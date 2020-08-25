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18 людей, которым стоит сменить татуировщиков

18 людей, которым стоит сменить татуировщиков (18 фото)

Автор:
25 августа 2020 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   люди   подборка   прикол   рисунок   тату   татуировка   юмор   
1003
18
Далее вы увидите самые глупые татуировки, которые только можно было набить на своём лице.

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Метки: забавно   люди   подборка   прикол   рисунок   тату   татуировка   юмор   
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11  комментариев
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
клево растяжки после беременности убрали))
клево растяжки после беременности убрали))
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8k
Денис Полчаса назад
Че-то напомнило
Че-то напомнило
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Личное мнение: татуировка сама по себе уже глупость.
Любителям тату: можете набивать что угодно, можете наезжать на меня мол "это красиво". Это ваш выбор. Моё мнение не изменится.
--
Вспомнился анекдот про смеющегося мужика.
"Жду когда бабочка сядет на цветок"
))
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798
Тимур Экгардт 52 минуты назад
Вот это партаки... Надо ж было довериться таким плохим мастерам.
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6k
diman02 Час назад
абсолютно не жалко
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1k
Дмитрий 2 часа назад
12-я норм
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leto2016 Дмитрий 50 минут назад
тоже подумал что у нее все хорошо , и в посте она лишняя.
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2k
leto2016 50 минут назад
или это мужик? а я по волосам смотрю
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1k
Дмитрий leto2016 Полчаса назад
Ну мужик и есть.
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1k
SSD 2 часа назад
За то сразу видно, что перед тобой дебил. Одобряю.
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен SSD Полчаса назад
Зато
))))))
Или просто рука по пробелу скользонула? ))
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