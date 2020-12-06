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Сексапильные стюардессы середины ХХ века

Сексапильные стюардессы середины ХХ века (34 фото)

Автор:
06 декабря 2020 10:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: архив   воздушные красавицы   интересно   история   познавательно   старые фото   стюардессы   факты   
3184
34
Профессия стюардессы с 1930-х считалась исключительно женской. Чтобы пассажирам было приятнее коротать время в полете, авиакомпании требовали, чтобы девушки были миловидными и стройными, весили не больше 55 килограммов и были не старше 26 лет. Возможность вместо работы продавщицей или секретаршей путешествовать по миру привлекала в профессию множество юных красоток. Посмотрите на стюардесс середины ХХ века - и вы в этом убедитесь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архив   воздушные красавицы   интересно   история   познавательно   старые фото   стюардессы   факты   
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9  комментариев
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Прекрасный шанс для девушки из бедной семьи удачно выйти замуж
Пожалуй - ЕДИНСТВЕННЫЙ
Постоянный контакт с мужчинами из всех социальных групп, в т.ч. - из высшего олигархического класса
Вот прекрасный пример:
.
Прекрасный шанс для девушки из бедной семьи удачно выйти замуж Пожалуй - ЕДИНСТВЕННЫЙ Постоянный контакт с мужчинами из всех социальных групп, в т.ч. - из высшего олигархического класса Вот прекрасный пример: .
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327
Дмитрий 6 минут назад
"..вся стройная как ТУ, та стюардесса, мисс Одесса, доступная, как весь гражданский флот.."
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14k
Alex 8 минут назад
Цитата - Стюардессам запрещалось выходить замуж и беременеть, а увольняли их в 30-31 год.
Меж тем текучка девушек была большой - стюардессы подбирали себе мужей (не обязательно в самолете - чаще в городах где экипажи отдыхали) и увольнялись. До 30 стюардессами дослуживали единицы.
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1k
Alexandr Полчаса назад
Вижу большую равность между их стюардессами и нашей мореходкой. Т те и другие рвались посмотреть мир. Я имею ввиду времена СССР.
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17k
Will2006 Полчаса назад
Эх...
Эх...
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Работал в аэропорту, стюры знакомые были. Там действительно, есть негласные правила по отношению к внешности
Работал в аэропорту, стюры знакомые были. Там действительно, есть негласные правила по отношению к внешности
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3k
Ыукп 3 часа назад
Вот смотришь на них - и сердце бьётся из штанов.)
А вообще непорядок - куда смотрят бодипозитивщицы? Нарушение их прав самым наглым образом!
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