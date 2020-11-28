FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4395 постов • 620 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это оценили

Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это оценили (9 фото)

Автор:
28 ноября 2020 14:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: dior   аромат   джонни депп   звезды   реклама   скандалы   шоу-бизнез   шоубизнес   
1535
9
Известный актер Джонни Депп переживает непростые времена. Из-за истории с бывшей женой и затянувшихся судебных разбирательств, в которых ему не удалось полностью очистить свое имя, студия Warner Bros. разорвала с ним контракт на участие в "Фантастических тварях 3". Но не все повели себя так же: например, люксовый бренд Dior продолжил сотрудничество с Деппом и выпустил новую рекламу аромата Sauvage. Продажи взлетели до небес.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: dior   аромат   джонни депп   звезды   реклама   скандалы   шоу-бизнез   шоубизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Кыся Час назад
И я им пользуюсь. Хотя мне пофиг, кто его рекламирует. Но аромат-то отличный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
833
Павел Астахов 15 минут назад
Бразерс потеряют прибыль из-за отстранения Депа от роли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей "Изуродовали себя!": отечественные звезды - жертвы неудачной пластики и подтяжки лица "Изуродовали себя!": отечественные звезды - жертвы неудачной пластики и подтяжки лица Как выглядели артисты в 90-е: 16 редких кадров с отечественными знаменитостями Как выглядели артисты в 90-е: 16 редких кадров с отечественными знаменитостями Райан Рейнольдс пожертвовал миллион долларов на борьбу с коронавирусом и не забыл о Хью Джекмане Райан Рейнольдс пожертвовал миллион долларов на борьбу с коронавирусом и не забыл о Хью Джекмане У звезды сериала "Игра престолов" обнаружили коронавирус У звезды сериала "Игра престолов" обнаружили коронавирус Фотографии звезд старого Голливуда, раскрашенные российской художницей Фотографии звезд старого Голливуда, раскрашенные российской художницей
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461646



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неадекватный ответ учительнице английского языка
3
457
Неадекватный ответ учительнице английского языка
Идеальная старость
1
168
Идеальная старость
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Австралийские пингвины-геи во второй раз стали отцами
1
9
Австралийские пингвины-геи во второй раз стали отцами
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
0
49
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#готовка#подборка#картинки#прикольные#красота#сша#актер
#юмор#прикол#интересно#люди#кулинарные рецепты#кино#дтп#природа#авто авария#знаменитости
#россия#еда#история#СССР#авария#полезно#комментарии#рецепт#автомобили#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться