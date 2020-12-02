Жорж Милославский вернулся в новой рекламе Сбера

В пресс-службе Сбера рассказали, что любимый персонаж был воссоздан с помощью искусственного интеллекта. Тяжёлая задача стояла по синтезированию голоса. Ведь сейчас голос Леонида Куравлёва сильно отличается от голоса, который был у него почти 50 лет тому назад. Поэтому за основу были взяты 4 минуты разнообразной речи из фильмов актёра: "Глубокие родственники", "Суета сует", "Не может быть" и "Иван Васильевич меняет профессию".



"Для зрителей и слушателей такое аудио ничем не отличается от обычного, и они не смогут различить, что было синтезировано, а что - архивная запись", - заявили в пресс-службе.