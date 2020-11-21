17 примеров народной смекалки и изобретательности

Мы собрали эпичные фотографии в стиле "Починил" от людей, для которых нет ничего невозможного.
В мире бессчётное количество вещей, способных упростить нашу жизнь. Как правило, их сооружением занимаются специально обученные люди, а нам лишь остаётся пользоваться результатами их труда. Но среди нас есть и те, кто не привык обращаться к специалистам и предпочитает делать всё своими руками. И смекалке этих людей можно только позавидовать!
Сегодня мы собрали для вас 17 примеров «бытовой инженерии», до которой додумались пользователи сети, а после охотно поделились результатами своей работы. И эти выдумки достойны восхищения, но некоторые из них лучше не повторять. Итак, смотрим!
Сегодня мы собрали для вас 17 примеров «бытовой инженерии», до которой додумались пользователи сети, а после охотно поделились результатами своей работы. И эти выдумки достойны восхищения, но некоторые из них лучше не повторять. Итак, смотрим!
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«Повторное использование воды»
Некоторые из этих изобретений просты в создании и использовании. Увидев их, вы не зададитесь вопросом «что это, и как это работает?», вы точно будете знать, какую функцию несёт то или иное приспособление.
«Кто-то отремонтировал старую скамейку в моём дворе»
К решению многих бытовых проблем наши «инженеры» подошли с юмором, что никак не снизило эффективность их изобретений. И всё-таки стоит признать, до таких решений додумался бы не каждый!
«Защита высшего уровня»
Зачем просить кого-то о помощи или покупать новое изделие взамен старому, если всё можно починить и соорудить самому? Достаточно быть обладателем умелых рук и хорошей смекалки.
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Вот я так сделал
Однаразово, правда, но, зато надежно.
Без шипов!
в гололёд будет сложно тренироваться
6 велосипедных седел найти проще и дешевле?
Т.е. 2 доски добыли, а вот ещё две совсем никак?
Или веломагазин ограбили?
когда с алика заказал налобный фонарик, но подлый китает спутал заказ и пришлось выкручиваться? :) нет?
ну это старый трюк ;)