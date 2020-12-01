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Бумажные города: история в деталях

Бумажные города: история в деталях (35 фото)

Автор:
01 декабря 2020 13:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: бумажные города   города   интересно   история   как это было   панорамы   познавательно   факты   
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Энтузиасты архитектурной истории мира в сообществе "Бумажные города" склеивают панорамы городов из бумаги, конструируют из пластика, печатают в 3D и чертят перьями на бумаге, чтобы любой человек мог своими глазами увидеть, как выглядел город-государство Атлантида или каким был Париж во времена д'Артаньяна. Посмотрим?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бумажные города   города   интересно   история   как это было   панорамы   познавательно   факты   
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