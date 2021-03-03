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Работники фастфуд-сетей рассказали, какие 20 блюд лучше не заказывать никогда

Работники фастфуд-сетей рассказали, какие 20 блюд лучше не заказывать никогда (8 фото)

Автор:
03 марта 2021 16:08
Сообщество : Еда
Метки: еда   жесть   истории из жизни   работники фастфуда   фастфуд   
3433
8

Сотрудники ресторанов быстрого питания рассказали, какие ужасы им довелось видеть на работе, и эти откровения изменят ваш привычный заказ навсегда. Все началось с того, что кто-то спросил на Reddit: «Сотрудники фастфуд-ресторанов, какое блюдо в меню вашей сети вы не стали бы есть ни при каких обстоятельствах?». Вот лишь 20 из тысяч омерзительных историй, которыми поделились пользователи в комментариях.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: еда   жесть   истории из жизни   работники фастфуда   фастфуд   
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21  комментарий
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19k
Добрый Алабай 56 минут назад
Насчёт шаурмы, слава богам, ничего не сказали. Можно кушать.
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2k
Brataxe 6 минут назад
По-моему это не российская писанина, а перевод.
Кто-нибудь видел когда-нибудь салат коул-слоу. Погуглил - это капустный салат. Я нигде в России не видел капустного салата с таким названием. Делают голыми руками? Да у нас в шаурмячной шаурму делают в полиэтиленовых перчатках и даже деньги не трогают в них.
Кукуруза - это культ американцев. Везде у них кукуруза. В наших фастфудах никогда не видел.
Чили - такой же культ американцев. Скажи русскому про чили, и он подумает о перце, а никак не о блюде.
С таким подходом вообще всё, что готовится не дома, нельзя есть. Курица гриль делается из подходящих к концу срока годности и не проданных тушек. Что кладут в колбасу на заводе и какие крысы туда могут попасть вы никогда не узнаете. Каким образом закатывают маринованные огурцы в банки вам никто не покажет, а если и покажет, то не факт что там всё правильно моется. И так про всё можно сказать.
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22k
Vazari 15 минут назад
Статья переведена с забугорного издания. По сути, в любом заведении общепита расходы минимизируются за счет здоровья клиента. Увы это факт. Часто на это накладывается экономия на санитарке. А если добавить пойухизм работников, то такое "комбо" может убить.
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3k
Свирепый Бамбр 23 минуты назад
я .хуею с гуглоперевода!
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9k
Дмитрий Полчаса назад
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982
Sergey Shahunov 42 минуты назад
отдельные случаи хамского отношения к клиентам - бывают, но это не значит что это норма
хотя - про мороженное тут много написано
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355
Boom shakalaka 46 минут назад
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31k
InfoVoin Час назад
Ваще... сам всё делаю, только булочки с кунжутом покупаю.
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22k
Vazari InfoVoin 14 минут назад
Зря. Начинать надо с выращивания пшеницы.
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31k
InfoVoin Vazari 3 минуты назад
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1k
satra Час назад
Работник колбасного завода не ест колбасу.
Хлебобулочного - хлеб со своего завода.
И подозреваю, что так везде.
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27k
АнтонПолднев satra Час назад
И первый пункт и второй абсолютная лажа. И те и те спокойно едят свою продукцию. У есть знакомые и на мясном производстве, а знакомая зав пекарней.
И я чёт не понял, если они не едят продукцию своих производств, но едят продукцию других, значит они уверены, что это только у них всё хреново, а у остальных всё кристально. Правильно понимаю Вашу мысль?
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15k
Александр satra 41 минуту назад
Херню говоришь(ну или сильно обобщаешь)

Моя мама всю жизнь отработала на молокозаводе главным технологом. Разбуди меня ночью и ты услышишь- "Нет, мама, мне НЕ нужен творог..." . Хоспаде, сколько я его со сметаной сожрал, запивая молоком.

Моя одноклассница, работает в пекарне- и по её "хлебопечке" видно, что она чуууууть чуть налегает на мучное, ага.
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1k
Daemonkin АнтонПолднев 38 минут назад
Если в колбасе попалось мясо, значит на заводе был несчастный случай))
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1k
satra АнтонПолднев Полчаса назад
Если еще проще.
Еккл. 1:18 "многие знания - многие печали".
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1k
Владимир Час назад
В аду будет отдельный грязный котел со старым пережаренным маслом, в котором будут варить работников фастфудов ))
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230
Андрей Галыгин 2 часа назад
ну в принципе ничего нового..
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14k
dimitr 2 часа назад
Список блюд, которые нельзя заказывать в "ресторанах" быстрого питания:
1. ВСЕ.
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45k
noName 2 часа назад
Жрать то что можно вообще!?НЕ ПЕЙТЕ ВОДУ,ТАМ РЫБКИ ТРАХАЮТСЯ!!
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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196
Ямщик 2 часа назад
Если так, то там ничего есть нельзя
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