибирской школе не могут справиться с агрессивным учеником

Автор:
01 декабря 2023 16:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   агрессия   директор   ученик   учителя   школа   
758
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Из-за хулигана, на уроки не ходят почти все его одноклассники.

В учебном заведении №91 промышляет необычный паренёк. Родители его одноклассников считают, что у парня не всё в порядке с головой - нападает на учителей, директора и школьников.

Но сделать с ним ничего не могут. Как рассказывает мать одной из пострадавших девочек:

Его никто не обзывает. Он просто не в себе, агрессия появляется из-за всякой ерунды. Вчера не мог зайти в класс, кто-то держал дверь, и когда её отпустили, дверь прилетела ему в лоб. Он начал всё крушить, начал душить ребёнка. Вырвал клок волос классному руководителю, аж кровь пошла из головы, поцарапал директора школы.

В середине ноября избил мою дочь, она пришла в рваных колготках. Пытался палкой залезть ей в попу. Он получает колоссальное удовольствие, когда издевается над ребятишками, а когда ему кто-то даёт сдачи, он звереет и начинает крушить всё вокруг.

Родители учеников требовали у директора школы разобраться с агрессивным парнем, но пока безрезультатно. Хотя со слов женщины, директор тоже от него огрёб. Так что взрослые просто решили не отпускать своих детей в школу - например, сегодня было всего 9 учеников из 31.

А другая женщина прямо говорит, что мальчик не вполне адекватен и написала заявление в полицию:

Ребёнок трудный, на мой взгляд, с психическими нарушениями. Его все дети боятся, так что не трогают его. Он избил мальчика из первого класса за то, что тот на него посмотрел «не так». Мою дочь избил до сотрясения из-за того, что он бежал, споткнулся и подумал, что она поставила подножку.

Теперь буйным учеником займутся силовики:

Заявление от законного представителя поступило, оно зарегистрировано. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Администрация школы от комментариев воздерживается. Хотя если родители говорят правду - а так скорее всего и есть - к делу должно сразу подключиться Министерство образования, а не только полиция. И выяснить, почему один третьеклассник кошмарит  столько человек.

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Метки: Новосибирск   агрессия   директор   ученик   учителя   школа   
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7  комментариев
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1M
NAZARETH (модер) Полчаса назад
Может и родителей на голову проверить?
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2k
Pinhead 4 минуты назад
Когда ребенка не воспитывают, обычно так и происходит.
В моем детстве, мне бы, мой дед такого ремня втюхал... Да что я говорю, одна мысль об ремне сразу мозги ставила =) Дык это и было еще в нулевые, совсем недавно считайте.
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11k
Том Сойер 15 минут назад
Всё дело в том, что к этому психически нездоровому, агрессивному существу относятся как к ребёнку, а на самом деле это - будущий садист и маньяк, и это уже видно сейчас, поэтому место ему не среди нормальных детей, а в специализированном учреждении, где он будет находится под постоянным контролем и на специальных медикаментах, и пока этого не случиться все те кто окружают это больное существо находятся в постоянной опасности, особенно дети.
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16k
GROMOZEKA 17 минут назад
У нас в школе директор, слава Богу уже бывший, за бабло принимала на обучение всяких дегенератов.
Одно время учились у нас два брата.
Оба невменько.
Тоже куча историй с ними была, а мамаше покуй
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800
Anatolij 17 минут назад
Новосиб вроде город миллионник. Люди не в пещерах живут. Вопрос, а чего так долго терпели? Снять побои, накатать заяву. Доблестная полиция работает и определяет отпрыска в соответствующее спецучреждение. Чем больше заявление, тем быстрее отработают.
А ещё слышал, что сибиряки круты на расправу. Давно бы агрессивные конечности переломали и малышу, и "законным представителям". Но это уже за рамками правового поля.
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127k
parallax 22 минуты назад
Розгами такое лечится.
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August

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