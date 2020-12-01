Двойной смысл: неудачные "креативные" вывески

Вершинам фантазий современных дизайнеров и маркетологов, которые занимаются рекламными вывесками и их продвижением нет предела: что хочу, то на вывеске и наворочу.
Дорогие друзья, разучиваем новую скороговорку: «Авторы вывесок креативили-креативили, креативили-креативили, да перекреативили». Зачем? Она вам пригодится, чтобы описать то, что вы сейчас увидите. А покажем мы вам надписи и вывески, которые стали жертвами то ли странного творчества, то ли неосмотрительности, но результат вышел один: с первого раза прочитать их правильно довольно сложно. А иногда смысл получается совершенно обратным!
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М-мотивация
Задумывалось так: «Просто сделай это. Нет ничего невозможного». Но из-за угла читается: «Просто ничего не делай. Это невозможно».
Читайте как хотите
На самом деле читается так: Саук-Дере (а не то, что вы прочитали сначала, да-да). Это посёлок в Крымском районе Краснодарского края, а ещё бренд вина.
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