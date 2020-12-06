Кот закрыл кошку в стиральной машине

Кошачий роман перерос в лёгкую драму, в результате которой кот закрыл свою «девушку» в стиральной машине.
Весёлая серия фотографий ниже, снятая в доме Сэм Бикон (Sam Beacon) в Рипли, Дербишир, Великобритания, показывает, как 6-летний Цезарь (Caesar) наблюдает за своей возлюбленной Кимбер (Kimber), имевшей неосторожность, как оказалось позже, запрыгнуть в стиральную машину.
Как только же Кимбер очутилась внутри агрегата для стирки вещей, Цезарь тут же бросился к двери, чтобы закрыть её своими сильными лапами, оставив своё «девочку» одну в узком и тёмном пространстве смотреть в изумлении на своего «парня-проказника».
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Спешим вас успокоить, кошка не долго пребывала внутри стиралки, так как рядом находилась владелица животных, она-то и освободил слегка обескураженное создание.
Несмотря на короткую размолвку, 29-летняя Сэм рассказала, что любящий друг друга дуэт вскоре помирился и через несколько минут вернулся к своему обычному «игривому» состоянию.
Несмотря на короткую размолвку, 29-летняя Сэм рассказала, что любящий друг друга дуэт вскоре помирился и через несколько минут вернулся к своему обычному «игривому» состоянию.
«Эти фотографии резюмируют его, он такой игривый, — отметила Сэм. — Цезарь и Кимбер являются маленькими парнем и девушкой, у которых явно случилась небольшая любовная ссора.»
«Так уж получилось, что я была на кухне, и они оба занимались её исследованием.»
«Так уж получилось, что я была на кухне, и они оба занимались её исследованием.»
«Я вынула немного стирки из машины, и Кимбер в неё вскочила, потому что дверь была оставлена открытой.»
«Я обернулась и сказала: «Кимбер, что ты делаешь?». Затем подскочил Цезарь и закрыл дверь, после он посмотрел на неё и пошёл прочь, выйдя на улицу.»
«Кимбер сидела в стиральной машине и просто моргала, как бы говоря: «Что происходит?».»
«Я понятия не имею, о чём тогда думал Цезарь.»
«Сам он никогда не был в стиральной машине. Я просто думаю, что он видел, как я открывала и закрывала дверь [и сделал то же самое].»
«Я обернулась и сказала: «Кимбер, что ты делаешь?». Затем подскочил Цезарь и закрыл дверь, после он посмотрел на неё и пошёл прочь, выйдя на улицу.»
«Кимбер сидела в стиральной машине и просто моргала, как бы говоря: «Что происходит?».»
«Я понятия не имею, о чём тогда думал Цезарь.»
«Сам он никогда не был в стиральной машине. Я просто думаю, что он видел, как я открывала и закрывала дверь [и сделал то же самое].»
«Он опёрся на неё (дверцу) лапами и толкнул, она не закрылась полностью.»
«Затем он опустился [на лапы], посмотрел на неё и пошёл прочь. Там она находилась всего несколько секунд.»
«Я рассказала об этом соседям и сказала им, чтобы они не волновались, поскольку я сразу же её выпустила.»
Сэм также поведала о том, что Кимбер и Цезарь обычно неразлучны, и их часто можно встретить играющими вместе или свернувшимися калачиком рядом друг с другом.
Если пара когда-нибудь и разлучается, то после Цезарь оставляет Кимбер на заборе мёртвых мышей и птиц, чтобы та их съела.
«Затем он опустился [на лапы], посмотрел на неё и пошёл прочь. Там она находилась всего несколько секунд.»
«Я рассказала об этом соседям и сказала им, чтобы они не волновались, поскольку я сразу же её выпустила.»
Сэм также поведала о том, что Кимбер и Цезарь обычно неразлучны, и их часто можно встретить играющими вместе или свернувшимися калачиком рядом друг с другом.
Если пара когда-нибудь и разлучается, то после Цезарь оставляет Кимбер на заборе мёртвых мышей и птиц, чтобы та их съела.
«Цезарь всегда хочет поиграть с другими кошками, но они не так общительны друг с другом, поэтому большую часть времени те просто шипят на него, после чего он убегает, — говорит женщина. Кимбер — это женская версия Цезаря, потому что она тоже любит играть. Они гоняются друг за другом и катаются вместе. Они не дерутся, это просто игра. Они всегда вместе, она его первая девушка.»
«Я довольно часто оставляю своё окно внизу открытым, чтобы Цезарь мог входить и выходить, а по утрам в дом заходила Кимбер.»
«Я довольно часто оставляю своё окно внизу открытым, чтобы Цезарь мог входить и выходить, а по утрам в дом заходила Кимбер.»
«Цезарь ловит птиц и мышей — что мне никогда не нравилось, но это бывает у кошек — а затем оставляет их на заборе для Кимбер.»
«Он никогда не ест их, обычно позже я нахожу Кимбер, которая ест всё, что он приносит ей в качестве романтического подарка. Это так мило.»
«Он никогда не ест их, обычно позже я нахожу Кимбер, которая ест всё, что он приносит ей в качестве романтического подарка. Это так мило.»
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