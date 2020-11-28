Уберите детей от экранов! На эти ковры им лучше не смотреть

Героини данной подборки просто обожают ворсистую шумоизоляцию - речь про ковры. Они уверены, что данный элемент интерьера - это лучший фон для любой фотографии. Приготовьтесь, сегодня девушки сразят вас наповал атмосферой уюта.
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