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Позволят ли Японии получить атомную бомбу?

Позволят ли Японии получить атомную бомбу? (4 фото)

Автор:
08 декабря 2020 23:53
Метки: вооружение   история   факты   япония   
638
4

Я никогда не понимал такого разделения в мире, что одни успели получить себе атомную бомбу, а остальным теперь уже не разрешают. Вернее не так, среди остальных тоже есть отдельные страны, на которые «закрывают глаза» и которые уже наверняка имеют бомбу. Вот например и Япония давно уже является пороговым государством и, по существующим оценкам, может быстро создать ядерный арсенал в несколько тысяч бомб и ракетных боеголовок

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Метки: вооружение   история   факты   япония   
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7k
costa 6 часов назад
Ну всех японских разработчиков биологического оружия освободили от ответственности и в строжайшей секретности быстро переправили в США для работы в американских лабораториях.
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3k
ишты 7 минут назад
"Позволят ли Японии получить атомную бомбу" - а будет ли Япония спрашивать позволения на это? Судя по заявлениям и притязаниям побежденной и не заключившей мир страны, насрать им на все позволения... Самураи, сцуко! Только вот харакири вовремя не сделавшие почему-то...
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3k
rutt 7 минут назад
Нельзя им бомбу, этож зверьё. Как они китайцев вырезали эти самураи сраные. 3,14зды им надо дать, чтоб еще 75 лет сидели не рыпались.
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7k
? ? ? 3 часа назад
Позволят ли Японии получить атомную бомбу?
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42k
SAndre 3 часа назад
вероятнее всего, Япония уже обладает некоторым количеством ядерного оружия. С согласия США, естественно.
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20k
Юрьевич 3 часа назад
Япония может в кратчайшие сроки наштамповать ядерные боеголовки... А может что-то уже есть. Израиль тоже вроде как не ядерное государство, формально...

"В 2012 году лидер Либеральной партии Японии заявил: «Для нас производство ядерных боеголовок – лёгкое дело. У нас на атомных электростанциях имеется достаточное количество плутония, чтобы сделать тысячи ядерных боеголовок».
В 2014 году издание The American Interest писало: «Сейчас Япония имеет в своем распоряжении 9 тонн оружейного плутония и 1,2 тонны обогащенного урана, хранящихся в разных областях страны, а также 35 тонн плутония, хранящихся на территории Франции и Соединенного Королевства. Этого количества материалов достаточно для создания 5 тысяч атомных бомб. Реактор в Роккашо будет производить по 8 тонн плутония в год – этого достаточно, чтобы создать тысячу бомб, подобных той, которая была сброшена на Нагасаки»."
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6k
Перст Указующий 5 часов назад
мне нравится формулировка "право на ведение войн". а у России есть такое право?
А у врагов - право сопротивляться?
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2k
Дмитрий Маликов 5 часов назад
Создай Япония такое оружие, то появится не только опасность для России, Кореи, Китая и прочих азиатских стран с которыми у них напряженные отношения, но и опасность того, что после каких-нибудь очередных выборов они могут даже и США попросить выметаться с их территории. Политический и экономический контроль штука переменчивая и без военного доминирования не дает полной гарантии контроля над странами. А в тихоокеанском регионе более независимая Япония может весьма чувствительно подвинуть и самих американцев.
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660
SuB 6 часов назад
Ну так 2 бомбы они уже получали, просто надо нашу и посовременней.
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23k
aolti SuB 3 часа назад
вам не хватает постоянной бомбежки Воронежа?
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3k
rutt aolti 3 минуты назад
Вашингтона
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