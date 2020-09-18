15 человек, изобретательность которых граничит с гениальностью

Гениями обычно называют людей, которые легко и просто находят невероятные решения различных проблем. Герои этого поста обладают не только недюжинной фантазией и сообразительностью, но и отменным чувством юмора. И все сложные бытовые задачки щёлкают как орешки.
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То есть, сделал все, чтобы маме эта гадость точно не понравилась, но посетило сомнение - а вдруг она эту гадость одобрит!
"Банки из-под пива" - наверное очень вкусно пахнут от нагрева.
"Тележка-решетка" - также добавляет вкуса, сгоревшим никельным опылением.
"Расчестка-зеркало" - сколько ж они геморроились углом отражения.
"Дрель-привод вела" - этож прям рекламная компания емкости аккума.
Очумелые ручки - ГУД