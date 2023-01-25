22 веселых случая, когда людям действительно нужно было остыть

В жаркий летний день ничто не радует больше, чем возможность окунуться в прохладную воду. Увы, собственный бассейн есть не у каждого. Но зато у всех есть золотые руки и голова на плечах! И вот несколько примеров того, как их можно использовать.

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1. Бассейн из ящиков от пива Heineken. То ли проект "Сделай сам", то ли проект "Выпей с друзьями" 0 Источник:

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2. Бассейн в кузове самосвала. Хороший способ освежиться в разгар жаркого рабочего дня 0 Источник:

3. Персональный бассейн в огромном мусорном пакете. Дешево и сердито 0 Источник:

4. Бассейн в мусорном контейнере. Одна беда - неглубокий, нырнуть нельзя 0 Источник:

5. Купание в уличном водостоке. В жару все методы хороши 0 Источник:

6. Бассейн в яме, вырытой на участке. Наверное, для этого нужен экскаватор 0 Источник:

7. Бассейн из тракторных шин. Идеально, если вам нужен бассейн на двоих! 0 Источник:

8. Бассейн в прицепе. Брезент, пластик, стяжка. Просто добавьте воды! 0 Источник:

9. Бассейн из непромокаемого брезента на скорую руку 0 Источник:

10. Бассейн на кукурузном поле. Это, безусловно, самый классный бассейн, сделанный своими руками, который вы когда-либо видели. Деревенские жители точно знают, как улучшить свое кукурузное поле 0 Источник:

11. Купание в унитазе. Не лучший вариант, слишком холодная вода для ребенка 0 Источник:

12. Бассейн в комнате. Нужно хорошо продумать гидроизоляцию 0 Источник:

13. Мини-бассейн в садовой тачке. Бассейн на одного человека найти несложно, нужно лишь проявить немного смекалки 0 Источник:

14. Еще один пример мини-бассейна 0 Источник:

15. Барбекю-вечеринка у бассейна еще никогда не выглядела так весело 0 Источник:

16. Гибридные автомобили — это круто и все такое. Но у этого парня есть машина, грузовик и бассейн в одном флаконе. Это ТРИбрид! 0 Источник:

17. Бассейн в портативном холодильнике 0 Источник:

18. Деревенский бассейн в стогах сена 0 Источник:

19. Бассейн в лодке. Вроде бы лодка должна быть в воде, а тут вода в лодке. Но почему бы и нет? 0 Источник:

20. Бассейн в El Camino. Если вы еще недостаточно взрослые, чтобы водить его, El Camino станет для вас крутым бассейном 0 Источник:

21. Бассейн из большого мусорного бака. Отличное решение, дети довольны 0 Источник: