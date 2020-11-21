FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 960 постов • 486 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
17 примеров народной смекалки и изобретательности

17 примеров народной смекалки и изобретательности (18 фото)

Автор:
21 ноября 2020 09:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идиоты   инженеры   прикол   своими руками   смекалистые   смекалка   я у мамы инженер   
7613
18
Мы собрали эпичные фотографии в стиле "Починил" от людей, для которых нет ничего невозможного.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: идиоты   инженеры   прикол   своими руками   смекалистые   смекалка   я у мамы инженер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
[email protected]@bux 3 часа назад
Не дай Бог с таким подстаканником кувыркнутся, мозги равномерно размажутся по стенкам кузова.
Не дай Бог с таким подстаканником кувыркнутся, мозги равномерно размажутся по стенкам кузова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
51k
Серый 38 минут назад
У меня доча просто приклеила четыре пластиковые пробки на двусторонний скотч )
У меня доча просто приклеила четыре пластиковые пробки на двусторонний скотч )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Эпично-культовые фото. У всех мастеров культи вместо рук, поэтому и культовые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сол Гудман Час назад
17 примеров народной смекалки и изобретательности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator Сол Гудман Час назад
смекалку не пропьешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Вован Час назад
17 примеров народной смекалки и изобретательности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Это вроде как запатентовали уже
Это вроде как запатентовали уже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Momo 2 часа назад
А если действительно другого места нету
Вот я так сделал
А если действительно другого места нету Вот я так сделал
А если действительно другого места нету Вот я так сделал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
889
Heisenberg 2 часа назад
17 примеров народной смекалки и изобретательности
17 примеров народной смекалки и изобретательности
17 примеров народной смекалки и изобретательности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
889
Heisenberg 2 часа назад
17 примеров народной смекалки и изобретательности
17 примеров народной смекалки и изобретательности
17 примеров народной смекалки и изобретательности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
С блинами для штанги это реально проблема - они стоят каких-то совершенно невменяемых денег! И вообще весь спортинвентарь в России крайне дорогой. Тут легче спиться чем поддерживать себя в форме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Денис Трубочкин 2 часа назад
Ну, для спиться ещё здоровье надо, это вам не спортом заниматься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Михалыч 3 часа назад
17 примеров народной смекалки и изобретательности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Куликов Михалыч 43 минуты назад
Идея! А то фиг знает куда эти крышки девать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
660
Тамара Коршунова Алексей Куликов Полчаса назад
Делала так. У меня очень быстренько эти пластиковые крючки сломались. А основания приклеились крепко. не отодрать...Были крючки,как на фото у крышки с белой ручкой. У меня опыт не удался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Куликов Тамара Коршунова Полчаса назад
Можно железные попробовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch Алексей Куликов 3 минуты назад
Можно гвоздями прибить.
Однаразово, правда, но, зато надежно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Михалыч 3 часа назад
17 примеров народной смекалки и изобретательности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
mbr 3 часа назад
я бы для скамеечек, на которых вечером сидят разного рода пи...сы, и орут всю ночь, сделал маленькую доработку.

я бы для скамеечек, на которых вечером сидят разного рода пи...сы, и орут всю ночь, сделал маленькую доработку.
я бы для скамеечек, на которых вечером сидят разного рода пи...сы, и орут всю ночь, сделал маленькую доработку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
mbr 3 часа назад
х...рня!
Без шипов!
в гололёд будет сложно тренироваться
х...рня! Без шипов! в гололёд будет сложно тренироваться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
635
Краснодар mbr Час назад
Проблема хранения зимних шин решена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Михалыч 3 часа назад
В деревне мозг работает особенно гибко. Видимо, сказывается чистый воздух...
В деревне мозг работает особенно гибко. Видимо, сказывается чистый воздух...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548
g789 3 часа назад
Вы это серьёзно?
6 велосипедных седел найти проще и дешевле?
Т.е. 2 доски добыли, а вот ещё две совсем никак?
Или веломагазин ограбили?
Вы это серьёзно? 6 велосипедных седел найти проще и дешевле? Т.е. 2 доски добыли, а вот ещё две совсем никак? Или веломагазин ограбили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил g789 2 часа назад
может у него дядя на велосипедной фабрике работает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Михалыч 3 часа назад
Бюджетный доводчик
Бюджетный доводчик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
821
rgubaev 3 часа назад
"Подстаканник", при аварии, кого нибудь убьет, IMHO.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE 3 часа назад
Комментарий к фото
когда с алика заказал налобный фонарик, но подлый китает спутал заказ и пришлось выкручиваться? :) нет?

когда с алика заказал налобный фонарик, но подлый китает спутал заказ и пришлось выкручиваться? :) нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE 3 часа назад
Комментарий к фото
ну это старый трюк ;)

ну это старый трюк ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
51k
Серый Самка Хорька Полчаса назад
Комментарий к фото
Вкручиваешь два самореза, но не прямо, а немного накрест. Пассатижами за обе шляпки спокойно вынимается. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Самка Хорька Серый Полчаса назад
Комментарий к фото
Поняла, спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vasiliy a.fey 23 минуты назад
Комментарий к фото
Шуруп нужно брать не менее 5-6 мм диаметром, и длиной 70-80 мм - тогда нормально. И на пластиковых пробках все равно не работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch a.fey 2 минуты назад
Комментарий к фото
Причем, второй изнутри бутылки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch Тамара Коршунова Минуту назад
Комментарий к фото
Шуруп, забитый молотком надежнее, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео) «Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео) "Я починилъ": 17 виртуозных решений от смекалистых людей "Я починилъ": 17 виртуозных решений от смекалистых людей 14 находчивых людей, которые умело выкрутились 14 находчивых людей, которые умело выкрутились 15 смекалистых гениев, из которых инженерная мысль так и блещет 15 смекалистых гениев, из которых инженерная мысль так и блещет 15 смекалистых гениев из народа, которые могут выкрутиться из любой ситуации 15 смекалистых гениев из народа, которые могут выкрутиться из любой ситуации 17 примеров убойной смекалочки 17 примеров убойной смекалочки
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248118



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Подвиги» французов на территории СССР
10
134
«Подвиги» французов на территории СССР
Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни
12
121
Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самые сексуальные мужчины по версии журнала People
0
6
Самые сексуальные мужчины по версии журнала People
Мимолетные ноябрьские матчи. Как Дзюба оказался за бортом, и справедливо ли это?
0
11
Мимолетные ноябрьские матчи. Как Дзюба оказался за бортом, и справедливо ли это?
«Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео)
«Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#кино#подборка#авария#смешные#актеры#люди#сша#позитив
#фото#история#животные#СССР#дтп#на различный вкус#искусство#разное#автомобили#фотографии
#прикол#интересно#россия#прикольные#интересное#авто авария#картинки#ретро#кошки#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться