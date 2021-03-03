Сотрудники ресторанов быстрого питания рассказали, какие ужасы им довелось видеть на работе, и эти откровения изменят ваш привычный заказ навсегда. Все началось с того, что кто-то спросил на Reddit: «Сотрудники фастфуд-ресторанов, какое блюдо в меню вашей сети вы не стали бы есть ни при каких обстоятельствах?». Вот лишь 20 из тысяч омерзительных историй, которыми поделились пользователи в комментариях.
1. Несколько лет назад я был старшим смены в ресторане быстрого питания, и я до сих пор отказываюсь есть любое блюдо с мороженым. Наш автомат с мороженым был все время покрыт плесенью и прокисшими сливками, и предложенное владельцем «решение» этой проблемы заключалось в том, чтобы соскрести верхний слой плесени и сбрызнуть автомат «Клороксом».
2. Никто, б***ь, никогда не заказывает сэндвич с курицей, так что, когда его заказываете вы, он уже пролежал час или два на теплом подносе. Мы просто не можем позволить себе постоянно выбрасывать старые, но при этом они всегда должны быть под рукой. Скорее всего ваш сэндвич будет жестким и сухим, и мы вряд ли вернем вам за него деньги.
3. Раньше я работал в ресторанчике быстрого питания, и во время обучения менеджер рассердилась на меня за то, что я выбросил покрытую слизью кукурузу. Она продемонстрировала, как в таком случае просто смывает слизь в раковине и кладет кукурузу обратно. Теперь я не доверяю кукурузе.
4. Я работаю в сетевой кофейне, где мы сами делаем шоколадный соус. Звучит неплохо, вот только через пару дней он начинает плесневеть. Казалось бы, это не должно быть проблемой, поскольку мы распродаем его и делаем новый каждый день. Однако контейнер с шоколадным соусом очищают как положено только в том случае, если он пустеет не в час-пик. В противном случае мы просто заливаем туда свежий соус и сразу же возвращаемся к работе.
5. Чили. Каждый раз, когда готовится гамбургер, он считается «съедобным» только какое-то ограниченное время. Если бургер не использовали, его бросают в ведро рядом с грилем. В конце каждой смены кто-нибудь собирает все неиспользованные бургеры и бросает их в ведро побольше, где тоже хранятся старые бургеры, причем оно может быть и не накрыто, а те бургеры могли лежать там со вчерашнего дня. Всю ночь они охлаждаются, жир застывает, а мясо становится серым и стремным. Мясо не замораживается, но его все равно довольно сложно разделать. Поэтому человек, который готовит чили, швыряет это мясо в большой дуршлаг, заливает его горячей водой и снова измельчает на мелкие кусочки. И теперь это влажное, сероватое, еле теплое вчерашнее мясо готово превратиться в чили.
6. Я своими глазами видел, как очень волосатые мужики делают салат коул-слоу без перчаток. Чтобы вы понимали, мы готовим его гигантскими порциями. И тебе буквально приходится запускать руки в эту бадью до подмышек, чтобы как следует все перемешать… Умоляю, не заказывайте коул-слоу.
7. Самым неприятным был сэндвич с рыбой, по нескольким причинам. 1) Он вонял просто отвратительно. Мы опускали рыбную котлету во фритюрницу примерно минуты на четыре, а когда вытаскивали ее пытались не блевануть от этого запаха. 2) Соус тартар. Он находился в контейнере, который «охлаждался» большим подносом, в котором стоял. Вот только он недостаточно его охлаждал, и соус обычно был комнатной температуры. Поскольку редко кто заказывал соус тартар, верхний слой обычно быстро принимал зелено-бурый окрас. Может это звучит не так уж и гадко, но происходило это МОМЕНТАЛЬО. 3) Рыбные котлеты, как правило, практически всегда лежали в подогревателе.
8. Никто никогда не заказывал курицу в хрустящей панировке. Она лежала в подогревателе с открытия до выхода следующей смены, а потом до окончания моей смены. Может быть, это зависит от конкретной точки, но вероятность получить бургер, который пролежал там час или два, сильно перевешивает вероятность того, что ответственные за гриль вспомнили о его существовании и вовремя заменили.
9. Мы готовили сосиски на вращающемся гриле, выставленном на всеобщее обозрение. В конце дня, если их не покупали, мы их выбрасывали, поскольку они уже были пережаренными и сморщенными. Однажды у нас осталось три таких сосиски, и в тот день на месте был менеджер. Я собрался их выбросить, и менеджер взбесился. Он убрал их в холодильник и сказал мне использовать их на следующий день в чили или хот-доге с сыром, где покупатель не сможет разглядеть сосиску.
10. Я отказываюсь есть чесночный хлеб. В двух местах, где я работал, мы смазывали хлеб чесночным маслом с помощью кисточки. Вот только эту кисточку никогда не чистили как положено, и на ней всегда оставалось вчерашнее масло. За два года, что я там работал, кисточку ни разу не заменили.
11. Моя лучшая подруга работала в очень популярной фастфуд-сети. Как-то раз она попыталась выбросить помидоры с плесенью. Менеджер отчитал ее и сказал, что если на чем-то вырастает плесень, то нужно просто отрезать эту часть и использовать остальное.
12. Никогда не берите пироги с курицей. Их готовят из старой курицы, которую не продали в течение дня. Например, если повар приготовил курицу к открытию, и спустя время ее никто не купил, он убирает ее в контейнер, замораживает, а потом несколько месяцев спустя добавляет ее в пироги.
13. Автомат с мороженым не случайно так часто не работает. Иногда его действительно отключают просто для рядового обслуживания, но чаще это делают для того, чтобы вычистить плесень, которая растет в жидкой смеси. Я узнал об этом спустя год работы. Однажды я заправлял аппарат и заглянул внутрь. То, что я увидел — пища для кошмаров.
14. Я работал в пиццерии, которая кишела тараканами, особенно в подсобке, где мы оставляли тесто для пиццы. Мы также находили тараканов в льдогенераторе — как в самом механизме, так и во льду.
15. Я специалист по обслуживанию пищевого оборудования. Я ни за что не стану пить газировку со льдом из автомата в сетевом фастфуд ресторане или любом другом заведении, где пекут хлеб и используют льдогенератор. Из-за дрожжей в воздухе на решетке, где образуется лед, моментально вырастает всякая дрянь. Даже если льдогенератор регулярно чистить, этого все равно будет недостаточно. Поэтому они и используют непрозрачные стаканы. Если налить прозрачную газировку или воду со льдом в прозрачную чашку, вы увидите, что в ней как будто плавает перец.
16. Я нашел личинок в ящике с заплесневелым картофелем. Я выбросил всю коробку, и меня отчитали. Коробку достали, вырезали из картошки все части с личинками и использовали остальное. Я уволился в тот же день.
17. Никогда. Никогда-никогда не берите запеченный картофель после четырех часов дня. Мы прекращаем готовить его после обеда, и клубни остаются в подогревателе, где размякают и приобретают коричневый оттенок. Нам говорят просто покрыть клубень топпингами, чтобы покупатель не заметил, что внутри картошка вся размякшая и мерзкая.
18. Однажды я случайно уронил на пол открытую коробку замороженных куриных котлет и сказал менеджеру, чтобы он списал их. На что он ответил: «Просто сложи их обратно в коробку. Масло во фритюрнице убьет все микробы». К сожалению, если стоимость утилизированной еды превышает 100 долларов в месяц, менеджеров заставляют платить из своего кармана. Учитывая, что всем сотрудникам недоплачивают, вы можете себе представить, на что приходится идти, чтобы снизить расходы.
19. Однажды на смене я порезал руку и кровь попала в чайный бойлер. Старший смены сказал мне все равно подать этот чай и даже не дал руки помыть. Я выбросил весь чай, доложил о произошедшем директору и соврал, что у меня есть заболевание, которое передается через кровь, чтобы они отнеслись к ситуации более серьезно.
20. Однажды вечером на работе я занимался своими делами, пока владелец ресторана висел на телефоне, пытаясь найти кого-нибудь, кто починит фильтр фритюрницы… Я сказал, что попробую глянуть сам. Внутри оказалось две мертвых крысы, а точнее то, что от них осталось — в основном кости и мех. Они угодили туда через продувочную трубу и застряли внутри. Так что примерно месяц или два вся жареная еда в этом заведении готовилась на масле, которое пропустили через двух гниющих крыс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кто-нибудь видел когда-нибудь салат коул-слоу. Погуглил - это капустный салат. Я нигде в России не видел капустного салата с таким названием. Делают голыми руками? Да у нас в шаурмячной шаурму делают в полиэтиленовых перчатках и даже деньги не трогают в них.
Кукуруза - это культ американцев. Везде у них кукуруза. В наших фастфудах никогда не видел.
Чили - такой же культ американцев. Скажи русскому про чили, и он подумает о перце, а никак не о блюде.
С таким подходом вообще всё, что готовится не дома, нельзя есть. Курица гриль делается из подходящих к концу срока годности и не проданных тушек. Что кладут в колбасу на заводе и какие крысы туда могут попасть вы никогда не узнаете. Каким образом закатывают маринованные огурцы в банки вам никто не покажет, а если и покажет, то не факт что там всё правильно моется. И так про всё можно сказать.
хотя - про мороженное тут много написано
Хлебобулочного - хлеб со своего завода.
И подозреваю, что так везде.
И я чёт не понял, если они не едят продукцию своих производств, но едят продукцию других, значит они уверены, что это только у них всё хреново, а у остальных всё кристально. Правильно понимаю Вашу мысль?
Моя мама всю жизнь отработала на молокозаводе главным технологом. Разбуди меня ночью и ты услышишь- "Нет, мама, мне НЕ нужен творог..." . Хоспаде, сколько я его со сметаной сожрал, запивая молоком.
Моя одноклассница, работает в пекарне- и по её "хлебопечке" видно, что она чуууууть чуть налегает на мучное, ага.
Еккл. 1:18 "многие знания - многие печали".
1. ВСЕ.