FISHKINET
Сообщество Юмор 16309 постов • 3409 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
22 веселых случая, когда людям действительно нужно было остыть

22 веселых случая, когда людям действительно нужно было остыть

Автор:
25 января 2023 10:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бассейны   водные процедуры   необычные бассейны   самоделкины   самодельный бассейн   своими руками   сделай сам   смекалка   
2384
23
В жаркий летний день ничто не радует больше, чем возможность окунуться в прохладную воду. Увы, собственный бассейн есть не у каждого. Но зато у всех есть золотые руки и голова на плечах! И вот несколько примеров того, как их можно использовать.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   бассейны   водные процедуры   необычные бассейны   самоделкины   самодельный бассейн   своими руками   сделай сам   смекалка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Компьютер DELL монитором 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Sergey 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Александр Шевченко Полчаса назад
Басейн, ну ну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Antilles Полчаса назад
От "бассейна" в комнате жилого дома у меня аж похолодело внутри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Александр Шевченко Antilles Полчаса назад
Есть куча видео Как ломаются перекрытия. Только не весело это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сибиряк Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91050



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Заброшенный остров Аскольд: забытая техника, казарменный городок артиллеристов и золотое прошлое
Заброшенный остров Аскольд: забытая техника, казарменный городок артиллеристов и...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
Набирающие популярность в сообществах
Можно ли спать рядом с собакой или кошкой? Ученые дали исчерпывающий ответ
Можно ли спать рядом с собакой или кошкой? Ученые дали исчерпывающий ответ
Актуальные рисунки от российского художника Павлика Лемтыбож, в которых каждый найдёт что-то своё
Актуальные рисунки от российского художника Павлика Лемтыбож, в которых каждый найдёт...
Интересный эксперимент - термопасту сравнили с зубной пастой, кетчупом и кремом (2 фото)
Интересный эксперимент - термопасту сравнили с зубной пастой, кетчупом и кремом (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#автомобили#люди#подборка#знаменитости#позитив#Россия#женщины
#Юмор#Прикол#интересное#дтп#авто аварии#в мире#картинки#Приколы#авария дня#истории
#интересно#животные#аварии#забавно#автомир#природа#наука#Жизнь#дикая природа#кино
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще 35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего 35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего 16 сообразительных людей, которые сумели творчески решить насущную проблему 16 сообразительных людей, которые сумели творчески решить насущную проблему 40 "колхозных" инженерных решений, за которые можно дать премию 40 "колхозных" инженерных решений, за которые можно дать премию 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY Когда руки не для скуки: 30 крутых проектов "Сделай сам" Когда руки не для скуки: 30 крутых проектов "Сделай сам"

На что жалуетесь?

Вернуться