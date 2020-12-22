"На какие государства распалась Чехословакия?": современное поколение попыталось ответить на вопрос

Интересно, какие вопросы не поставят в тупик этих мальчиков и девочек?
Похоже, скоро придется заводить рубрику "Поколение ЕГЭ" отвечает на вопросы. Совсем недавно юная девушка пыталась вспомнить, как звали отца Льва Николаевича Толстого, а сейчас ее современница зависла над вопросом "Какие государства образовались после распада Чехословакии".
Вопрос касался "берхатного раскола" Чехословакии. В 90-е годы ХХ века карта Европы стремительно менялась и Федерация прекратила свое существование, как и некоторые другие страны. Распад государства был мирным, потому его назвали "бархатным".
Но, по всей видимости, девушка про это ничего не знает, хотя и пытается отвечать. Какие страны вспомнила, те и назвала.
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Думаю, что нет, иначе не спрашивали ,чем славится....