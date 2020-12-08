6 любопытных фактов обо всём на свете

В 1904 году в Бразилии случился бунт из-за обязательной вакцинации. Прививать бразильцев собрались от оспы, но вместо того, чтобы дать себя уколоть, разгневанные жители Рио чуть не свергли президента. Но не только из-за вакцины разгневались бразильцы.

В 1902 году бразильский президент Франсиску ди Паула Родригис Алвис решил сделать из Рио-де-Жанейро европейский город. Главному архитектору столицы дали карт-бланш, и он первым делом стал сносить кортисо (в переводе с португальского - "пчелиный улей") - трущобы в центре города. Плотность населения в этих ульях с тонкими стенами была колоссальной - до 50 тыс. человек на квадратный километр. Людей выгнали из нищих коморок, и они были вынуждены создать новые трущобы за городом (фавелы). Ко всему прочему в центре Рио запретили торговать лоточникам и побираться попрошайкам. Многочисленным обитателям кортисо это очень не понравилось. Вторым этапом превращения Рио в южноамериканский Париж стала борьба с антисанитарией и болезнями. В 1904 году в Рио вспыхнула эпидемия оспы. Правительство издало закон об обязательной вакцинации детей и некоторых категорий граждан. По Рио поползли слухи, что колоть будут в интимные места, а женщинам велят полностью раздеться перед уколом. Разгневанные горожане громили административные здания, брали с боем квартал за кварталом, пробираясь к президентскому дворцу. Беспорядки утихли, как только власти отменили обязательную вакцинацию. В вакцинном бунте погибло около 30 человек, а от оспы куда больше.