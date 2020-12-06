Кот закрыл кошку в стиральной машине

«Он опёрся на неё (дверцу) лапами и толкнул, она не закрылась полностью.»



«Затем он опустился [на лапы], посмотрел на неё и пошёл прочь. Там она находилась всего несколько секунд.»



«Я рассказала об этом соседям и сказала им, чтобы они не волновались, поскольку я сразу же её выпустила.»



Сэм также поведала о том, что Кимбер и Цезарь обычно неразлучны, и их часто можно встретить играющими вместе или свернувшимися калачиком рядом друг с другом.



Если пара когда-нибудь и разлучается, то после Цезарь оставляет Кимбер на заборе мёртвых мышей и птиц, чтобы та их съела.