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Бегуна из Бобруйска чудом не раздавил кувыркающийся внедорожник

Бегуна из Бобруйска чудом не раздавил кувыркающийся внедорожник (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: бобруйск   везение   видео   внедорожник   дтп   спортсмен   
1542
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Когда спорт действительно продлевает жизнь.

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Метки: бобруйск   везение   видео   внедорожник   дтп   спортсмен   
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6  комментариев
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434
Алексей 50 минут назад
Через крышу никогда не летал, пробежки по утрам никогда не делал - как скучно живу.
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9k
Великий Кормчий 2 минуты назад
Есть такое кино, "пункт назначения".
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9k
paranoid Полчаса назад
Кто ещё подумал что новость про падонка, решившего сбежать из резервации? :)
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
А через час он подскользнулся на банановой кожуре и разбился -от судьбы не уйдешь
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101
Владимир 38 минут назад
По этому я и не бегаю по утрам
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8k
Мафусаил 56 минут назад
А сидел бы дома, и штаны бы сухими остались!
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Dionysus
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