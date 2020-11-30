Маркетинг на грани: не все правильно поймут с первого раза

Задача рекламы - привлечь внимание клиента, показать товар "лицом", продать его. А когда просто реклама с цветочками и красивыми тетеньками уже не действует, маркетологи пускаются во все тяжкие - придумывая разные ухищрения. Лишь бы е завлечь в свои сети простодушный народ. А народ от этого всего офигевает...