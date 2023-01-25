22 веселых случая, когда людям действительно нужно было остыть

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В жаркий летний день ничто не радует больше, чем возможность окунуться в прохладную воду. Увы, собственный бассейн есть не у каждого. Но зато у всех есть золотые руки и голова на плечах! И вот несколько примеров того, как их можно использовать.
1. Бассейн из ящиков от пива Heineken. То ли проект "Сделай сам", то ли проект "Выпей с друзьями"
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10. Бассейн на кукурузном поле. Это, безусловно, самый классный бассейн, сделанный своими руками, который вы когда-либо видели. Деревенские жители точно знают, как улучшить свое кукурузное поле
13. Мини-бассейн в садовой тачке. Бассейн на одного человека найти несложно, нужно лишь проявить немного смекалки
16. Гибридные автомобили — это круто и все такое. Но у этого парня есть машина, грузовик и бассейн в одном флаконе. Это ТРИбрид!
19. Бассейн в лодке. Вроде бы лодка должна быть в воде, а тут вода в лодке. Но почему бы и нет?
20. Бассейн в El Camino. Если вы еще недостаточно взрослые, чтобы водить его, El Camino станет для вас крутым бассейном
Источник: — переведено специально для fishki.net
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