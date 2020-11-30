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Маркетинг на грани: не все правильно поймут с первого раза

Маркетинг на грани: не все правильно поймут с первого раза (22 фото)

Автор:
30 ноября 2020 11:57
Сообщество : Юмор
Метки: маркетинг   подвох   реклама   шутка   юмор   
807
22

Задача рекламы - привлечь внимание клиента, показать товар "лицом", продать его. А когда просто реклама с цветочками и красивыми тетеньками уже не действует, маркетологи пускаются во все тяжкие - придумывая разные ухищрения. Лишь бы е завлечь в свои сети простодушный народ. А народ от этого всего офигевает...

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Метки: маркетинг   подвох   реклама   шутка   юмор   
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