Сексапильные стюардессы середины ХХ века

Профессия стюардессы с 1930-х считалась исключительно женской. Чтобы пассажирам было приятнее коротать время в полете, авиакомпании требовали, чтобы девушки были миловидными и стройными, весили не больше 55 килограммов и были не старше 26 лет. Возможность вместо работы продавщицей или секретаршей путешествовать по миру привлекала в профессию множество юных красоток. Посмотрите на стюардесс середины ХХ века - и вы в этом убедитесь!
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Школа стюардесс Trans World Airlines в Канзасе, 1961 год. Новеньким объясняют требования к фигуре.
Стюардесса National Airlines Шерил Фиораванте - лицо рекламной компании "Полетай со мной!", 1971 год. Американская ассоциация женщин безуспешно пыталась добиться запрета кампании за ее вульгарность.
Стюардессы Pacific Southwest Airlines, 1972г. В то время неофициальный девиз авиакомпании был: "Сексапил продает места".
Авиакомпания Pacific Southwest Airlines долгие годы делала основную ставку на сексапильность своих стюардесс.
По рассказам бывших сотрудниц, перед работой девушки проходили специальную проверку, в том числе, и на то, брили ли они ноги.
Одним из популярных описаний работы стюардессы в 1950-е - "девушка, которая улыбается всем и всегда".
В большинстве авиакомпаний стюардессу могли уволить за превышение веса сверх ожидаемого авиакомпанией даже на 1 килограмм.
Несмотря ни на что, девушки стремились к этой профессии: она была их шансом путешествовать по миру.
Девушкам объясняли, что, если пассажиры их лапают - это нужно терпеть, ведь это часть их работы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пожалуй - ЕДИНСТВЕННЫЙ
Постоянный контакт с мужчинами из всех социальных групп, в т.ч. - из высшего олигархического класса
Вот прекрасный пример:
.
Меж тем текучка девушек была большой - стюардессы подбирали себе мужей (не обязательно в самолете - чаще в городах где экипажи отдыхали) и увольнялись. До 30 стюардессами дослуживали единицы.
А вообще непорядок - куда смотрят бодипозитивщицы? Нарушение их прав самым наглым образом!