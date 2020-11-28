Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это оценили

Известный актер Джонни Депп переживает непростые времена. Из-за истории с бывшей женой и затянувшихся судебных разбирательств, в которых ему не удалось полностью очистить свое имя, студия Warner Bros. разорвала с ним контракт на участие в "Фантастических тварях 3". Но не все повели себя так же: например, люксовый бренд Dior продолжил сотрудничество с Деппом и выпустил новую рекламу аромата Sauvage. Продажи взлетели до небес.
Поклонники актера, которые считают, что он обвинен во всех грехах несправедливо, бывшую жену не избивал и, наоборот, является потерпевшей стороной, оценили лояльность Dior и ринулись покупать рекламируемый Деппом одеколон после бритья.
Депп рекламирует это косметическое средство с момента его запуска в 2015 году. Новый рекламный ролик был показан на этой неделе по телеканале Channel 4, после чего канал получил с десяток жалоб от зрителей, посчитавших, что не следовало бы показывать в рекламе человека, позволявшего себе насилие в отношении женщины.
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Джонни Депп в рекламе Dior Sauvage
Однако гораздо больше людей искренне порадовались тому, что компания Dior не стала делать скоропалительных выводов и прекращать сотрудничество с актером.
"Спасибо, Dior, за то, что поддержали Джонни Деппа. Мы все знаем, что это он жертва домашнего насилия, а не наоборот"
"Благодарю Dior за поддержку Джонни Деппа... Херд ниоткуда не выгоняют, так почему его должны? Если уж винить, так обоих"
"Надеялась купить еще лосьона Sauvage, но то ли поставка задерживается, то ли его уже весь раскупили. Отличная работа! Хорошо, что Джонни Депп остается красивым лицом красивого аромата"
"Сексуальный аромат справедливости. Джонни Депп, Sauvage Dior"
Кто-то даже написал: "Джонни Депп по-прежнему остается лицом Sauvage, потому что Dior - не идиоты".
Dior - практически единственный крупный бренд, который не отвернулся от Деппа и продолжил работу с ним. Некоторые специалисты по маркетингу считают, что это сделано специально, по принципу "всякая реклама - хорошая реклама".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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