15 человек, изобретательность которых граничит с гениальностью

Ооо, какое ООО: как корабль назовешь, так он и поплывет

Мужчины с мачете вломились к австралийцу, чтобы исполнить его сексуальную мечту

Дизайн, который настолько плох, что этим даже хорош

Мне бы хоть каплю их гениальности, может и жизнь бы стала лучше