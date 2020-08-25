18 людей, которым стоит сменить татуировщиков

Далее вы увидите самые глупые татуировки, которые только можно было набить на своём лице.
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Любителям тату: можете набивать что угодно, можете наезжать на меня мол "это красиво". Это ваш выбор. Моё мнение не изменится.
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Вспомнился анекдот про смеющегося мужика.
"Жду когда бабочка сядет на цветок"
))
))))))
Или просто рука по пробелу скользонула? ))