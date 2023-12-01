«Вырвал клок волос классному руководителю»: в новосибирской школе не могут справиться с агрессивным учеником

В учебном заведении №91 промышляет необычный паренёк. Родители его одноклассников считают, что у парня не всё в порядке с головой - нападает на учителей, директора и школьников.

Но сделать с ним ничего не могут. Как рассказывает мать одной из пострадавших девочек: