Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это оценили

Депп рекламирует это косметическое средство с момента его запуска в 2015 году. Новый рекламный ролик был показан на этой неделе по телеканале Channel 4, после чего канал получил с десяток жалоб от зрителей, посчитавших, что не следовало бы показывать в рекламе человека, позволявшего себе насилие в отношении женщины.