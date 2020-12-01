Подарок от Данелии другу-зэку и два плевка в Крамарова: как создавали фильм «Джентльмены удачи»

КРАМАРОВА УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ

Как-то в молодости Серый приревновал свою невесту к ее знакомому и напал на него, сделав инвалидом. За причинение тяжких телесных повреждений режиссер получил четыре года лишения свободы. Срок отбыл, а когда вышел – не мог устроиться на работу. И тут Георгий Данелия решил помочь другу и попросил начальство отдать ему пост режиссера.

В начале съемочного процесса досталось Савелию Крамарову, которого невзлюбил верблюд, снимавшийся в одном из эпизодов. В одной из сцен он плюнул в актера. Однако в кадре лицо Крамарова запачкано вовсе не слюной животного, а ароматным шампунем.