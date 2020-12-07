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На аэродроме в Таганроге обокрали секретный российский самолет "судного дня"

На аэродроме в Таганроге обокрали секретный российский самолет "судного дня" (2 фото)

Автор:
07 декабря 2020 21:11
Метки: история   прикол   факты   
1998
2
В Таганроге на площадке аэродрома "Таганрог-Южный" неизвестные обокрали секретный военный самолет Ил-80, предназначенный для размещения высшего военного руководства в случае военных действий и эксплуатации в качестве воздушного командного пункта

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Метки: история   прикол   факты   
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16  комментариев
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13k
homerchik 11 часов назад
На аэродроме в Таганроге обокрали секретный российский самолет "судного дня"
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5k
corell 2 часа назад
И терминатора у нас тоже на цветмет разберут быстрее, чем успеет "Сара Коннор" сказать.
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11k
_delphin_ 7 часов назад
Блоков тоже 39.
Блоков тоже 39.
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4k
Ya 10 часов назад
Брехня. Воры что, идиоты? Во-вервых эти блоки невозможно реализовать, во-вторых воры понимают что ФСБ засунет им все блоки в жопу.
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13k
Alex 11 часов назад
Вот такой красавец!
Вот такой красавец!
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20k
Юрьевич 11 часов назад
Так самое главное, смазку то на штоках амортизационных стоек шасси заменили или тоже спёрли вместе с шасси?
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 11 часов назад
Звиздёж!!!!!!!!!!
Ну вот не верю что такой самолёт оставили с открытым салоном, да ещё и без охраны.
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−160
rbFedor 11 часов назад
Спорная информация.. 39 станционных блоков, откуда вы вообще её взяли
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3k
dampfer 11 часов назад
Ссылка coub.com
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16k
Олег 11 часов назад
Похоже, для пунктов цветмета в Таганроге наступят очень тяжёлые времена
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324
Serg Dex 11 часов назад
Здается пепелац ссудного дня обокрали гораздо раньше, 36 радиостанций это не пару люков унести да и аэродром там наверное такой что по виду кажется что этот день уже наступил.
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13k
Юрий Serg Dex 11 часов назад
Не 36 радиостанций, а 39 блоков от радиостанций. 1 радиостанция состоит из нескольких блоков.....
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1k
евгений 11 часов назад
Все потихоньку к новому году готовятся. И те, и эти...)
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20k
Батончик с маком 11 часов назад
а про самое важное не написали - смазку заменили или тоже спёрли и смазали соплями
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4k
SSD Автор поста Батончик с маком 11 часов назад
...не сказано.. Выпили скорее всего))) Думаю, что у нас самолет "судного дня" теперь для гарантированной смерти предназначен...)))
...не сказано.. Выпили скорее всего))) Думаю, что у нас самолет "судного дня" теперь для гарантированной смерти предназначен...)))
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12k
Иван Батончик с маком 10 часов назад
не соплями, салом

автор из хохляндии, походу
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