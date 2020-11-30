Бегуна из Бобруйска чудом не раздавил кувыркающийся внедорожник

Жителя Бобруйска (Белоруссия) во время утренней пробежки едва не раздавил вылетевший с дороги внедорожник.

Инцидент произошел 29 ноября около 12 часов на улице Батова. Спортсмен пробегал рядом в автомастерской, когда у него за спиной из-за снежной каши и летней резины занесло, а затем перевернуло автомобиль Kia Sorrento. Машина летела прямо на мужчину и лишь в последний момент он ускорился, услышав позади страшный грохот. От смерти мужчину спасли какие-то сантиметры.