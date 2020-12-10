Во время шторма с японского судна за борт упало 2 000 контейнеров

«Эксплуатационное оборудование судна, грузовое оборудование и силовая установка находятся в хорошем состоянии, а офицеры и рядовые сотрудники — высоко мотивированные, опытные, верные своему делу и хорошо обученные моряки», — сообщают управляющие и владельцы судна.



«Анализ первопричин и всестороннее расследование будут касаться всех аспектов ситуации, включая маршрут судна, загрузку, оборудование и пригодность для использования в очень экстремальных погодных условиях. Мы должны гарантировать, что подобная потеря [груза] больше не повторится», — добавили они.