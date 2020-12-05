Рогозин представил травматический пистолет производства "Роскосмоса"

Оказывается, не зря глава госкорпорации совсем недавно пристреливался в тире. Пистолет от "Златмаша" трудно назвать чем-то инновационным, ведь за его основу была взята уже существующая стрелковая модель. Тем не менее это оружие стреляет, что уже хорошо. Ждем новых роликов от Рогозина.
Дмитрий Рогозин показал на своей страничке в "Твиттере" новый травматический пистолет "Капрал", произведенный дочерней компанией "Роскосмоса".
Разработка "Златоустовского машиностроительного завода" ("Златмаш") представляет собой травматический пистолет, который был произведен для сотрудников охранных структур. "Капрал" разработан на базе пистолета-пулемета ПП-91 "Кедр", и их конструкции практически не отличаются.
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Компактный пистолет, который можно незаметно носить в кобуре под одеждой, имеет калибр 10 миллиметров, для стрельбы используется травматический патрон 10x23Т, а емкость магазина составляет 10 патронов. Стрельбу из "Капрала" можно вести только одиночными выстрелами.
Я конечно понимаю, что нельзя все яйца держать в одной корзине, но на мой взгляд, Роскосмос должен был избежать сторонних направлений и сосредоточиться на своей основной деятельности.— ∑Ʊαŋɡéλϊoϟα (@Inzilya777) December 5, 2020
Мы и так все, что можно уже прое...
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оружейник ? или певец? .или..???
мля, если так дальше пойдёт , то его скоро на новогоднюю ночь в Голубом огоньке показывать будут .
.. или в передаче Военная тайна.
.. а там и до мультфильмов поднимется .. в космос )))
2. Где Роскосмос и где Росвооружение?
Про сам аппарат - преимущество кедра как раз автоматический режим огня. Зачем охраннику таскать такое, если есть травматичекий вариант Ярыгина и Макарова под такой патрон(10/23) с одиночным режимом, но легче и компактнее?
И не забудьте новый пост залепить: В России создан уникальный марсоход, ура, товарищи!!!
А так, я смотрю, у Гурбангулы Мяликулиевича Бердымухамедова серьезный конкурент по части талантов вырисовывается!
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Охранники разные бывают. :).
Для чего милиционерам пистолеты? Чтобы у них автоматы не отобрали.
Роскосмос, у нас лучшие гондоны!