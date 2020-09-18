FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10612 постов • 2392 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
15 человек, изобретательность которых граничит с гениальностью

15 человек, изобретательность которых граничит с гениальностью (16 фото)

Автор:
18 сентября 2020 23:32
Сообщество : Юмор
Метки: бытовые задачки   гениальность   изобретательность   фантазия   щелкать   юмор   
1670
16

Гениями обычно называют людей, которые легко и просто находят невероятные решения различных проблем. Герои этого поста обладают не только недюжинной фантазией и сообразительностью, но и отменным чувством юмора. И все сложные бытовые задачки щёлкают как орешки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: бытовые задачки   гениальность   изобретательность   фантазия   щелкать   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Сплошная тупость и глупость. Опровергать всё даже лениво. Одна дрель - привод типа электро велосипеда чего стОит! Она сдохнет за день! а может и раньше. Такое не предназначено для хоть сколько-то долгой эксплуатации и такой нагрузки. Это мягко ещё говоря. И всё остальное в том же духе. А тот "дух" - творчество умалишенных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
чокнутый Час назад
бильярд читер делал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Не только люди изобретательны
Не только люди изобретательны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
CruelAsm 2 часа назад
С каждым просмотренным подобным постом крепнет уверенность, что без венчика, зажатого в шуруповёрт, модераторы не пропускают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег 2 часа назад
"Посещают сомнения, что маме так вряд ли понравится"

То есть, сделал все, чтобы маме эта гадость точно не понравилась, но посетило сомнение - а вдруг она эту гадость одобрит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 2 часа назад
"Фльтр для кофеварки" - раньше с фрагментами бумаги делали только колбасу

"Банки из-под пива" - наверное очень вкусно пахнут от нагрева.
"Тележка-решетка" - также добавляет вкуса, сгоревшим никельным опылением.
"Расчестка-зеркало" - сколько ж они геморроились углом отражения.
"Дрель-привод вела" - этож прям рекламная компания емкости аккума.
Очумелые ручки - ГУД
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Nane First NameLast 2 часа назад
А тележку мы обязательно вернём --- Если это земляной тандыр, зачем тележка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Ооо, какое ООО: как корабль назовешь, так он и поплывет Ооо, какое ООО: как корабль назовешь, так он и поплывет Мужчины с мачете вломились к австралийцу, чтобы исполнить его сексуальную мечту Мужчины с мачете вломились к австралийцу, чтобы исполнить его сексуальную мечту Дизайн, который настолько плох, что этим даже хорош Дизайн, который настолько плох, что этим даже хорош Мне бы хоть каплю их гениальности, может и жизнь бы стала лучше Мне бы хоть каплю их гениальности, может и жизнь бы стала лучше Как довести риэлтора до слез Как довести риэлтора до слез
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124545



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете
1
19
15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете
20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения
0
135
20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В парке «Тучков буян» появится «плавающая сцена», оранжерея и экзотический ландшафт
0
3
В парке «Тучков буян» появится «плавающая сцена», оранжерея и экзотический ландшафт
Никас Сафронов отказался выкупать сына у турецкого отеля
0
33
Никас Сафронов отказался выкупать сына у турецкого отеля
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#история#кино#авария#дтп#сша#дети#шоу бизнес#абсурд
#прикол#факты#интересное#разное#актеры#картинки#авто авария#комментарии#Душевное#австралия
#интересно#животные#СССР#россия#автомобили#люди#в мире#ретро авто#прикольные#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться