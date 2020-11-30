"Новый начальник Артики. Чубайс покидает Роснано и возможно займется Артикой"

РБК и издание «The Bell» сообщили, что Анатолий Чубайс в ближайшее время покинет «Роснано»
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Чубайс и отставка
Но не это самая главная новость, слухи об отставке Чубайса, ходят с того момента, как он стал директором. Дело в том, как сообщают данные издания, что Чубайсу после увольнения предложат заняться Артикой.
От ваучеров до планшетов
Начальник Артики сделал кульбит, и превратился в нечто современное. Если в Советском Союзе на Север назначали людей, талантливых, способных, крепких хозяйственников, чтобы навели порядок и наладили производство в тяжелых климатических условиях.
Какие были начальники на Севере в советское время, можно увидеть по Норильску, Магадану, Воркуте до сих пор советское наследие кормит страну.
Теперь Артика дождалась нового уровня. Какой Чубайс начальник и хозяйственник, наверное знают все, особенно те кто жил в девяностые. И прекрасно помнят, когда Чубайс сам лично обещал, что за ваучер будут давать две «Волги». Что давали на самом деле за ваучеры, говорить не будем, у кого были эти ваучеры и так это прекрасно знают.
Поэтому, чем бы ни занимался Чубайс, то это дело заканчивалось, как и делюха с ваучерами. Так Анатолий возглавлял, РАО «ЕЭС» и чем закончилось его правление? Самая большая энергетическая компания в мире, была раздроблена на мелкие энергетические компании, большой пирог разделили на маленькие кусочки.
Потом Чубайс возглавил «Роснано» все наверное помнят, как в начале десятого года Анатолий презентовал планшет и заявил, что скоро у каждого школьника будет этот планшет. Прошло десять лет и хочется спросить, а где эти планшеты?
Бедная Артика
Теперь дело, дошло и до Артики. Кстати Анатолий Чубайс уже успел прокомментировать своё будущее назначение. Он написал у себе в соц сети, — Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики.
Мы тоже полностью поддерживаем великого комбинатора, ой извините великого реформатора, Анатолия Чубайса, Артика ни в чем не провинилась, наоборот она исправно поставляет бесконечные богатства нашей стране.
Да и что там делать Чубайсу в Артике, проводить ваучеризацию, приватизацию? Или белым медведям толкать никому не нужные планшеты, или Артику решили тоже раздробить на мелкие кусочки.
Мы считаем, что Анатолий Чубайс уже давно заслуживает выхода на пенсию. Хватит он уже немало поработал на «благо» нашей страны, так что пора и отдохнуть.
Но не это самая главная новость, слухи об отставке Чубайса, ходят с того момента, как он стал директором. Дело в том, как сообщают данные издания, что Чубайсу после увольнения предложат заняться Артикой.
От ваучеров до планшетов
Начальник Артики сделал кульбит, и превратился в нечто современное. Если в Советском Союзе на Север назначали людей, талантливых, способных, крепких хозяйственников, чтобы навели порядок и наладили производство в тяжелых климатических условиях.
Какие были начальники на Севере в советское время, можно увидеть по Норильску, Магадану, Воркуте до сих пор советское наследие кормит страну.
Теперь Артика дождалась нового уровня. Какой Чубайс начальник и хозяйственник, наверное знают все, особенно те кто жил в девяностые. И прекрасно помнят, когда Чубайс сам лично обещал, что за ваучер будут давать две «Волги». Что давали на самом деле за ваучеры, говорить не будем, у кого были эти ваучеры и так это прекрасно знают.
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Поэтому, чем бы ни занимался Чубайс, то это дело заканчивалось, как и делюха с ваучерами. Так Анатолий возглавлял, РАО «ЕЭС» и чем закончилось его правление? Самая большая энергетическая компания в мире, была раздроблена на мелкие энергетические компании, большой пирог разделили на маленькие кусочки.
Потом Чубайс возглавил «Роснано» все наверное помнят, как в начале десятого года Анатолий презентовал планшет и заявил, что скоро у каждого школьника будет этот планшет. Прошло десять лет и хочется спросить, а где эти планшеты?
Бедная Артика
Теперь дело, дошло и до Артики. Кстати Анатолий Чубайс уже успел прокомментировать своё будущее назначение. Он написал у себе в соц сети, — Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики.
Мы тоже полностью поддерживаем великого комбинатора, ой извините великого реформатора, Анатолия Чубайса, Артика ни в чем не провинилась, наоборот она исправно поставляет бесконечные богатства нашей стране.
Да и что там делать Чубайсу в Артике, проводить ваучеризацию, приватизацию? Или белым медведям толкать никому не нужные планшеты, или Артику решили тоже раздробить на мелкие кусочки.
Мы считаем, что Анатолий Чубайс уже давно заслуживает выхода на пенсию. Хватит он уже немало поработал на «благо» нашей страны, так что пора и отдохнуть.
Источник:
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Чубайс признается, что приватизация "вообще не была экономическим процессом" (и это полностью противоречит всему, что он говорил в начале 1990-х годов), а благодаря первым выданным ваучерам удалось "выхватить из рук у красных решение об остановке приватизации". "Мы решали совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Главная задача остановить коммунизм. Эту задачу мы решили", резюмировал Чубайс.
1941, ноябрь. Герман Геринг в разговоре с итальянским министром иностранных дел
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- Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом новые вырастут.
199Х, Чубайс Анатолий
Даже не исправив ошибки предыдущего недоумка.
Посмотри сюда: https://www.kommersant.ru/doc/4540763https://www.kommersant.ru/doc/4540763
Сначала подумал что просто опечатка в названии, но это слово повторяется с десяток раз во ВСЁМ тексте....
Или кто-то не знает КАК НАПИСАТЬ "АРКТИКА"???
Есть у кого-то варианты о ЧЁМ хотел сказать автор?
Надеюсь Артика где-то Марсе, да пофиг где, главное что не на нашей планете?
Этот вопрос требует некоторого уточнения...
Не понять. Но, как говорится в высших кругах власти, если всех (воров?) пересажать, то кто работать будет?!
А ведь Арктика входит в сферу интересов не только нашего государства, возможны конфликтные ситуации. Тут опасно, мы ведь помнишь, что такое приватизация по Чубайсу.
глаза-боль и кровь.