Во время шторма с японского судна за борт упало 2 000 контейнеров

Шторм оказался сильнее, чем предполагали все прогнозы.
Грузовое судно потеряло 1816 контейнеров, они упали за борт во время шторма на пути в Японию. Данный инцидент считается самой большой потерей груза из-за погодных условий в истории.
Контейнеровоз ONE Apus прибыл в порт Кобе, Япония, во вторник после 8-дневного путешествия, попав в шторм в центре Тихого океана. Известно, что крупное плавательное средство вышло из порта Яньтянь (Китай) и следовало в Лонг-Бич (США).
Контейнеровоз ONE Apus прибыл в порт Кобе, Япония, во вторник после 8-дневного путешествия, попав в шторм в центре Тихого океана. Известно, что крупное плавательное средство вышло из порта Яньтянь (Китай) и следовало в Лонг-Бич (США).
В настоящее время проводится полная проверка судна, чтобы выявить весь размер нанесённого непогодой ущерба.
Шторм ударил, когда корабль находился посреди Тихого океана, контейнеры же были утеряны в 1600 морских милях (приблизительно 3000 км) к северо-западу от Гавайев.
Стоит отметить, что было потеряно 64 контейнера с достаточно опасным грузом: 54 контейнера — с пиротехникой, 8 — с батареями и 2 — с жидким этанолом.
Шторм ударил, когда корабль находился посреди Тихого океана, контейнеры же были утеряны в 1600 морских милях (приблизительно 3000 км) к северо-западу от Гавайев.
Стоит отметить, что было потеряно 64 контейнера с достаточно опасным грузом: 54 контейнера — с пиротехникой, 8 — с батареями и 2 — с жидким этанолом.
×
Сообщается, что во время своего путешествия корабль столкнулся с 52-футовыми (15-метровыми) волнами, которые были ещё и не самой маленькой длины.
ONE Apus — это грузовое судно длиной 364 метра, которое может разместить на своём борту 14 тысяч контейнеров размером 6 метров каждый.
ONE Apus — это грузовое судно длиной 364 метра, которое может разместить на своём борту 14 тысяч контейнеров размером 6 метров каждый.
«Эксплуатационное оборудование судна, грузовое оборудование и силовая установка находятся в хорошем состоянии, а офицеры и рядовые сотрудники — высоко мотивированные, опытные, верные своему делу и хорошо обученные моряки», — сообщают управляющие и владельцы судна.
«Анализ первопричин и всестороннее расследование будут касаться всех аспектов ситуации, включая маршрут судна, загрузку, оборудование и пригодность для использования в очень экстремальных погодных условиях. Мы должны гарантировать, что подобная потеря [груза] больше не повторится», — добавили они.
«Анализ первопричин и всестороннее расследование будут касаться всех аспектов ситуации, включая маршрут судна, загрузку, оборудование и пригодность для использования в очень экстремальных погодных условиях. Мы должны гарантировать, что подобная потеря [груза] больше не повторится», — добавили они.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ливанцу не дали немецкое гражданство за отказ пожать руку женщине
- Ученые узнали, от кого могли произойти лошади и носороги
- В Токио появился необычный корабль в виде застёжки
- На дне Балтийского моря нашли шифровальную машину нацистов
- Брутальный снаружи, спокойный внутри: Современный бетонный дом в Японии
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...
У капитана сухогруза спросили, что самое страшное было в его походах
- В море не так страшны пираты или мели, однажды я вез груз с 500 000 игрушечных говорящих кукол... и когда в шторм корабль накренился, все эти куклы разом сказали "МАМА"