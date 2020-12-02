Жорж Милославский вернулся в новой рекламе Сбера

В преддверии Нового года Сбер решил прорекламировать свои продукты узнаваемым персонажем, воссозданным с помощью искусственного интеллекта.
Сбер удивил своих клиентов, сделав рекламу с очаровательным вором Жоржем Милославским. "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть…", – одна из самых узнаваемых фраз в нашем кинематографе.
Сюжет рекламы прост: киногерой оказался в 2020 году и столкнулся со Сбером повсюду. Жорж проехался на такси, накупил новой одежды, заказал еду, послушал музыку и станцевал.
Сюжет рекламы прост: киногерой оказался в 2020 году и столкнулся со Сбером повсюду. Жорж проехался на такси, накупил новой одежды, заказал еду, послушал музыку и станцевал.
В пресс-службе Сбера рассказали, что любимый персонаж был воссоздан с помощью искусственного интеллекта. Тяжёлая задача стояла по синтезированию голоса. Ведь сейчас голос Леонида Куравлёва сильно отличается от голоса, который был у него почти 50 лет тому назад. Поэтому за основу были взяты 4 минуты разнообразной речи из фильмов актёра: "Глубокие родственники", "Суета сует", "Не может быть" и "Иван Васильевич меняет профессию".
"Для зрителей и слушателей такое аудио ничем не отличается от обычного, и они не смогут различить, что было синтезировано, а что - архивная запись", - заявили в пресс-службе.
"Для зрителей и слушателей такое аудио ничем не отличается от обычного, и они не смогут различить, что было синтезировано, а что - архивная запись", - заявили в пресс-службе.
Как сложилась судьба всенародного любимца Леонида Куравлева и почему он пропал с экранов
На счету Леонида Куравлева более 100 кинолент. Он играл разных персонажей, каждый раз импровизируя во время съемок и добавляя героям неповторимую изюминку. Его любили режиссеры, коллеги по цеху и зрители.
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Вы же в банк вносили?
Ну, да.
Вот в банке и спрашивайте. А у нас тут Сбер.
Чуваки которые старые видео улучшают делают всё гораздо круче, а тут и безруков сыграл бы лучше.
Выходит из тюрьмы, идет снимать деньги - а ему говорят "У вас на счету осталось 37 копеек, забрать вы их можете в отделе, где оформляли книжку, этот отдел перенесли в деревню Пердюково, часы работы с 11 до 11:30 29 февраля."
И растерянное лицо Милославского на весь кадр - "Сука, даже я Шпаку больше оставил"
Для кого это? Кому нравится Иван Васильевич меняет профессию - тому эта реклама с обезьяньими ужимками, дебильно-счастливыми лицами и не менее дебильными спецэффектами будет . Для молодежи? Пф-ф. Она не знает, кто такой Милославские. Тогда поставьте Моргентрахена или какую-нить бьюти-блогершу.
Короче, намешан такой винегрет что
А вот в Сбере я бы побоялся. Тем более, что он очкует к нам заходить.
весь смысл ролика
Вор рекламирует банкиров. Яблочко от вишенки недалеко падает