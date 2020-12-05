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Рогозин представил травматический пистолет производства "Роскосмоса"

Рогозин представил травматический пистолет производства "Роскосмоса" (5 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2020 22:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Рогозин   видео   капрал   пистолет   разработка   роскосмос   травмат   
13831
5
1

Оказывается, не зря глава госкорпорации совсем недавно пристреливался в тире. Пистолет от "Златмаша" трудно назвать чем-то инновационным, ведь за его основу была взята уже существующая стрелковая модель. Тем не менее это оружие стреляет, что уже хорошо. Ждем новых роликов от Рогозина.

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Метки: Рогозин   видео   капрал   пистолет   разработка   роскосмос   травмат   
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95  комментариев
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7k
ГородДомов 15 часов назад
я не понял .. он кто ?
оружейник ? или певец? .или..???
мля, если так дальше пойдёт , то его скоро на новогоднюю ночь в Голубом огоньке показывать будут .
.. или в передаче Военная тайна.
.. а там и до мультфильмов поднимется .. в космос )))
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7k
Prostovopros ГородДомов 15 часов назад
Есть такая профессия - друг путина... ))
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31
Macht 47 минут назад
Вот знаете, когда у тебя есть важные дела, но делать их не хочется и ты занимаешься чем угодно, но не ими. Вот у Роскосмоса похоже так.
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1k
додик Час назад
Бабки свободные?
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3k
TirAn 2 часа назад
Космический травмат? Против инопланетян?
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
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1
Александр 3 часа назад
Банкир Греф притащился на доклад с очередными бесполезными гаджетами, попутал сберкассу с кружком юного электронщика.Этот попутал стрелялки со спутниками.Оба признались что каждый не на своем месте
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13k
Hairy. Александр 51 минуту назад
чубайс еще со своим так и неродившемся планшетом для школьников и электроскутреом по цене авто, прошка пристнопамятный с ё-мобилем до кучи.
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2k
Mellivora 3 часа назад
1. Реклама от Рогозина это хорошо или плохо?
2. Где Роскосмос и где Росвооружение?
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2k
portroy 3 часа назад
У него вроде увлечение такое - практическая стрельба. Вот только этично ли это заниматься своим хобби на деньги компании? Да еще и если это не твоя компания, а государственная, т.е. использующая народные(бюджетные) деньги.
Про сам аппарат - преимущество кедра как раз автоматический режим огня. Зачем охраннику таскать такое, если есть травматичекий вариант Ярыгина и Макарова под такой патрон(10/23) с одиночным режимом, но легче и компактнее?
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58
SVG 3 часа назад
Рогозин представил травматический пистолет производства "Роскосмоса"
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8k
Taxi007 4 часа назад
К старому травмату Есаул приклад присобачили, перекрасили и все. Вот вам новая разработка Роскосмоса, зашибись...


К старому травмату Есаул приклад присобачили, перекрасили и все. Вот вам новая разработка Роскосмоса, зашибись...
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8k
Taxi007 4 часа назад
Давайте луноход из планетария перекрашивайте и на Марс запускайте.
И не забудьте новый пост залепить: В России создан уникальный марсоход, ура, товарищи!!!
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2k
portroy Taxi007 3 часа назад
А в чем смысл таких аппаратов? Работай я охранником предпочел бы травмат Ярыгина под такой же парон, зачем лишний вес таскать?
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8k
Taxi007 portroy 3 часа назад
Видимо, по той же причине, что и Макарыч, сходство с боевым аналогом. Ведь сам по себе Макарыч полное Г и берут его в основном потому, что от ПМ не отличить
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2k
portroy Taxi007 2 часа назад
Ярыгин и Макаров под 10Х23Т отлично продаются уже несколько лет. От боевых не отличить на расстоянии. Преимущество кедра как раз в автоматическом режиме огня, зачем его берут - понятно, компактный пистолет-пулемет. А это чудище - много железа, прицельная дальность такая же как в пистолете, мощность патрона такая же, режим стрельбы только одиночными, не понятно кто потребитель этого.
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8k
r.a.t. 5 часов назад
Когда снова вижу новости про рогозина:
Ссылка coub.com
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3k
Taf Taffus 5 часов назад
Статью и комментарии написали умудреные жизнью космические волки (только не говорите про них настоящим волкам, те хоть и человеколюбивы, но трубочистов-трансформеров выпиливают без сожаления). При этом те же самые персоналии распускают слюни над мусковским пивом, текилой, огнеметами и футболками (что там он еще своим сейсиксом строгает?). И ничего, никакого когнитивного дискомфорта не испытывают.
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6k
Pillin Alex Taf Taffus 4 часа назад
Скорее всего дело в ассоциативной связи и "Рогозин" в какой-то момент приравнялось к слову "Лажа" . Как так произошло - другой вопрос.
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3k
Taf Taffus Pillin Alex 3 часа назад
Собственно о чем и речь. Хомячкам с фимозом головного ганглия внушили кричалку, вот они так и бегают с ней не рефлексируя и распространяя.
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2k
portroy Taf Taffus 2 часа назад
Муск работает в частной компании, на деньги акционеров может делать что хочет, хоть воздух консервированный продавать. А Димон он в гос.компании и деньги у него государственные - бюджет(считай налоги граждан). С него и спрос особый.
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516
Кукулькан 5 часов назад
Люди, поймите простую вещь. РОГОЗИН МУДАКОМ БЫЛ ВСЕГДА. Ещё с тех пор как организовывал так называемые землячества, до развала СССР. Этого пустобреха знают все ещё с тех пор. Отправьте его на Марс, а ещё лучше подальше Сатурна, пусть живёт там. И не забудьте отключить канал связи
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5k
workmen77 Кукулькан 4 часа назад
"Отправьте его на Марс, а ещё лучше подальше Сатурна..." - много чести. Вы знаете, сколько стоит доставить 1 кг груза на Марс? А теперь посмотрите на Рогозина - это дорогое удовольствие.
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5k
KSquared workmen77 4 часа назад
По совету Ивана Грозного из фильма. На бочку с порохом, и пусть кто-то докажет, что не на Марсе.
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516
Кукулькан 6 часов назад
Пусть Рогозин из него застрелится
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464
Ivan Ivanov Кукулькан 2 часа назад
"8 сквозных ранений в голову. Мозг не задет."
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2k
EL Kalmaro 6 часов назад
П. изда вам, пальцы е.аные
П. изда вам, пальцы е.аные
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1k
Vaskon 6 часов назад
Прямо Гурбангулозин какой-то!
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3k
ишты 7 часов назад
Я правильно понял, что основной плюс "нового" пистолета это то, что его под пиджаком не видать? А зачем охранникам прятать травмат? Прятать нужно боевой, а травмат показывать, чтобы злоумышленники видели и боялись, имхо...
А так, я смотрю, у Гурбангулы Мяликулиевича Бердымухамедова серьезный конкурент по части талантов вырисовывается!
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3k
Инсулин4ег ишты 5 часов назад
Прятать нужно боевой, а травмат показывать, чтобы злоумышленники видели и боялись, имхо..
---------------------------------------------------
Охранники разные бывают. :).

Для чего милиционерам пистолеты? Чтобы у них автоматы не отобрали.
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192
Александр Поликарпов 8 часов назад
Д-дастижэние.
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13
Максим 8 часов назад
вот нет чтобы что то для людей разработать полезное и хорошее, только оружие, дубины и спецзаки. С народом все воюют за кормушку свою.
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−55
Ivan 8 часов назад
слоган роскоса
Роскосмос, у нас лучшие гондоны!
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4k
Pashuta 9 часов назад
Рогозин ну прям и певец, и стрелец, и космический делец. С такими работничками если честно и врагов не надо. Видимо его PR-менеджер перестарался с образом всесторонне развитого директора, а эта тупая балалайка делает всё что ему скажут... В конечном итоге получился профессор околовсяческих наук...
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