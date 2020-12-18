Отец года: в Ростове мужчина разбил автомат и добыл из него игрушку для своего ребенка

Молодой мужчина решил порадовать сынишку и сделал это максимально эффектно. Инцидент запечатлели камеры наблюдения.
В одном из супермаркетов Ростова-на-Дону произошла довольно необычная кража. Прямо на глазах своего сына молодой мужчина разбил стекло автомата с игрушками и украл из него большого плюшевого медведя.
Правда, геройский поступок папы ребенок сначала не оценил и даже попытался убежать, видимо, испугавшись громких звуков, но его отец схватил пацана на руки и вместе с "добычей" убежал из магазина.
В соцсетях, как ни странно, многие поддержали поступок "отца года", заявив, что он отомстил за всех, кто просадил в подобных автоматах кучу денег, но так и не сумел добыть игрушку.
Хотя, конечно, среди комментаторов нашлись и более адекватные люди, считающие, что мужчина подает малышу очень плохой пример.
В настоящее время правоохранители разыскивают хулигана.
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Поддерживают любители халявы, лошки и быдлятина. Вас кто деньги заставляет туда кидать? Наручниками что ли пристегивают?
Кураж, алкоголь и недостаток воспитания.
Никто не заставляет пихать монетки в лохотрон. Он бы лучше дома телек разбил, что бы по нему "РУССКОЕ ЛОТО" не смотреть
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надеюсь, найдут
Точно также он мог отреагировать и на любого прохожего - ударить того по голове изо всех сил, и отобрать игрушку для сына.
Вот как себя в безопасности чувствовать?!