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Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях

Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях (15 фото)

Автор:
12 ноября 2020 09:51
Сообщество : Кино
Метки: актеры   герои   кино   костюм   тогда и сейчас   фильм   фото   
801
15
От самых первых воплощений до последних.
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Метки: актеры   герои   кино   костюм   тогда и сейчас   фильм   фото   
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8  комментариев
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38k
Raush 2 часа назад
Тор и Паук не идеал конечно, но не самый худший вариант.
Железный конечно полный трындец, а Джекмана сравнили с самим собой...
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40k
6opbka 20 минут назад
слева человек-пиписька
слева человек-пиписька
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1k
Lovels Travel Полчаса назад
Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях
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8k
ScorpionDS 48 минут назад
Один актер, одна студия и по сути одна и та же серия фильмов, там просто типа перезагрузка времени была ...
Один актер, одна студия и по сути одна и та же серия фильмов, там просто типа перезагрузка времени была ...
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6k
Перст Указующий 51 минуту назад
ранние экранизации выглядят правдоподобней: именно так выглядят психи. В США сняться в супергеройском кино - это вершина актерской карьеры?
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10
Чепай Перст Указующий 14 минут назад
Возможно Вы удивитесь, но комикс вообще изначально был рассчитан на детей рабочих, то есть на самую необразованную группу лиц. Меньше слов, меньше смысла и захватывающие картинки. Так же было и с экранизацией. А вот когда весь мир "подсел" на комиксы, тогда они стали такими зрелищными, что бы стадо с удовольствие принимало эту жвачку.
Так что от части Вы правы, но Штаты тут просто поставщики жвачки, потребитель весь мир, дающий запрос на глупое времяпрепровождение.
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37k
Александр 2 часа назад
С железного человека ржу)
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