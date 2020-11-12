Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях

Первые фильмы и сериалы про комиксовых супергероев и суперзлодеев выходили ещё в 40-х годах двадцатого века, а последний наверняка вышел/выйдет в течение месяца, когда бы вы ни читали этот пост (даже в коронавирусном 2020-м).





А раз этот культурный пласт имеет уже богатую историю, можно проследить множество любопытных изменений. Мы предлагаем вам посмотреть на то, как выглядели самые первые воплощения популярных ныне супергероев и суперзлодеев, и сравнить их внешний вид с самыми свежими.