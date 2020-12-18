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Отец года: в Ростове мужчина разбил автомат и добыл из него игрушку для своего ребенка

Отец года: в Ростове мужчина разбил автомат и добыл из него игрушку для своего ребенка (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 08:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Отец года   автомат   видео   игрушка   отцы и дети   ростов-на-дону   
821
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Молодой мужчина решил порадовать сынишку и сделал это максимально эффектно. Инцидент запечатлели камеры наблюдения.

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Метки: Отец года   автомат   видео   игрушка   отцы и дети   ростов-на-дону   
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20  комментариев
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8k
MakDag Час назад
Те, кто оправдывают поступок неадекватного папаши, - вы будете следующие с проломленной головой в темном проулке.
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Показать 1 ответ
−45
tj77 6 минут назад
Мы как то по пьяне с компанией такой перевернули около кафе). ГГггады хозява автомата делают все что бы не выиграть). У охранника из кафе глаза на лоб полезли). Но все закончилось мирно.
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6k
Константин Касьянов 15 минут назад
Это не отец года, а дол*б*а*ё*б года!
Лишить надо родительских прав, за то что он подаёт такой пример своему ребёнку.
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4k
Mike Snow Константин Касьянов 3 минуты назад
а может это вовсе не его ребенок
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3k
Indeets 18 минут назад
а потом говорят, что оно не быдло
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2k
Нескучный сад Полчаса назад
Очень хорошо, что сейчас везде есть видеокамеры. В зоопарк пока лишний раз не сходить, а так вполне можно понаблюдать за жизнью приматов из дома
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2k
Brataxe Полчаса назад
"В соцсетях, как ни странно, многие поддержали поступок "отца года", заявив, что он отомстил за всех, кто просадил в подобных автоматах кучу денег, но так и не сумел добыть игрушку."

Поддерживают любители халявы, лошки и быдлятина. Вас кто деньги заставляет туда кидать? Наручниками что ли пристегивают?
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20k
Батончик с маком 47 минут назад
поди сопляк достал своим нытьём - хочу медведя, хочу медведя!...
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2k
RRK 48 минут назад
Быдло воспитывает быдло
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971
Степан Алкоголик 50 минут назад
Молодец какой и игрушку для ребёнка достал и статью себе заработал, вот уж правда просто праздник какой то)
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9k
Антон Семёныч Степан Алкоголик 42 минуты назад
Да вообще капец. Теперь ему пожизненное дадут. Хорошо, что мораторий у нас. А так бы расстреляли.
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2k
Brataxe Антон Семёныч Полчаса назад
Даже если он штраф заплатит, или гавно пойдет убирать, то статья, пусть даже условная, на нем будет. Ну и придется возместить убыток владельцу + сам штраф. Или же если это не алкашня безработная с тремя ходками, то за время исправительных работ или отсидки ему никто ЗП начислять не будет.
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1k
satra 56 минут назад
Печально всё это. У него в голове "я для ребенка". А по факту он ребенка в начале чуть ли не швырнул.
Кураж, алкоголь и недостаток воспитания.
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62
Alexander 58 минут назад
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73
bobobo Час назад
Папа просто забыл адрес ближайшего магазина игрушек. Понять и простить.
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7k
Кенвуд Час назад
Дебил батя. "Смотри, сынок: я быдло скотское, и ты таким вырастешь".
Никто не заставляет пихать монетки в лохотрон. Он бы лучше дома телек разбил, что бы по нему "РУССКОЕ ЛОТО" не смотреть
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12k
Иван Час назад
В настоящее время правоохранители разыскивают хулигана.
__________________________
надеюсь, найдут
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7k
Клёст Час назад
Папа очевидно в состоянии опьянения.
Точно также он мог отреагировать и на любого прохожего - ударить того по голове изо всех сил, и отобрать игрушку для сына.
Вот как себя в безопасности чувствовать?!
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2k
Brataxe Клёст 23 минуты назад
Безопасность будет когда за такое начнут на главной площади города выставлять такого в кандалах и плетьми сечь по голой жопе. Да ещё в прямом эфире показывать. Что для гопаря штраф или 15 суток, он так живет. А вот голая жопа в кровоподтеках на всю страну вот это позорище. Все кореша отвернутся.
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