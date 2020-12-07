На аэродроме в Таганроге обокрали секретный российский самолет "судного дня"

В Таганроге на площадке аэродрома "Таганрог-Южный" неизвестные обокрали секретный военный самолет Ил-80, предназначенный для размещения высшего военного руководства в случае военных действий и эксплуатации в качестве воздушного командного пункта
На аэродром самолет поставили на плановый ремонт - заменить смазку на штоках амортизационных стоек шасси. Пока судно находилось на ремонте, из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.
В пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО подтвердили, что в полицию поступило заявление представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева о вскрытии грузового люка одного из самолетов. "В дежурную часть Таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО подтвердили, что в полицию поступило заявление представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева о вскрытии грузового люка одного из самолетов. "В дежурную часть Таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
О краже стало известно в минувшую пятницу. На месте преступления найдены отпечатки следов обуви предполагаемых преступников, а с крышки распределительного устройства, брошенного внутри самолета, сняли отпечатки пальцев.
Ил-80, созданный на базе пассажирского самолета Ил-86, эксплуатируется с 1992 года. На нем размещены бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил. Ил-80 В России всего четыре таких борта, хотя, не исключено, что больше.
Ил-80, созданный на базе пассажирского самолета Ил-86, эксплуатируется с 1992 года. На нем размещены бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил. Ил-80 В России всего четыре таких борта, хотя, не исключено, что больше.
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Ну вот не верю что такой самолёт оставили с открытым салоном, да ещё и без охраны.
автор из хохляндии, походу