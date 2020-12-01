Двойной смысл: неудачные "креативные" вывески

Дорогие друзья, разучиваем новую скороговорку: «Авторы вывесок креативили-креативили, креативили-креативили, да перекреативили». Зачем? Она вам пригодится, чтобы описать то, что вы сейчас увидите. А покажем мы вам надписи и вывески, которые стали жертвами то ли странного творчества, то ли неосмотрительности, но результат вышел один: с первого раза прочитать их правильно довольно сложно. А иногда смысл получается совершенно обратным!