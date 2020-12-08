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6 любопытных фактов обо всём на свете

6 любопытных фактов обо всём на свете (7 фото)

Автор:
08 декабря 2020 21:04
Сообщество : Факты
Метки: азор   бразилия   вакцина   васильевы   золотая лихорадка   история   случай   факты   
1053
7
Почему в XX веке жители Рио взбунтовались из-за вакцинации, кто такой Азор, которому на лапу упала роза, как наказывали бродяг в США и кое-что ещё.
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Метки: азор   бразилия   вакцина   васильевы   золотая лихорадка   история   случай   факты   
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Мистер Фикс 20 минут назад
Про книги в Доусоне Лондон ничего не писал. А вот яйца были неимоверным дефицитом
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Kariya 18 минут назад
1. Удивительно. Чисто потому, что нашлось так много читающих.
2. А вот это неудивительно скорее печально, ибо антипрививочники все еще есть, но оправдывания для их существования конкретно понизилось.
3. Бывает. Шоу-бизнес, он такой.
4. А я знал (вру) 5. Интереснее, откуда появилось название утренняя звезда (моргенштерн), и не от него ли появилось выражение "звездануть".
6. Чаплин ни разу на таком не сидел, а ведь трамп был всем трампом трамп. Как недальновидно.. у Гуддини был брат, который выжил в их детство, а не пал смертью храбрых во время тестирования первых ранних тестирований изобретений Гуддини-старшего? Молодца.
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