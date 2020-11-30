"Новый начальник Артики. Чубайс покидает Роснано и возможно займется Артикой"

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Чубайс и отставкаНо не это самая главная новость, слухи об отставке Чубайса, ходят с того момента, как он стал директором. Дело в том, как сообщают данные издания, что Чубайсу после увольнения предложат заняться Артикой.От ваучеров до планшетовНачальник Артики сделал кульбит, и превратился в нечто современное. Если в Советском Союзе на Север назначали людей, талантливых, способных, крепких хозяйственников, чтобы навели порядок и наладили производство в тяжелых климатических условиях.Какие были начальники на Севере в советское время, можно увидеть по Норильску, Магадану, Воркуте до сих пор советское наследие кормит страну.Теперь Артика дождалась нового уровня. Какой Чубайс начальник и хозяйственник, наверное знают все, особенно те кто жил в девяностые. И прекрасно помнят, когда Чубайс сам лично обещал, что за ваучер будут давать две «Волги». Что давали на самом деле за ваучеры, говорить не будем, у кого были эти ваучеры и так это прекрасно знают.Поэтому, чем бы ни занимался Чубайс, то это дело заканчивалось, как и делюха с ваучерами. Так Анатолий возглавлял, РАО «ЕЭС» и чем закончилось его правление? Самая большая энергетическая компания в мире, была раздроблена на мелкие энергетические компании, большой пирог разделили на маленькие кусочки.Потом Чубайс возглавил «Роснано» все наверное помнят, как в начале десятого года Анатолий презентовал планшет и заявил, что скоро у каждого школьника будет этот планшет. Прошло десять лет и хочется спросить, а где эти планшеты?Бедная АртикаТеперь дело, дошло и до Артики. Кстати Анатолий Чубайс уже успел прокомментировать своё будущее назначение. Он написал у себе в соц сети, — Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики.Мы тоже полностью поддерживаем великого комбинатора, ой извините великого реформатора, Анатолия Чубайса, Артика ни в чем не провинилась, наоборот она исправно поставляет бесконечные богатства нашей стране.Да и что там делать Чубайсу в Артике, проводить ваучеризацию, приватизацию? Или белым медведям толкать никому не нужные планшеты, или Артику решили тоже раздробить на мелкие кусочки.Мы считаем, что Анатолий Чубайс уже давно заслуживает выхода на пенсию. Хватит он уже немало поработал на «благо» нашей страны, так что пора и отдохнуть.