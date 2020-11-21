17 примеров народной смекалки и изобретательности

В мире бессчётное количество вещей, способных упростить нашу жизнь. Как правило, их сооружением занимаются специально обученные люди, а нам лишь остаётся пользоваться результатами их труда. Но среди нас есть и те, кто не привык обращаться к специалистам и предпочитает делать всё своими руками. И смекалке этих людей можно только позавидовать!



Сегодня мы собрали для вас 17 примеров «бытовой инженерии», до которой додумались пользователи сети, а после охотно поделились результатами своей работы. И эти выдумки достойны восхищения, но некоторые из них лучше не повторять. Итак, смотрим!