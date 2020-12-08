6 любопытных фактов обо всём на свете

Почему в XX веке жители Рио взбунтовались из-за вакцинации, кто такой Азор, которому на лапу упала роза, как наказывали бродяг в США и кое-что ещё.
1.
Зимой 1896 года, во времена Клондайкской золотой лихорадки, в канадском городке Доусон вторым сокровищем после золота стали книги. Золотоискатели изнывали от скуки - долгими зимними вечерами просто нечем было заняться. Той зимой население города составляло 1100 человек, а книг было всего лишь девять. Во время пикового спроса на книги стоимость аренды одного тома на сутки составляла 34 доллара. Оплата производилась золотым песком. Любопытно, что пять из девяти книг принадлежали одной семье. За порчу или утерю книги полагался большой штраф. Книжки брали в аренду в складчину и читали вслух.
Говорят, что во времена золотой лихорадки богатеет тот, кто продаёт кирки, а не тот, кто добывает золото. В Доусоне зимой 1896 года надо было продавать книги, чтобы озолотиться.
Говорят, что во времена золотой лихорадки богатеет тот, кто продаёт кирки, а не тот, кто добывает золото. В Доусоне зимой 1896 года надо было продавать книги, чтобы озолотиться.
×
2.
В 1904 году в Бразилии случился бунт из-за обязательной вакцинации. Прививать бразильцев собрались от оспы, но вместо того, чтобы дать себя уколоть, разгневанные жители Рио чуть не свергли президента. Но не только из-за вакцины разгневались бразильцы.
В 1902 году бразильский президент Франсиску ди Паула Родригис Алвис решил сделать из Рио-де-Жанейро европейский город. Главному архитектору столицы дали карт-бланш, и он первым делом стал сносить кортисо (в переводе с португальского - "пчелиный улей") - трущобы в центре города. Плотность населения в этих ульях с тонкими стенами была колоссальной - до 50 тыс. человек на квадратный километр. Людей выгнали из нищих коморок, и они были вынуждены создать новые трущобы за городом (фавелы). Ко всему прочему в центре Рио запретили торговать лоточникам и побираться попрошайкам. Многочисленным обитателям кортисо это очень не понравилось. Вторым этапом превращения Рио в южноамериканский Париж стала борьба с антисанитарией и болезнями. В 1904 году в Рио вспыхнула эпидемия оспы. Правительство издало закон об обязательной вакцинации детей и некоторых категорий граждан. По Рио поползли слухи, что колоть будут в интимные места, а женщинам велят полностью раздеться перед уколом. Разгневанные горожане громили административные здания, брали с боем квартал за кварталом, пробираясь к президентскому дворцу. Беспорядки утихли, как только власти отменили обязательную вакцинацию. В вакцинном бунте погибло около 30 человек, а от оспы куда больше.
В 1902 году бразильский президент Франсиску ди Паула Родригис Алвис решил сделать из Рио-де-Жанейро европейский город. Главному архитектору столицы дали карт-бланш, и он первым делом стал сносить кортисо (в переводе с португальского - "пчелиный улей") - трущобы в центре города. Плотность населения в этих ульях с тонкими стенами была колоссальной - до 50 тыс. человек на квадратный километр. Людей выгнали из нищих коморок, и они были вынуждены создать новые трущобы за городом (фавелы). Ко всему прочему в центре Рио запретили торговать лоточникам и побираться попрошайкам. Многочисленным обитателям кортисо это очень не понравилось. Вторым этапом превращения Рио в южноамериканский Париж стала борьба с антисанитарией и болезнями. В 1904 году в Рио вспыхнула эпидемия оспы. Правительство издало закон об обязательной вакцинации детей и некоторых категорий граждан. По Рио поползли слухи, что колоть будут в интимные места, а женщинам велят полностью раздеться перед уколом. Разгневанные горожане громили административные здания, брали с боем квартал за кварталом, пробираясь к президентскому дворцу. Беспорядки утихли, как только власти отменили обязательную вакцинацию. В вакцинном бунте погибло около 30 человек, а от оспы куда больше.
3.
Знаменитые кинорежиссёры братья Васильевы, лауреаты двух Сталинских премий первой степени, создатели фильма "Чапаев" на самом деле вовсе не братья. Это их киношный псевдоним. Братья они только в титрах, а в жизни - однофамильцы. По словам критика Бориса Шкловского, это он придумал называть Георгия и Сергея Васильевых братьями.
4.
Всем известен палиндром "а роза упала на лапу Азора", но почти никто не знает, что же за Азор и при чём тут роза.
В конце XVIII и в XIX веке со сцен европейских театров не сходил французский балет "Земира и Азор", написанный по мотивам сказки "Красавица и чудовище". Азор - это чудище из сказки, Земира - дочь купца, а роза - аленький цветочек. Сергей Аксаков написал "Аленький цветочек", свою версию французской сказки, вдохновившись балетом "Земира и Азор". А знакомый нам палиндром придумал Афанасий Фет.
В конце XVIII и в XIX веке со сцен европейских театров не сходил французский балет "Земира и Азор", написанный по мотивам сказки "Красавица и чудовище". Азор - это чудище из сказки, Земира - дочь купца, а роза - аленький цветочек. Сергей Аксаков написал "Аленький цветочек", свою версию французской сказки, вдохновившись балетом "Земира и Азор". А знакомый нам палиндром придумал Афанасий Фет.
5.
Во Фландрии в Средние века солдаты использовали оружие под название годендаг, что в переводе с нидерландского означает "добрый день". Такое странное название дубина с шипом получила после Брюггской заутрени. В ночь с 17 на 18 мая 1302 года фламандцы резали французов в городе Брюгге. "Добрый день", - здоровался фламандец с "добрым днём" на плече, и, если встречный отвечал ему по-фламандски с французским акцентом, то получал от фламандца годендагом в бок.
6.
В XIX веке в США полиция использовала стул бродяги (tramp chair) для заключения мелких преступников. Такие стулья использовали в мелких городишках, где даже тюрьмы своей не было. Стулом бродяги устройство прозвали потому, что чаще всего в него сажали нежелательных гостей городка - бродяг. Посидит странник на стуле пару дней и не захочет дальше ошиваться в этом городе.
Провинившегося иногда раздевали догола и оставляли на солнце, чтобы по его загару в клеточку всем было видно, где этот человек побывал. Дети тыкали палками в узника стула, прохожие могли и плюнуть и камнем кинуть. В жару железный стул становился невыносимо горячим, а в холод становился ледяным. Из такого стула однажды сумел высвободиться Теодор Хардин (Theodore Hardeen) - фокусник, младший брат Гарри Гудини.
Провинившегося иногда раздевали догола и оставляли на солнце, чтобы по его загару в клеточку всем было видно, где этот человек побывал. Дети тыкали палками в узника стула, прохожие могли и плюнуть и камнем кинуть. В жару железный стул становился невыносимо горячим, а в холод становился ледяным. Из такого стула однажды сумел высвободиться Теодор Хардин (Theodore Hardeen) - фокусник, младший брат Гарри Гудини.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Носорог" - один из самых безумных вездеходов в мире
- Бумажные города: история в деталях
- Сексапильные стюардессы середины ХХ века
- 6 интересных фактов обо всём на свете
- Древнейший инструмент, пришедший от скифов
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...
2. А вот это неудивительно скорее печально, ибо антипрививочники все еще есть, но оправдывания для их существования конкретно понизилось.
3. Бывает. Шоу-бизнес, он такой.
4. А я знал (вру) 5. Интереснее, откуда появилось название утренняя звезда (моргенштерн), и не от него ли появилось выражение "звездануть".
6. Чаплин ни разу на таком не сидел, а ведь трамп был всем трампом трамп. Как недальновидно.. у Гуддини был брат, который выжил в их детство, а не пал смертью храбрых во время тестирования первых ранних тестирований изобретений Гуддини-старшего? Молодца.