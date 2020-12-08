Позволят ли Японии получить атомную бомбу?

Но если в мире существует определенный ценз, кому положено и кому не положено, то нужно еще подумать о том, стоит ли Японии давать возможность иметь оружие массового поражения.

За прошедшие после Второй мировой войны годы Япония превратилась в мощную мировую военную державу: в стране создаются авианосцы, ударные подводные лодки, истребители последних поколений, танки, ракетное оружие и даже средства ведения военных действий в космическом пространстве.

Сейчас в стране действуют ограничения расходов на оборону в 1% от размера ВВП в год, но руководство правящей партии Японии требует повысить расходы вдвое, до 2% ВВП. При этом бюджет министерства обороны Японии шесть лет подряд ежегодно растет на 2–2,5% и уже превысил 5 трлн. иен. В долларовом исчислении это сопоставимо с оборонными бюджетами Великобритании, Франции и даже России.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и недавно сменивший его на посту главы правительства Ёсихидэ Суга объявляют устранение конституционных ограничений на строительство современных вооруженных сил среди своих главных политических целей. А почти половина японского населения согласна устранить из действующей Конституции Японии запрет на обладание вооруженными силами и отказ от права ведения войн.