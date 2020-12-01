Болонка королевы
Бумажные города: история в деталях
(35 фото)
Автор:
01 декабря 2020 13:38
Энтузиасты архитектурной истории мира в сообществе
"Бумажные города"
склеивают панорамы городов из бумаги, конструируют из пластика, печатают в 3D и чертят перьями на бумаге, чтобы любой человек мог своими глазами увидеть, как выглядел город-государство Атлантида или каким был Париж во времена д'Артаньяна. Посмотрим?
Город-государство Атлантида (по описаниям Платона)
Античный Карфаген (на территории современного Туниса)
Лондониум - Лондон времен владычества римлян
Александрия Египетская в эллинскую эпоху
Самарра, Ирак, 1909г. - полная панорама, снятая с воздуха
Город на Марсе, концепция SpaceX - мдель представлена в 2017 году на Международном аэрокосмическом конгрессе
Солсберри, Англия, XII век. А вот, кстати, и собор
Вестминстерское аббатство и дворец, Лондон, начало XVI века
Пиратская крепость на острове Сето, Япония, XVI век
Римский город Августа-Туринорум - современный итальянский Турин
Кахокия - крупнейший город США доколумбовской эпохи, около 15000 жителей. 1250 г.н.э.
Остров Сите, Париж, XV век
Бизантиум - Константинополь, современная столица Турции, XII в.
Оптическая фабрика Карла Цейса в городе Йена, Германия, 1910г.
Ур, крупнейший город древности на территории современного Ирака, 2000 г.до н.э.
Дворец Нимрода, Мосул, Ирак, 1853г.
Манхейм, Германия, 1622г.
Махдия, первая столица Фатимидов, Тунис
Средневековый английский город
Краков, Польша, Средние века
Форум Нервы, Рим, Италия, IX в.н.э.
анъан, столица древнего Китая, VIIв.н.э.
Астана, столица Казахстана, наши дни
Лион, Франция, 1000 г.н.э.
Источник: — переведено специально для
fishki.net
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