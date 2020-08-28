16 неловких ситуаций, когда люди взаимодействовали с техникой

Бытовая техника и электроника призваны служить человеку верой и правдой, чтобы облегчить ему жизнь. Но порой что-то идёт не по плану, и взаимодействие людей с техникой принимает неожиданный оборот.
В некоторых случаях, прямо скажем, бывают виноваты пользователи приборов, в других же машины сами решают устроить спонтанное восстание. Результат один: провал.
1. Когда 8-летний ребёнок решил, что клавиатура должна быть в алфавитном порядке
2. «Я потратил полтора часа на уборку на кухне, и, когда закончил, решил приготовить кофе»
3. «Металлический стержень на лампе в кабинете моего стоматолога щёлкнул, прибор упал и ударил меня прямо в зубы»
4. «Ноутбук соприкасался с лампой накаливания»
5. «Я не мог найти свой телефон, но он был подключен по Bluetooth, поэтому я решил, что он где-то в машине… или рядом с ней»
6. «Моя сестра подключила это к своему телефону. Через несколько минут он перестал вращаться, и теперь её телефон не включается»
7. «На этой неделе я решил перейти на электрический чайник, и вспомнил это, когда он загорелся на газовой плите»
8. Слёзы фотографа
9. Когда ваша батарея превращается в маленькую литиевую подушку смерти
10. «Я проснулся, и мой ноутбук был таким»
11. «Похоже, кто-то потёрся о старый процессор»
12. Когда клиент уверяет, что никогда не ронял телефон в воду
13. «Брат не мог понять, почему его сигнал Wi-Fi был ужасным»
14. «Трёхлетний сын вылил банку газировки в мой компьютер за 2000 долларов»
15. «Наполнял аквариум для рыбы, и я забыл отключить шланг»
16. Гениальное решение!
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14 может ещё не в счёт, предугадать действия трёхлетнего ребёнка реально трудно. Хотя зачем ты ему дал газировку и позволил расхаживать с ней по дому?