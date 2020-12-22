"На какие государства распалась Чехословакия?": современное поколение попыталось ответить на вопрос

Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)

"Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе

Отец года: в Ростове мужчина разбил автомат и добыл из него игрушку для своего ребенка