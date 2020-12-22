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"На какие государства распалась Чехословакия?": современное поколение попыталось ответить на вопрос

"На какие государства распалась Чехословакия?": современное поколение попыталось ответить на вопрос (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 12:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   вопрос   образование   отцы и дети   поколение ЕГЭ   чехословакия   
956
3
1
Интересно, какие вопросы не поставят в тупик этих мальчиков и девочек?

Источник:

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Метки: видео   вопрос   образование   отцы и дети   поколение ЕГЭ   чехословакия   
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15  комментариев
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646
Nane First NameLast 40 минут назад
Конечно, на Веларибу и Велобаджу. Как такое не знать?
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1k
Пачо Эррера 10 минут назад
Чехословакия чем славилась? Какие бренды были? На ум приходит только хоккей, Ява, Татра, Шкода, и оружие они ещё выпускали.
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5k
Elena Ki Пачо Эррера 6 минут назад
Обувь еще. У меня были лыжные ботинки "Ботас".
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Пачо Эррера Elena Ki 2 минуты назад
О, и хоккейные коньки Salvo тоже вроде они выпускали
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1k
fau36 Пачо Эррера 59 секунд назад
Вы пиво в Чехии пили?
Думаю, что нет, иначе не спрашивали ,чем славится....
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7k
Валерий 15 минут назад
Ответ скрыт в вопросе! Надо же быть такой ... ё.б... туп... недалекой!
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618
фхранцуз Полчаса назад
а че вы от нее хотите? она головой то пользуется только в двух случаях шапку надеть да в рот взять
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356
Serg Dex Полчаса назад
Да нахрена им это знать?Стебутся непойми чему. Это уже история. В начале 20 го века Чехи говорили на немецком, с получением независимости начала наслаждаться , как любят тут многие писать" телячья мова", многие про это знают? И где тот немецкий? Многие про это знают? Так и про Словакию нахрен она сдалась.
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1k
Radugananebe 52 минуты назад
Феерично.
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6k
Артём 53 минуты назад
Ну а чё вы хотели от юкрейна? Справедливости ради, такое можно наблюдать в любой стране мира в любой период времени.
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404
Buhlo 58 минут назад
этож кажись видео от хохлов!
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6k
Артём Buhlo 52 минуты назад
Видео от телеканала ТЕТ, так что да, это хохланд.
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Buhlo Артём 48 минут назад
вот и зачем чужое тащить? как будто своего добра мало.
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7k
vit Час назад
Что правильно? Париж и Джомолунгму забыли!
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