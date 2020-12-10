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Во время шторма с японского судна за борт упало 2 000 контейнеров

Во время шторма с японского судна за борт упало 2 000 контейнеров (5 фото)

Автор:
10 декабря 2020 09:09
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   контейнер   новости   судно   фото   шторм   япония   
2262
5
Шторм оказался сильнее, чем предполагали все прогнозы.
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Метки: в мире   контейнер   новости   судно   фото   шторм   япония   
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8k
Павел Час назад
Не когда объяснять
Не когда объяснять
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9k
Eltiftel 2 минуты назад
вспомнился анекдот:

У капитана сухогруза спросили, что самое страшное было в его походах
- В море не так страшны пираты или мели, однажды я вез груз с 500 000 игрушечных говорящих кукол... и когда в шторм корабль накренился, все эти куклы разом сказали "МАМА"
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14k
Dr.CrAzY 24 минуты назад
Папандос у страховой компании...
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31k
Олег Полчаса назад
особая опасность- жидкий этанол! Будто он твёрдым бывает
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5k
Заур Полчаса назад
Пиротехника, этанол. У тритона новогодняя туса намечается.
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17k
Сергей Костюнин Полчаса назад
Разве шторм может появиться из ниоткуда ? Мутная история ((
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917
Шурман Полчаса назад
Несколько лет назад у нас на Ла-Манше такая же фигня случилась так они потом запарились пляжи чистить . Я каждое воскресение рыбачу в порту Антверпена и постоянно интересно на чем эти контейнеры держатся :)
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2k
Frank Borman Час назад
Кто то не дождется своих новогодних подарочков с Али...
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