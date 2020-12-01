Подарок от Данелии другу-зэку и два плевка в Крамарова: как создавали фильм «Джентльмены удачи»

В 1972 году на советские экраны вышла знаменитая комедия Александра Серого «Джентльмены удачи», вошедшая в стандартный набор фильмов к Новому году. Фильм стал лидером проката в год выхода и до сих пор пользуется огромным спросом у жителей
Сценарий к фильму написали режиссер Георгий Данелия и писательница Виктория Токарева, также Георгий Николаевич выступил в роли художественного наставника кинофильма. Режиссером с его подачи стал Александр Серый – давний друг Данелии, с которым они вместе учились в молодости на высших режиссерских курсах.
КРАМАРОВА УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ
Как-то в молодости Серый приревновал свою невесту к ее знакомому и напал на него, сделав инвалидом. За причинение тяжких телесных повреждений режиссер получил четыре года лишения свободы. Срок отбыл, а когда вышел – не мог устроиться на работу. И тут Георгий Данелия решил помочь другу и попросил начальство отдать ему пост режиссера.
В начале съемочного процесса досталось Савелию Крамарову, которого невзлюбил верблюд, снимавшийся в одном из эпизодов. В одной из сцен он плюнул в актера. Однако в кадре лицо Крамарова запачкано вовсе не слюной животного, а ароматным шампунем.
После того, как в начале 80-х Савелий Крамаров эмигрировал из СССР, чиновники Минкульта решили перемонтировать комедию «Джентльмены удачи», вырезав сцены с актером. Но в итоге отказались от этой идеи из-за популярности Крамарова, а также из-за того, что, по большому счету, персонаж актера – отрицательный.
МИФ ОБ УГОЛЬНИКОВЕ
Долгое время в народе ходил миф о мальчике, который читал стихи про серого волка в детском саду, где работал герой Евгения Леонова. Дело в том, что часть зрителей утверждала, что этот мальчик – телеведущий, продюсер и актер Игорь Угольников. Сам актер говорил, что ничего не помнит об этом эпизоде, так как был мал.
Мальчика действительно звали Игорь, только фамилия у него совсем не Угольников, а Дрыга. Его взрослая жизнь далека от кинематографа. Кстати, Угольникову на момент съемок уже было 8 лет.
КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАКАЛКА
Во время съемок случился забавный инцидент – актеры Георгий Вицин и Савелий Крамаров во время сцены обтирания снегом решили не обтираться. Но примкнувший к ним на минуту позже Раднэр Муратов об этом уговоре не знал, и скинул одежду.
Его коллегам пришлось сделать то же самое. В качестве мести Косой принялся растирать Василия Алибабаевича снегом, а Гаврила Петрович подыграл и стал растирать Косого. Так что большая часть этой сцены – чистой воды импровизация.
СМЕЯЛСЯ БРЕЖНЕВ
Фильм хотели ограничить в прокате и подвергнуть серьезной цензуре, вырезав из него большую часть жаргонизмов. Но перед выходом на экраны «Джентльмены удачи» посмотрел Леонид Брежнев и сказал, что у нас эти слова каждый дворовый мальчишка знает. В итоге фильм выпустили на экраны в том виде, в каком его сдали кинематографисты.
Источник:
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совсем обалдели? что ж тогда от фильма осталось бы?
Оказывается, что нет...
Интересный пост, но, как мне кажется, для такого фильма не очень развёрнутый.
"А меня Федя... Ну и дура..."
Эх, шедевр а не фильм...
А о посте ничего хорошего больше сказать не могу.