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Подарок от Данелии другу-зэку и два плевка в Крамарова: как создавали фильм «Джентльмены удачи»

Подарок от Данелии другу-зэку и два плевка в Крамарова: как создавали фильм «Джентльмены удачи» (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 18:32
Метки: актеры   история фильма   кино   
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В 1972 году на советские экраны вышла знаменитая комедия Александра Серого «Джентльмены удачи», вошедшая в стандартный набор фильмов к Новому году. Фильм стал лидером проката в год выхода и до сих пор пользуется огромным спросом у жителей

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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32k
figny 3 часа назад
После того, как в начале 80-х Савелий Крамаров эмигрировал из СССР, чиновники Минкульта решили перемонтировать комедию «Джентльмены удачи», вырезав сцены с актером.
---
совсем обалдели? что ж тогда от фильма осталось бы?
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1k
Че 58 минут назад
офигеть басню сократили
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20k
turyst Час назад
Подарок от Данелии другу-зэку и два плевка в Крамарова: как создавали фильм «Джентльмены удачи»
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20k
turyst Час назад
Подарок от Данелии другу-зэку и два плевка в Крамарова: как создавали фильм «Джентльмены удачи»
Подарок от Данелии другу-зэку и два плевка в Крамарова: как создавали фильм «Джентльмены удачи»
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Тоже был уверен, что пацана в маске волка изобразил Игорь Угольников.
Оказывается, что нет...
Интересный пост, но, как мне кажется, для такого фильма не очень развёрнутый.
"А меня Федя... Ну и дура..."
Эх, шедевр а не фильм...
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951
Лёха 2 часа назад
Фильм классный.
А о посте ничего хорошего больше сказать не могу.
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