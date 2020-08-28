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16 неловких ситуаций, когда люди взаимодействовали с техникой

16 неловких ситуаций, когда люди взаимодействовали с техникой (17 фото)

Автор:
28 августа 2020 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: бытовая техника   забавно   подборка   прикол   ты упоротый что ли   умора   юмор   
1462
17
Бытовая техника и электроника призваны служить человеку верой и правдой, чтобы облегчить ему жизнь. Но порой что-то идёт не по плану, и взаимодействие людей с техникой принимает неожиданный оборот.

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Метки: бытовая техника   забавно   подборка   прикол   ты упоротый что ли   умора   юмор   
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6  комментариев
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15k
SolomonA Час назад
Так все-таки восстание машин или тупость людей?
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19k
Рекламщик 6 минут назад
Ссылка youtu.be
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13k
AlexЕЙ 9 минут назад
Набор тупой американщины с тупыми подписями.
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727
Шурман Полчаса назад
Это мэйджик кейборд . 8 летний ребенок хрен отдерет эти кнопки . Да и после этой фигни как правило хрен ты их поставишь на место .
Это мэйджик кейборд . 8 летний ребенок хрен отдерет эти кнопки . Да и после этой фигни как правило хрен ты их поставишь на место .
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28k
Лесли 🥰 56 минут назад
3. «Металлический стержень на лампе в кабинете моего стоматолога щёлкнул, прибор упал и ударил меня прямо в зубы»

Пункт назначения)))
3. «Металлический стержень на лампе в кабинете моего стоматолога щёлкнул, прибор упал и ударил меня прямо в зубы» Пункт назначения)))
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828
Тимур Экгардт Час назад
Невнимательность + Рукожопость = эти фото.
14 может ещё не в счёт, предугадать действия трёхлетнего ребёнка реально трудно. Хотя зачем ты ему дал газировку и позволил расхаживать с ней по дому?
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