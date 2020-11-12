Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях

От самых первых воплощений до последних.
Первые фильмы и сериалы про комиксовых супергероев и суперзлодеев выходили ещё в 40-х годах двадцатого века, а последний наверняка вышел/выйдет в течение месяца, когда бы вы ни читали этот пост (даже в коронавирусном 2020-м).
А раз этот культурный пласт имеет уже богатую историю, можно проследить множество любопытных изменений. Мы предлагаем вам посмотреть на то, как выглядели самые первые воплощения популярных ныне супергероев и суперзлодеев, и сравнить их внешний вид с самыми свежими.
А раз этот культурный пласт имеет уже богатую историю, можно проследить множество любопытных изменений. Мы предлагаем вам посмотреть на то, как выглядели самые первые воплощения популярных ныне супергероев и суперзлодеев, и сравнить их внешний вид с самыми свежими.
1. Халк
Лу Ферриньо в сериале «Невероятный Халк» (1977-1982) и Марк Руффало в фильме «Мстители: Финал» (2018).
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2. Супермен
Кирк Элин в сериале «Супермен» (1948) и Генри Кавилл в фильме «Лига справедливости» (2017).
3. Человек-паук
Николас Хэммонд в сериале «Человек-паук» (1977) и Том Холланд в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» (2019).
4. Бэтмен
Льюис Уилсон в сериале «Бэтмен» (1943) и Роберт Паттинсон в фильме «Бэтмен» (2022).
5. Чудо-женщина
Кэти Ли Кросби в фильме «Чудо-женщина» (1974) и Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина: 1984» (2020).
6. Капитан Америка
Дик Пёрселл в фильме «Капитан Америка» (1944) и Крис Эванс в фильме «Мстители: Финал» (2019).
8. Доктор Стрэндж
Питер Хутен в фильме «Доктор Стрэндж» (1978) и Бенедикт Камбербэтч в фильме «Мстители: Финал» (2019).
9. Женщина-кошка
Ли Меривезер в фильме «Бэтмен» (1966) и Зои Кравиц из фильма «Бэтмен» (2022).
10. Тор
Эрик Аллан Крамер в фильме «Невероятный Халк: Возвращение» (1988) и Крис Хемсворт в фильме «Мстители: Финал» (2019).
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Железный конечно полный трындец, а Джекмана сравнили с самим собой...
Так что от части Вы правы, но Штаты тут просто поставщики жвачки, потребитель весь мир, дающий запрос на глупое времяпрепровождение.