Сексапильные стюардессы середины ХХ века

Профессия стюардессы с 1930-х считалась исключительно женской. Чтобы пассажирам было приятнее коротать время в полете, авиакомпании требовали, чтобы девушки были миловидными и стройными, весили не больше 55 килограммов и были не старше 26 лет. Возможность вместо работы продавщицей или секретаршей путешествовать по миру привлекала в профессию множество юных красоток. Посмотрите на стюардесс середины ХХ века - и вы в этом убедитесь!

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0 Источник: Стюардесса Pacific Southwest Airlines в форме, 1950-е.

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0 Источник: Стюардессы Pacific Southwest Airlines, начало 1970-х.

0 Источник: Школа стюардесс American Airlines, 1958.

0 Источник: Школа стюардесс Trans World Airlines в Канзасе, 1961 год. Новеньким объясняют требования к фигуре.

0 Источник: Стюардессы Scandinavian Airlines System в Нью-Йорке, 1958г.

0 Источник: Стюардесса United Airlines перед вылетом, 1961г.

0 Источник: Стюардесса National Airlines Шерил Фиораванте - лицо рекламной компании "Полетай со мной!", 1971 год. Американская ассоциация женщин безуспешно пыталась добиться запрета кампании за ее вульгарность.

0 Источник: Стюардесса American Airlines, 1967 г.

0 Источник: Стюардесса Pacific Southwest Airlines, 1971г.

0 Источник: Стюардессы Pacific Southwest Airlines, 1970-е.

0 Источник: Стюардессы Pacific Southwest Airlines, 1970-е.

0 Источник: Стюардесса беседует с пассажирами, 1958г.

0 Источник: Стюардесса, 1958г.

0 Источник: Стюардессы American Airlines, 1967г.

0 Источник: Рекламный постер Pacific Southwest Airlines, 1970-е.

0 Источник: Стюардессы United Airlines, 1940-е.

0 Источник: Стюардессы Pacific Southwest Airlines, 1972г. В то время неофициальный девиз авиакомпании был: "Сексапил продает места".

0 Источник: Стюардессы Pacific Southwest Airlines в новой форме, 1970-е.

0 Источник: Стюардессы Pacific Southwest Airlines, 1970-е.

0 Источник: Рут Кэрол Тейлор - первая чернокожай стюардесса, компания Mohawk Airlines, 1958г.

0 Источник: В 1960-е годы стюардессы стали одними из лидеров зарождающегося движения феминизма.

0 Источник: Стюардессы National Airways Corporation, Новая Зеландия, 1958г.

0 Источник: В 1950-х большинство стюардесс начинали работать в 18-20 лет.

0 Источник: Авиакомпания Pacific Southwest Airlines долгие годы делала основную ставку на сексапильность своих стюардесс.

0 Источник: По рассказам бывших сотрудниц, перед работой девушки проходили специальную проверку, в том числе, и на то, брили ли они ноги.

0 Источник: Одним из популярных описаний работы стюардессы в 1950-е - "девушка, которая улыбается всем и всегда".

0 Источник: В большинстве авиакомпаний стюардессу могли уволить за превышение веса сверх ожидаемого авиакомпанией даже на 1 килограмм.

0 Источник: Стюардессам запрещалось выходить замуж и беременеть, а увольняли их в 30-31 год.

0 Источник: Несмотря ни на что, девушки стремились к этой профессии: она была их шансом путешествовать по миру.

0 Источник: Стюардессы были обязаны всегда улыбаться пассажирам.

0 Источник: Девушкам объясняли, что, если пассажиры их лапают - это нужно терпеть, ведь это часть их работы.

0 Источник: При наборе стюардесс предпочтение отдавалось девушкам с длинными ногами.