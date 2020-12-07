На аэродроме в Таганроге обокрали секретный российский самолет "судного дня"

На аэродром самолет поставили на плановый ремонт - заменить смазку на штоках амортизационных стоек шасси. Пока судно находилось на ремонте, из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.



В пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО подтвердили, что в полицию поступило заявление представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева о вскрытии грузового люка одного из самолетов. "В дежурную часть Таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.