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О трёх шокирующих фактах про Службу безопасности Сбербанка

О трёх шокирующих фактах про Службу безопасности Сбербанка (2 фото)

Автор:
30 декабря 2020 16:13
Метки: сбербанк   служба безопасности   тюрьма   
1260
2
Мне позвонили из «Службы безопасности Сбербанка». В неурочный час и… застали врасплох. Уверенный мужской голос с немного тревожными нотками представился «младшим техническим специалистом», назвал по имени-отчеству и сходу взял быка за рога. По чётко выверенному скрипту.
Короче, я растерялся. И от неожиданности…

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Метки: сбербанк   служба безопасности   тюрьма   
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Очень редко беру трубу с незнакомых номеров до проверки, но бывает такое, когда за рулем еду. Уже устал что-либо придумывать или культурно объяснять, что не интересует. Теперь после первых слов просто и доступно отвечаю - иди на .хуй !!! И кладу трубку.
иМнимум действий - максимум эффекта.
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220
Борис 6 минут назад
О трёх шокирующих фактах про Службу безопасности Сбербанка
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61k
Максим Полчаса назад
Так может они и Трампа выбрали?
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1k
Velho Safado 52 минуты назад
"А может, именно они весь этот «бизнес» и организовали?" - это не про Сбер, это про ФСИН.
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16k
Anna 2 часа назад
простой тест для таких звонков: попросите оператора назвать вашу фамилию, настоящий назовет, фальшивый придумает +100500 отмазок, потому как имя-отчество легко узнать на предпоследнем этапе перевода.
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816
Saplus 3 часа назад
"Не приписывайте злому умыслу то, что вполне объясняется глупостью и некомпетентностью»
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19k
BillyBonzz 3 часа назад
эти три факта такие же шокирующие, как и то, что завтра будем встречать Новый год.
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518
Бэмсяра BillyBonzz 3 часа назад
ну почти)) новый год завтра - это уже четвертый факт)))
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10k
Элитный тигр 3 часа назад
Хватит бредить уже насчет того, что сами организовали. Захотят организовать - будут со всех счетов себе по копейкам переводить - ты аффтор и не узнаешь.
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15k
Александр Сучков Элитный тигр 3 часа назад
а они не переводят со всех счетов по копейке??? Вы очень уверены??? Вы каждую копейку контролируете в своих чеках??? ХА! ХА! ХА!
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2k
Voland Александр Сучков 2 часа назад
Да нафига им это? Каждый месяц по 60 рубчиков с каждого клиента за смс и то больше будет))
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