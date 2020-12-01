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Двойной смысл: неудачные "креативные" вывески

Двойной смысл: неудачные "креативные" вывески (15 фото)

Автор:
01 декабря 2020 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: вывеска   забавно   надписи   подборка   прикол   юмор   
2721
15
Вершинам фантазий современных дизайнеров и маркетологов, которые занимаются рекламными вывесками и их продвижением нет предела: что хочу, то на вывеске и наворочу.
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Метки: вывеска   забавно   надписи   подборка   прикол   юмор   
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Lev Asriev 2 часа назад
Этот пост надо было с ними делать)
Этот пост надо было с ними делать)
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