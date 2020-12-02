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Жорж Милославский вернулся в новой рекламе Сбера

Жорж Милославский вернулся в новой рекламе Сбера (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 07:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жорж Милославский   Искусственный интеллект   киногерой   наши дни   реклама   сбер   сбербанк   
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В преддверии Нового года Сбер решил прорекламировать свои продукты узнаваемым персонажем, воссозданным с помощью искусственного интеллекта.

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Метки: Жорж Милославский   Искусственный интеллект   киногерой   наши дни   реклама   сбер   сбербанк   
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35  комментариев
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4k
panama 2 часа назад
Вор стал лицом Сбербанка ) всё символично в этом ролике.
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2k
Outcast 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Outcast 16 минут назад
Был сбербанк стал сбер.дно.
Был сбербанк стал сбер.дно.
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420
Дмитрий 19 минут назад
Мммда, высокие технологии а-ля DeepFake Сбер освоил, а как нормально ролик поставить не смогли.
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7k
GRuslan 22 минуты назад
Самокритично однако, вор-банк...
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545
пенс Полчаса назад
Конечно вести агрессивную рекламную компанию на рынке , где давно уже все поделено , должен какой нибудь новый банк. В случае же со Сбером, это откаты и дать возможность заработать кому-то из своих. А как вы считаете?
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30k
parallax 37 минут назад
Оригинальный кадр зря обрезали, там Куравлёв в конце фразы импровизировал.
Ссылка m.youtube.com
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2k
Дмитр Стар 37 минут назад
жду новый ролик . сюжет такой-"украл,выпил,в тюрьму! романтика!ваш сбер"
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567
Nane First NameLast Дмитр Стар 16 минут назад
Взял кредит, выпил, в тюрьму...
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9k
Serg 38 минут назад
тогда это были хоть еще деньги, а сейчас что?
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55k
7guest 40 минут назад
Скажите, где я могу забрать свой вклад?
Вы же в банк вносили?
Ну, да.
Вот в банке и спрашивайте. А у нас тут Сбер.
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30k
parallax 46 минут назад
Интересно, кто Милославского озвучивал.
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2k
Рупрехт 48 минут назад
Милославский- хорош, Ролик-дерьмо!
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948
Лёха 48 минут назад
Какое небо голубое. Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож,ему покажешь медный грош и делай с ним что хош...
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1k
tessio 53 минуты назад
Да лицо не совсем похожее, не знаю где тут высокие технологии.
Чуваки которые старые видео улучшают делают всё гораздо круче, а тут и безруков сыграл бы лучше.
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457
... Час назад
мне понравилось, Куравлев как настоящий!
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19k
pssst Час назад
Надо было такой сюжетец сделать: Милославский продает все украденное, относит деньги в сберкассу, но на следующий день его ловят и сажают в тюрьму.
Выходит из тюрьмы, идет снимать деньги - а ему говорят "У вас на счету осталось 37 копеек, забрать вы их можете в отделе, где оформляли книжку, этот отдел перенесли в деревню Пердюково, часы работы с 11 до 11:30 29 февраля."
И растерянное лицо Милославского на весь кадр - "Сука, даже я Шпаку больше оставил"
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567
Nane First NameLast 2 часа назад
Казалось бы, уже всё изгадили. И Кавказскую пленницу и Джентельмены удачи и Иронию Судьбы. Ан нет! Уже и до Милославского добрались.

Для кого это? Кому нравится Иван Васильевич меняет профессию - тому эта реклама с обезьяньими ужимками, дебильно-счастливыми лицами и не менее дебильными спецэффектами будет
. Для молодежи? Пф-ф. Она не знает, кто такой Милославские. Тогда поставьте Моргентрахена или какую-нить бьюти-блогершу.

Короче, намешан такой винегрет что
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457
... Nane First NameLast Час назад
хватит ворчать, как бабка старая, ей богу..
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5k
Шурави Nane First NameLast Час назад
Знаю много молодых людей, которые знают и любят этот фильм и знают этого персонажа, но им эта реклама тоже будет
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567
Nane First NameLast ... Час назад
Хватит ворчать на то, что я ворчу.
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457
... Nane First NameLast Час назад
даа....
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9k
Сережа 2 часа назад
В сберегательной кассе можно еще было хранить деньги. Но до определенного года.

А вот в Сбере я бы побоялся. Тем более, что он очкует к нам заходить.
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7k
ГородДомов 2 часа назад
Сбер .Вор .. ну и такси..музыка..еда ..
весь смысл ролика
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912
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ролик забавный, сделан неплохо, но как реклама банка, очень неоднозначен.

Вор рекламирует банкиров. Яблочко от вишенки недалеко падает
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5k
Шурави 2 часа назад
Отличный персонаж, надеюсь Куравлёву заплатили. Ну а так кто же, как не Милославский - ВОР должен рекламировать сбер.
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