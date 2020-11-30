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Новый начальник Артики. Чубайс покидает Роснано и возможно займется Артикой

Новый начальник Артики. Чубайс покидает Роснано и возможно займется Артикой (1 фото)

Автор:
30 ноября 2020 11:36
Метки: отставка   россия   чубайс   
809
1
РБК и издание «The Bell» сообщили, что Анатолий Чубайс в ближайшее время покинет «Роснано»

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Метки: отставка   россия   чубайс   
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33  комментария
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1k
Никита 5 часов назад
Пи.здец... Арктике.
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2k
Свирепый Бамбр 37 минут назад
Кто такая артика? ООО?
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3k
ишты Час назад
А вот назначили бы его управдомом в Кремль и через пару месяцев мы бы про него забыли. (Или про Толю, или про Кремль).
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6k
Rus77 Час назад
"Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какого-нибудь Джеффри Сакса, который пять раз уже менял позицию по этому поводу, и докатился до того, что надо отменить приватизацию и начать все заново, задавался вопросом Чубайс. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы, переданные государством в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод, это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дешево, бесплатно, с приплатой двадцатый вопрос!"

Чубайс признается, что приватизация "вообще не была экономическим процессом" (и это полностью противоречит всему, что он говорил в начале 1990-х годов), а благодаря первым выданным ваучерам удалось "выхватить из рук у красных решение об остановке приватизации". "Мы решали совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Главная задача остановить коммунизм. Эту задачу мы решили", резюмировал Чубайс.
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234
АЯ 3 часа назад
Непотомляемое ..о
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32k
Гёз Уленшпигель 4 часа назад
Все. П.и.з.д.е.ц Арктике!
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33k
dima423 4 часа назад
те кто покупали ваучеры очень неплохо на этом поднялись) а те кто продавал за копейки - лоханулись) у меня родители тогда даже у перекупов купили ваучеры и поменяли на акции, не буду говорить какой компании, но в итоге, те кто потратил на ваучеры пару тыс баксов смогли потом на те акции на которые их обменяли квартиры купить в москве)
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6k
Rus77 dima423 Час назад
Не будешь говорить какой компании, потому что ты песдишь!
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40k
Andrey 4 часа назад
Новый начальник Артики. Чубайс покидает Роснано и возможно займется Артикой
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1k
Скальпы Гуронов 4 часа назад
- В этом году в России от 20 до 30 миллионов человек умрут с голоду. Может быть, это даже хорошо, потому что некоторые народы должны быть уничтожены...
1941, ноябрь. Герман Геринг в разговоре с итальянским министром иностранных дел
----------------------------
- Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом новые вырастут.
199Х, Чубайс Анатолий
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951
☣️Месть печенегов☣️ Скальпы Гуронов 4 часа назад
Привет тебе из 90х
Привет тебе из 90х
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2k
OLDer ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Ученики одного учителя
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−87
阿鋒 4 часа назад
Нанотолий
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102
Я тебя вижу!!! 4 часа назад
ТС перепостила НЕ ЧИТАЯ!!!!!!
Даже не исправив ошибки предыдущего недоумка.
Посмотри сюда: https://www.kommersant.ru/doc/4540763https://www.kommersant.ru/doc/4540763
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12k
Владислав Грецов 4 часа назад
бедная Чукотка (((((
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102
Я тебя вижу!!! 4 часа назад
Объясните мне что ТАКОЕ АРТИКА?
Сначала подумал что просто опечатка в названии, но это слово повторяется с десяток раз во ВСЁМ тексте....
Или кто-то не знает КАК НАПИСАТЬ "АРКТИКА"???
Есть у кого-то варианты о ЧЁМ хотел сказать автор?
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951
☣️Месть печенегов☣️ Я тебя вижу!!! 4 часа назад
АРТИка это Маргарита симонян
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19k
Юрьевич 5 часов назад
"Новый начальник Артики. Чубайс покидает Роснано и возможно займется Артикой"

Надеюсь Артика где-то Марсе, да пофиг где, главное что не на нашей планете?
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54k
Алекс Юстасов 5 часов назад
"Мы считаем, что Анатолий Чубайс уже давно заслуживает выхода на пенсию."
Этот вопрос требует некоторого уточнения...
"Мы считаем, что Анатолий Чубайс уже давно заслуживает выхода на пенсию." Этот вопрос требует некоторого уточнения...
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13k
Ser Алекс Юстасов 5 часов назад
Очень верно!
Очень верно!
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0
Максим 5 часов назад
Неужели нет специалистов? Почему используют одних и тех же, даже если те уже не раз скомпрометировали себя?
Не понять. Но, как говорится в высших кругах власти, если всех (воров?) пересажать, то кто работать будет?!

А ведь Арктика входит в сферу интересов не только нашего государства, возможны конфликтные ситуации. Тут опасно, мы ведь помнишь, что такое приватизация по Чубайсу.
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951
☣️Месть печенегов☣️ Максим 4 часа назад
Видимо, результаты его деятельности устраивают тех, кто его назначает
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Ну все, писец пришел Арктике. Господин Чубайс прихватизирует там все, а потом продаст американцам. А белым медведям впарит ваучеры. Мол, за один ваучер они получат 2 тонны рыбы. Потом, когда нибудь.
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25k
Федор 5 часов назад
Я в шоке))) Дети ЕГЭ)))) Слово Арктика правильно написать не могут!
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286
Старичок 5 часов назад
что такое артика?
глаза-боль и кровь.
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405
... 5 часов назад
надо по другому было написать, типа "чубайс просрал "роснано" и теперь займется арктикой"
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56k
Опиум для народа 5 часов назад
Камеру он заслужил,а не пенсию.А лучше-показательную казнь.
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6k
Rus77 Опиум для народа 5 часов назад
Мало! Минимум четвертование, или сожжение за живо, с последующим выливанием пепла в общественный туалет! До кучи перепрофилировать ельцин центр в вытрезвитель...
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