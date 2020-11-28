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Уберите детей от экранов! На эти ковры им лучше не смотреть

Уберите детей от экранов! На эти ковры им лучше не смотреть (16 фото)

Автор:
28 ноября 2020 13:06
Сообщество : Юмор
Метки: девушка   ковер   красота   россия   фотосессия   хрущевка   юмор   
5740
16
Героини данной подборки просто обожают ворсистую шумоизоляцию - речь про ковры. Они уверены, что данный элемент интерьера - это лучший фон для любой фотографии. Приготовьтесь, сегодня девушки сразят вас наповал атмосферой уюта.

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Метки: девушка   ковер   красота   россия   фотосессия   хрущевка   юмор   
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15  комментариев
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16k
Злобный Члегр 52 минуты назад
Уберите детей от экранов! На эти ковры им лучше не смотреть
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1k
Mellivora 23 минуты назад
Скоро на улицах Москвы и Питера.....
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11k
Алекс 58 минут назад
Всемирно известный хохлоканадский ананюга опять рещил подрочить не то на ковры не то на селянок наших...
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6k
Пафнутий Час назад
По мне так лучше нормальные девчонки в леопардовых лосинах на фоне ковра, чем "обработанные напильником" муклы непонятной гендерной принадлежности на фоне феррари.
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3k
ваня панкин Час назад
наркоман зашел в магазин по продаже ковров, стоит крутит головой в разные стороны: - ипать скока здесь телеивизоров!!!
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16k
Злобный Члегр Час назад
Как же ты задрал, лайкодрочер херов... Прям от тебя уже даже не тошнит. Просто отрыжка легкая.
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746
Sergey Pankratov Час назад
Как по мне, так девчонки гораздо симпатишнее, чем те, которые с накачанными губами и неестественно круглыми как по циркулю %опами снимают себя для соцсетей на фоне модерновых интерьеров.
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406
FuckAbout Sergey Pankratov Час назад
Плюсую.
Фотки из тех времен когда любая девчонка старалась выглядеть на отлично.
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16k
Злобный Члегр FuckAbout Час назад
Я бы тоже плюсанул, если бы не "как по мне". Это для меня как "походу", "семки", "сиги" и прочее. Блевантин.
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7k
Путинский Бот Sergey Pankratov 12 минут назад
плюс, у них есть ковры!
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18k
Добрый Алабай 2 часа назад
Автор, тебя в детстве ковры изнасиловали? Не первый пост на эту тему ваяешь. А девчонки зачётные!
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1M
Stan from Russia Автор поста Добрый Алабай Час назад
не первый и не последний)
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20k
dna72 Stan from Russia Час назад
Не слушай алабайку. Классная подборка, девчонки все жизненные.
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dna72 Stan from Russia Час назад
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170
Monher dna72 Час назад
Мне н2. Просто ахх.
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Stan from Russia

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