Бегуна из Бобруйска чудом не раздавил кувыркающийся внедорожник

Когда спорт действительно продлевает жизнь.
Жителя Бобруйска (Белоруссия) во время утренней пробежки едва не раздавил вылетевший с дороги внедорожник.
Инцидент произошел 29 ноября около 12 часов на улице Батова. Спортсмен пробегал рядом в автомастерской, когда у него за спиной из-за снежной каши и летней резины занесло, а затем перевернуло автомобиль Kia Sorrento. Машина летела прямо на мужчину и лишь в последний момент он ускорился, услышав позади страшный грохот. От смерти мужчину спасли какие-то сантиметры.
Момент невероятного везения попал на камеры наружного наблюдения
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К счастью, перевернувшаяся машина, не повредила и автомастерскую, где ей, наверное, были несказанно рады - приехала (допрыгала) по адресу. Водитель Kia также серьезных травм не получил и смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Ну а спортсмен, вполне может праздновать свой второй день рождения.
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